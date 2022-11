GRAND Designs revient sur nos écrans pour trouver la meilleure propriété architecturale de Grande-Bretagne.

Animé par Kevin McCloud, voici tout ce que vous devez savoir.

Canal 4

Kevin McCloud est à la recherche de la meilleure maison de Grande-Bretagne[/caption]

Qu’est-ce que Grand Designs : Maison de l’année ?

Les 20 projets en compétition pour être couronnés RIBA House of the Year seront présentés sur Channel 4’s Grand Designs: House of the Year.

Grand Designs : House of the Year récompense le meilleur exemple de maison unique conçue par un architecte au Royaume-Uni.

Le prix célèbre l’excellence et l’innovation dans la conception de la maison.

Au cours de la série de quatre semaines, sept maisons seront présélectionnées pour le prix et le gagnant sera annoncé dans le dernier épisode.

Le premier épisode démarre le mercredi 16 novembre 2022.

Qui sont les juges de House of the Year ?

Les membres du jury d’experts sont chargés de sélectionner la maison RIBA de l’année 2022.

Les cinq membres comprennent :

Taro Tsuruta (président)

Taro Tsuruta a étudié et formé au Japon et au Royaume-Uni avant de créer son propre studio à Londres.

Son travail est fréquemment publié et a reçu de nombreux prix de l’industrie, dont le plus récent est le RIBA National Award 2021.

Alison Brooks

Alison Brooks est l’une des architectes britanniques les plus récompensées et les plus reconnues au niveau international.

Elle a remporté plus de 70 prix pour ses réalisations en design.





Yinka Ilori

Yinka Ilori est une artiste et designer multidisciplinaire.

Il utilise souvent la ville comme toile de fond et encourage le sens de la communauté en invitant le public à s’engager et à participer à son travail.

Ben Riley

Ben Ridley a fondé Architecture for London en 2009.

Depuis, il a conçu un certain nombre de projets largement publiés et primés.

Nicolas Tikari

Nicola Tikari est directrice et cofondatrice de la pratique multidisciplinaire Tikari Works.

L’entreprise a été nommée architecte de l’année 2021 par Architects Journal.

Qu’est-ce que l’Institut royal des architectes britanniques ?

Le Royal Institute of British Architects (RIBA) est un organisme professionnel pour les architectes qui se trouvent principalement au Royaume-Uni.

Fondé sous le nom d’Institute of British Architects à Londres en 1834, le siège du RIBA reste dans le centre de Londres au 66 Portland Place qui a été ouvert par le roi George V et la reine Mary.

La bibliothèque RIBA est l’une des trois plus grandes bibliothèques architecturales au monde et la plus grande d’Europe.

L’institut décerne également certains des plus anciens prix d’architecture au monde, notamment le RIBA President’s Medals Students Award, la Royal Gold Medal et le Stirling Prize.

Il gère également les concours RIBA, organisant des concours d’architecture et d’autres concours liés au design.