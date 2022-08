Qu’est-ce que GETTR ? | Le soleil

GETTR est une application de médias sociaux créée comme alternative à Twitter.

L’application est devenue populaire parmi de nombreux politiciens conservateurs, y compris l’ancien président Donald Trump.

GETTR est une nouvelle plate-forme de médias sociaux lancée par un ancien assistant de Trump

Qu’est-ce que GETTR ?

GETTR est une plate-forme de médias sociaux principalement conservatrice fondée par l’équipe de Trump.

L’application est dirigée par l’ancien assistant de Trump, Jason Miller.

Officiellement lancée le 4 juillet 2021, l’application affirme que sa mission est de “promouvoir le bon sens… défier les monopoles des médias sociaux et créer un véritable marché d’idées”.

La plate-forme – décrite sur les magasins d’applications comme un “réseau social non biaisé pour les personnes du monde entier”.

L’application est téléchargeable gratuitement sur Google Play et l’Apple Store.

Joe Rogan est-il sur GETTR ?

Le dimanche 2 janvier 2022, Joe Rogan a lancé son propre compte GETTR, encourageant ses 7,8 millions de followers sur Twitter à le rejoindre dans sa transition.

“Juste au cas où les choses sur Twitter deviendraient encore plus stupides, je suis ici aussi maintenant”, a écrit Rogan sur le site de médias sociaux.

“Réjouir!”

Son déménagement sur le site Web est intervenu juste un jour après que Twitter a définitivement interdit la représentante Marjorie Taylor Greene, qui a été accusée de diffuser de la “désinformation” sur Covid-19.

Suite à son interdiction, Greene a déclaré dans un communiqué: “Les plateformes de médias sociaux ne peuvent pas empêcher la vérité de se répandre partout.

“La Big Tech ne peut pas arrêter la vérité. Les démocrates communistes ne peuvent pas arrêter la vérité. Je soutiens la vérité et le peuple. Nous vaincrons !”

Qu’est-ce que les gens ont dit à propos de GETTR ?

Sur l’Apple Store, GETTR a reçu des critiques élogieuses, gagnant quatre étoiles sur cinq.

Les fans de l’application ont discuté de l’interface et de l’expérience utilisateur, comme l’a écrit un utilisateur : « Plate-forme sans parole pour les patriotes d’un monde commun sans le Parti communiste chinois.

“Malheureusement, Getter semble être l’une des rares plateformes qui vous permettent de dire la vérité.

“C’est définitivement une bonne alternative aux grands oligarques de la technologie qui censurent votre discours et ne vous permettent de voir et d’écrire que ce qu’ils veulent que vous fassiez.”

Une autre critique disait: “Personne ne me suspendrait plus. J’ai été banni par Twitter plusieurs fois depuis que j’ai posté quelque chose sur l’origine de la pandémie.

“Cette application a l’air plus grande que Twitter. J’espère qu’elle est gérée par une véritable organisation libre. Je pourrais à nouveau profiter de la vraie liberté d’expression. Merci !”

Un troisième a écrit : « Gettr est une application de médias sociaux intuitive et conviviale. Je n’ai aucun problème lors de la création d’un compte.

“En quelques minutes, j’ai pu suivre les utilisateurs que je souhaite suivre.

“J’espère que Gettr pourra rivaliser avec Twitter et fournir une saine concurrence dans les outils de médias sociaux.”

Qu’a dit Trump à propos de Twitter ?

En juin 2021, Trump a félicité le Nigeria d’avoir interdit Twitter dans le pays et a exprimé des remords de ne pas avoir pensé à faire de même – mais a déclaré qu’il aurait une autre chance lors d’une éventuelle course en 2024.

Au moment de son interdiction en janvier 2021, Trump a déclaré qu’il avait prédit que Twitter essaierait de le faire taire et que l’entreprise n’existerait pas longtemps s’il n’y avait pas l’article 230, qui protège les sites Web contre les poursuites si les utilisateurs publient du contenu illégal. .

Trump était contrarié d’avoir été banni définitivement de Twitter en janvier 2021 Crédit : AFP

Dans le tweet @POTUS supprimé depuis, Trump a affirmé que “les employés de Twitter se sont coordonnés avec les démocrates et la gauche radicale pour supprimer mon compte de leur plateforme, pour me faire taire” et les “75 000 000 de grands patriotes qui ont voté pour moi”.

“Nous ne serons pas réduits au SILENCE ! Twitter n’est pas une question de LIBERTÉ D’EXPRESSION”, a tweeté Trump.

“Ils visent tous à promouvoir une plate-forme de gauche radicale où certaines des personnes les plus visqueuses du monde sont autorisées à parler librement.”