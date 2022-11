Qu’est-ce que Freudenfreude ? Et comment le cultiver.

Bien que les avantages de freudenfreude soient nombreux, cela ne vient pas toujours facilement. Dans des situations à somme nulle, votre perte peut vraiment piquer, ce qui fait que freudenfreude se sent hors de portée. Si vous avez été élevé dans une famille qui associe la victoire à l’estime de soi, a déclaré le Dr Chambliss, vous pourriez mal interpréter la victoire de quelqu’un d’autre comme une lacune personnelle. Et des facteurs comme la santé mentale et le bien-être général peuvent également affecter votre capacité à participer à la joie de quelqu’un d’autre. Pourtant, se livrer à freudenfreude vaut la peine – et il existe des moyens d’encourager ce sentiment.

Si freudenfreude est si génial, pourquoi schadenfreude attire-t-il plus l’attention ?

Pour mieux comprendre freudenfreude, il peut être utile de démystifier son pendant plus connu, schadenfreude : le plaisir que l’on éprouve à assister au malheur de quelqu’un.

Dans une étude de 2012, le Dr Chambliss et ses collègues ont examiné les scores de freudenfreude et de schadenfreude chez des étudiants, dont certains souffraient de dépression légère et d’autres non. Les scores de Freudenfreude étaient plus élevés et les scores de Schadenfreude étaient plus faibles, parmi ceux qui n’étaient pas déprimés. Les étudiants légèrement déprimés, cependant, ont eu plus de mal à adopter un état d’esprit de partage de la joie. “Lorsque vous vous sentez déprimé, il est naturel de percer des nouvelles positives avec de la négativité”, a expliqué le Dr Chambliss.

Même lorsque les gens ne ressentent pas de détresse mentale, les moments de schadenfreude, comme lorsqu’un méchant de film obtient sa récompense ou qu’un ennemi fait l’objet d’un examen minutieux, peuvent être réconfortants et servir un but.

“Schadenfreude est une façon dont nous essayons de faire face à la jalousie et à la vulnérabilité”, a déclaré la psychologue clinicienne Emily Anhalt, co-fondatrice de Coa, une application de santé mentale. C’est un “protecteur d’ego” qui protège les gens de la douleur et renforce les liens sociaux au sein d’un groupe, comme lorsque la joie éclate parmi les fans de sport après que leur rival ait subi une perte humiliante.