Qu’est-ce que Facebook ?

Ces millions d’expériences pourraient transformer Facebook de l’endroit où nous nous connectons avec d’autres amoureux du jardinage ou crions sur la politique à – eh bien, je ne sais pas ce que Facebook pourrait devenir. (Facebook ne le sait peut-être pas non plus.)

Du côté de l’optimisme, il y a la réalité que les entreprises qui réussissent ont beaucoup de pouvoir pour répéter leurs succès. Peut-être que les imitateurs de Zoom, TikTok ou La porte à côté ne sont pas géniaux, mais l’entreprise a de nombreuses façons d’inciter les milliards de personnes qui utilisent ses applications à les essayer, jusqu’à ce que tout le monde que nous connaissons zoome sur Facebook. Big Tech opère sous une sorte de Manifest Destiny – une conviction que les entreprises puissantes peuvent et doivent constamment étendre les frontières de ce qu’elles font pour continuer à croître.

Alors que se passe-t-il? Pourquoi Facebook bourre-t-il ses applications de tant de nouvelles fonctionnalités ? En partie, je pense, nous voyons une énigme à laquelle sont confrontées de nombreuses entreprises prospères : est-il préférable de se concentrer sur ce qui a fait de l’entreprise une star en premier lieu, mais risquer de perdre sa pertinence si elle manque la grande nouveauté ? Ou est-il plus intelligent de partir dans de nouvelles directions, mais au risque de tellement bricoler que l’entreprise tue sa poule aux œufs d’or ?

Cela vaut la peine de prêter attention aux tentatives de réinvention de Facebook, ou à tout ce qu’il fait. Nous ne voudrions peut-être pas l’admettre, mais les choix de Facebook redéfinissent la façon dont des milliards de personnes interagissent, les façons dont les entreprises atteignent leurs clients et les stratégies de toutes les autres entreprises technologiques.

Le bricolage constant de l’entreprise soulève la question : Facebook fait-il autant d’efforts parce qu’il est enthousiasmé par la suite, ou peut-être parce que, comme ses pairs, il n’est plus aussi habile à prédire puis à diriger les révolutions numériques ?

Sur le plan de la peur, il semble peut-être ridicule qu’une entreprise poursuivie en justice et faisant l’objet d’une enquête pour être trop puissante puisse craindre de faire faillite. Mais Mark Zuckerberg, comme de nombreux patrons de la technologie, est obsédé par l’histoire de la technologie dans laquelle les changements évolutifs ont ruiné à plusieurs reprises ce qui semblait être des leaders de l’industrie imparables.

Rien ne garantit que Facebook, Instagram et WhatsApp resteront des choix de communication ou de divertissement dominants pour des milliards de personnes. Il est loin d’être une certitude que Facebook, qui génère la quasi-totalité de ses revenus en vendant des publicités aux entreprises qui souhaitent attirer notre attention, puisse trouver un moyen de gagner de l’argent grâce aux podcasts ou de transformer WhatsApp en un moyen incontournable qui un magasin de vêtements ou un marchand de fruits vend des produits.

Mike a également soulevé une question profonde sur Facebook et Google, où certains dirigeants craignent que l’entreprise ne soit plus assez inventive. Les grandes entreprises technologiques sont-elles devenues si grandes et prospères qu’elles en ont perdu le contact ?

L’une des raisons pour lesquelles Facebook est devenue l’entreprise que nous connaissons aujourd’hui est que Zuckerberg et d’autres dirigeants ont compris avant presque tout le monde comment Internet – et surtout les smartphones – allait changer les communications humaines et donner à Facebook de nouvelles façons de tirer profit de ces interactions. Les dirigeants technologiques ne sont pas des oracles, mais wow, Zuckerberg a fait quelques grandes prédictions.

Et les dirigeants de Facebook espèrent très probablement que toutes ces inventions l’aideront à rester populaire et riche pour les années à venir.