Qu’est-ce que Dolby Atmos ? La technologie du son 3D pour la télévision et les écouteurs expliquée

Quiconque recherche les meilleurs téléviseurs et les meilleures barres de son a probablement rencontré des commentaires élogieux sur Dolby Atmos, une technologie qui a le potentiel de rendre les films, la télévision et la musique plus immersifs que le son surround conventionnel.

Créé en 2012 par Dolby Labs, Dolby Atmos repousse les limites du positionnement des enceintes devant et derrière le spectateur (concept de base d’une configuration de son surround 5.1 ou 7.1 canaux) en restituant également le son au-dessus. Le premier film à utiliser cette technologie est Disney-Pixar Courageuxavec beaucoup d’éloges.

Pour obtenir cet effet, Dolby Atmos décompose le son en éléments individuels, appelés « objets », au lieu de canaux, comme c’est le cas avec les mixages stéréo (deux canaux) et surround 5.1 (cinq canaux). Cela permet de créer un paysage sonore 3D illimité, dans lequel les mixeurs et les ingénieurs du son peuvent ensuite intégrer leurs films.

Il est difficile de décrire l’effet du Dolby Atmos sans l’expérimenter, et il existe un nombre croissant de cinémas projetant des films dans ce format, et même des salles qui proposent des mixages sonores Atmos en direct pour les performances musicales.

Après son succès initial dans les cinémas, Dolby Atmos a explosé en tant que technologie audio et est désormais régulièrement disponible dans tout, des téléviseurs aux barres de son et aux meilleures enceintes sans fil, ainsi que dans les écouteurs et casques Apple comme les AirPods Pro 2 et AirPods Max.

La barre de son Dolby Atmos Sonos Arc et le caisson de basses sans fil Sonos (Crédit image : Sonos)

Où Dolby Atmos est-il disponible chez vous ?

Nous venons de beaucoup parler de la technologie qui rend Dolby Atmos possible, mais comment pouvez-vous en faire l’expérience chez vous ?

La réponse, en 2024 au moins, est de plusieurs façons, notamment via les disques Blu-ray, qui ont été parmi les plus rapides à adopter cette technologie car ils cherchent à combiner des visuels incroyables avec un son tout aussi incroyable. Les meilleurs lecteurs Blu-ray 4K prennent en charge Dolby Atmos dès la sortie de la boîte.

En plus des Blu-ray, les meilleurs services de streaming se sont empressés d’intégrer Dolby Atmos à leurs offres, même si cette technologie n’est généralement disponible que sur les forfaits les plus chers. Netflix, par exemple, propose Prise en charge de Dolby Atmos sur ses forfaits Ultra HD, tandis que Disney+ le prend en charge sur ses Disney+ Premium plan.

Les services de streaming musical ont également adopté le Dolby Atmos. Apple Music en est l’exemple le plus notable, ayant intégré Dolby Atmos au cœur de l’expérience pour les contenus qui le prennent en charge. Marée et Musique d’Amazon prend également en charge la technologie. Malheureusement, Spotify, le plus grand service, n’a pas encore ajouté la prise en charge de Dolby Atmos, mais des rumeurs font état d’un niveau Premium+ qui pourrait le faire.

Certaines consoles de jeu, comme la Xbox Series X, ont ajouté la prise en charge Dolby Atmos pour les jeux, ce qui apporte une nouvelle dimension à l’expérience audio pour certains titres AAA.

L’une des nombreuses salles de mixage de bandes sonores Dolby Atmos des studios Sony Pictures à Los Angeles (Crédit photo : Sony Pictures Studios)

Dolby Atmos avec perte vs Dolby Atmos sans perte

Les choses vont bientôt devenir un peu techniques, alors accrochez-vous à votre chapeau.

Dolby Atmos existe en deux versions : avec et sans perte. La première est utilisée par les plateformes de streaming pour compresser l’audio afin de réduire la bande passante transmise sur les réseaux domestiques et offre la même configuration spatiale, mais avec une qualité audio globale réduite. Pour un système home cinéma moyen, cela ne fera probablement pas beaucoup de différence.

Le format sans perte, comme son nom l’indique, est la version haute définition du Dolby Atmos que l’on retrouve dans les disques Blu-ray et les systèmes tels que le lecteur de films Kaleidescape, qui ne sont pas limités par la bande passante ou la capacité de stockage. Une fidélité audio plus élevée prend plus de place.

Le revers de la médaille est que pour tirer le meilleur parti d’une configuration sans perte, il faut un récepteur AV haut de gamme et un système de haut-parleurs capable de reproduire les effets de hauteur des bandes sonores Atmos, qui peuvent tous être assez coûteux une fois additionnés.

Bien sûr, chacun présente des avantages et des inconvénients, et même la version avec perte la plus bas de gamme sonne toujours incroyable dans la plupart des home cinéma, étant donné que l’alternative est soit le son stéréo, soit le son surround 5.1 (ou 7.1), qui ne comporte pas les effets de hauteur Atmos pour une immersion améliorée.

Un système audio Atmos basé sur un récepteur AV (Crédit photo : Klipsch)

Comment découvrir Dolby Atmos à la maison

Si vous avez chargé votre service de streaming préféré, l’étape suivante pour obtenir une configuration Dolby Atmos de base consiste à choisir une barre de son compatible.

Lors de nos tests approfondis, nous avons constaté que le Samsung HW-Q800C est la meilleure option pour la plupart, avec une puissance et une projection phénoménales, la possibilité de passer au surround complet et un prix agressif pour ce qu’il offre.

Pour ceux qui ne veulent pas se ruiner, le Sony HT-S2000 fait bien le travail, avec notamment une clarté de dialogue extrêmement efficace et de nombreuses autres fonctionnalités. Il existe également la barre de son Bose Smart Soundbar 600, qui dispose de haut-parleurs orientés vers le haut pour les effets de hauteur et ajoute la prise en charge du Wi-Fi et d’AirPlay.

En plus des barres de son, il existe d’autres options audio, à savoir des haut-parleurs classiques et des systèmes de récepteurs AV qui prennent en charge la norme.

Le Sony STR-AN1000, par exemple, prend en charge le Dolby Atmos et, en tant que récepteur AV, peut l’intégrer à votre configuration d’enceintes satellites. Les enceintes stéréo Definitive Technology BP9080x, bien que coûteuses, prennent en charge le Dolby Atmos et les résultats de nos tests ont été excellents.

Enfin, les écouteurs. Nous avons récemment testé les nouveaux écouteurs Sonos Ace et les avons trouvés incroyables pour regarder des films avec Dolby Atmos, en plus de la possibilité de se synchroniser avec votre barre de son Sonos Arc ou Sonos Beam et d’autres produits.

Pour ceux qui préfèrent les écouteurs, les AirPods Pro 2 d’Apple prennent en charge la norme audio et, comme nous l’avons mentionné ci-dessus, il existe de nombreuses musiques compatibles Dolby Atmos sur Apple Music, aux côtés des émissions de télévision et des films habituels.