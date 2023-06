Qu’est-ce que DocSpace ? Le nouvel outil de ONLYOFFICE facilite la collaboration entre le lieu de travail et les clients

Travailler à distance, que ce soit à domicile, depuis un bureau partagé ou en déplacement, est la nouvelle norme – et la nouvelle norme a lancé de nouveaux défis.

DocSpace d’OnlyOffice est une nouvelle plate-forme de collaboration basée sur le Web qui a été spécialement conçue pour la nouvelle normalité. Il donne à chacun la possibilité de mieux se concentrer sur les tâches à accomplir, ainsi que de partager des idées en toute sécurité avec le personnel, les clients, les indépendants et d’autres collaborateurs.

Il le fait de plusieurs façons. Tout d’abord, DocSpace prend en charge tous les formats de fichiers courants, y compris DOCX, OTT, TXT, PPTX et PDF, ce qui signifie que les idées peuvent être esquissées et affinées avant d’être ajoutées aux diapositives de présentation, et les versions finales des contrats écrites au format DOCX sont enregistrées au format PDF et envoyées. aux parties concernées.

Deuxièmement, il existe une liste sans cesse croissante de plugins propriétaires et tiers, ce qui signifie que vous n’avez pas besoin de passer à d’autres applications. En plus de la prise en charge des plates-formes d’appel vidéo populaires telles que Zoom, il existe d’autres outils de productivité tels que l’OCR, qui combine rapidement les images pour le texte et le rend modifiable, ainsi que des plug-ins de synthèse vocale et de synthèse vocale qui vous permettent tapez avec votre voix et faites-vous dicter votre écriture.

Troisièmement, comme DocSpace est basé sur le Web, il fonctionnera sur pratiquement n’importe quel appareil et n’importe quel navigateur. Il existe des applications dédiées pour Windows, Mac et les distributions Linux populaires, notamment Debian et Ubuntu, qui vous permettent également de modifier des documents hors ligne.

Enfin, et surtout, DocSpace permet aux chefs d’équipe de gérer des projets à l’aide de ‘Rooms’.

Salles DocSpace

Les chambres sont la sauce pas si secrète de DocSpace. Dans une salle, vous avez le contrôle sur qui peut accéder et modifier quoi, permettant aux différents éléments de votre organisation de se concentrer sur l’exécution des tâches, et vous surveillez tout.

Espace documentaire ONLYOFFICE

Les documents sensibles contenant les chiffres de fin d’année et les contrats en attente de signature peuvent être stockés dans des salles privées et seules les personnes qui ont besoin de les voir peuvent y avoir accès. Les fichiers créés et stockés dans les salles privées sont automatiquement cryptés de bout en bout et ne peuvent pas être copiés ou partagés en dehors d’une salle. Les utilisateurs peuvent télécharger et décrypter les fichiers sur leurs machines au fur et à mesure qu’ils sont prêts à être partagés avec des tiers externes. .

Voici un exemple de la façon dont DocSpace peut rationaliser la productivité.

Votre organisation a présenté un client potentiel et souhaite commencer par une séance de remue-méninges interne.

À l’aide de DocSpace, le chef d’équipe, en tant qu’administrateur de salle, crée une salle de collaboration. Le chef d’équipe ouvre un nouveau document Word dans la salle et installe le plugin Zoom. Le plugin Speech Input est également installé ici, permettant aux membres du personnel de dicter de grandes sections de texte.

Chambre personnalisée

Une fois configuré, le chef d’équipe invite ensuite dans la salle les chefs de division concernés, qui ont tous des privilèges d’éditeur, et les supérieurs hiérarchiques, qui ont tous le statut de spectateur. Cela signifie que le chat vidéo et vocal peut se dérouler en temps réel tandis que les participants peuvent apporter des idées sous forme de texte, le tout via une seule application.

Avec des tâches déléguées, le chef d’équipe crée des salles personnalisées distinctes pour toutes les divisions et donne à chaque supérieur hiérarchique le statut d’utilisateur avancé, ce qui signifie qu’ils peuvent vérifier le travail de leurs équipes par rapport à ce qui a été convenu lors de la réunion initiale et apporter des modifications, en retournant à le chef d’équipe. Seuls les administrateurs ont la possibilité de créer de nouvelles salles.

Une fois le travail initial terminé, le chef d’équipe crée une plate-forme de présentation pour le client et crée une salle privée. Un appel vidéo via Telegram, la plateforme préférée du client, doit avoir lieu, le chef d’équipe installe donc rapidement le plugin Telegram sur DocSpace.

Le client est satisfait et souhaite que les travaux commencent. Les contrats sont envoyés par e-mail au format PDF, que le chef d’équipe télécharge ensuite dans une salle privée distincte. En les convertissant en documents Word, permettant d’ajouter des signatures numériques, le chef d’équipe invite les parties concernées à signer. Les contrats sont ensuite reconvertis en PDF et renvoyés au client.

Une fois le travail terminé, votre entreprise peut sauvegarder le travail à utiliser comme étude de cas future. Le chef d’équipe utilise l’outil de sauvegarde pour connecter le compte Dropbox de votre entreprise et sauvegarde en toute sécurité toutes les salles concernées pour un examen ultérieur. Les salles sont ensuite supprimées du DocSpace, car elles ne sont plus nécessaires.

En savoir plus

Vous pouvez voir comment DocSpace peut simplifier le processus de collaboration, mais pour vraiment avoir une idée de la façon dont cela peut fonctionner pour votre entreprise, vous pouvez vous inscrire pour un compte Start Up gratuit dès maintenant.

Cette version de DocSpace autorise un administrateur, deux utilisateurs avancés et jusqu’à 12 salles, avec un nombre illimité d’utilisateurs et 2 Go de stockage pour les fichiers.

Si vous avez besoin de plus, la version Business de DocSpace coûte 15 USD par administrateur et permet un nombre illimité d’utilisateurs et de salles, vous donne 100 Go de stockage.

Pour en savoir plus sur DocSpace, visitez le site Web OnlyOffice.