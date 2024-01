Qu’est-ce que Dixville Notch ? Pourquoi une petite ville du New Hampshire organise ses primaires à minuit

Au cœur du nord du New Hampshire, une poignée d’Américains à l’esprit civique dans une petite ville appelée Dixville Notch se sont rassemblés tard dans la nuit de lundi pour lancer le premiers votes de la primaire de l’État de 2024poursuivant une tradition de plusieurs décennies aux racines surprenantes.

L’ancienne ambassadrice de l’ONU, Nikki Haley, a obtenu les six voix.

“Un bon début pour une belle journée dans le New Hampshire”, a déclaré Haley après le décompte des votes. « Merci, Dixville Notch ! »

Les six électeurs inscrits dans la commune non constituée en société – quatre républicains et deux indépendants, qui constituent également la totalité de la population de la région – ont dû voter avant que les votes puissent être comptés une fois minuit sonné, un processus qui ne prend généralement que quelques minutes. .

Des journalistes et des médias du monde entier se rendent dans la ville tous les quatre ans pour assister aux débats, dans l’espoir d’en tirer un aperçu qui pourrait préfigurer les résultats à l’échelle de l’État qui seront connus moins de 24 heures plus tard.

“Nous recevons nos 15 minutes de gloire tous les quatre ans”, a déclaré Tom Tillotson, le modérateur de la ville, poste qu’il occupe. depuis 1976.

La tradition représente un moment marquant pour l’État, donnant le coup d’envoi de la première primaire du pays à la manière du Granite State. Mais l’avenir de cette pratique pourrait être incertain car la population de la ville se rapproche du nombre minimum d’habitants nécessaire pour la maintenir en vie.

Où se trouve Dixville Notch et comment la tradition a-t-elle commencé ?

Dixville Notch se trouve dans la région Great North Woods du New Hampshire, à seulement 20 miles au sud-est de la frontière canadienne. Son éloignement a joué un rôle dans le développement de la tradition du vote à minuit le jour de la primaire présidentielle.

Mais la pratique du vote de fin de soirée n’a pas commencé à Dixville Notch. Selon l’Associated Press, une autre commune isolée du New Hampshire, Hart’s Location, a commencé à voter tôt le jour des primaires en 1948 pour s’adapter aux horaires irréguliers des cheminots. La pratique est restée. (Hart’s Location a inspiré un épisode à peine voilé de “The West Wing” en 2002 sur une ville du New Hampshire appelée “Hartsfield’s Landing” qui a voté à minuit.)

Neil Tillotson, le père de Tom et son prédécesseur en tant que modérateur de la ville, est reconnu pour avoir introduit la tradition à Dixville Notch. En 1954, Neil Tillotson s’installe en ville et achète un hôtel local, qu’il rebaptise The Balsams Grand Resort Hotel.

Finalement, il en a eu assez de devoir conduire 45 minutes, souvent dans la neige, pour atteindre le bureau de vote le plus proche au moment de voter. Tom Tillotson a déclaré que son père avait entendu parler pour la première fois du processus de vote à minuit par un journaliste de l’AP. Lui et d’autres résidents se sont regroupés pour demander à la législature du New Hampshire d’approuver Dixville Notch en tant que circonscription électorale autonome.

“C’est une commune non constituée en société et, à ce moment-là, elle n’était pas autorisée à faire quoi que ce soit”, a déclaré Tom Tillotson. “C’était juste un bout de terrain.”

En 1960, c’était officiel et la ville organisait son premier vote à minuit.

“Ils se sont réunis, neuf personnes, et ont voté à minuit”, a déclaré Tillotson. “Je ne pense pas qu’il y ait eu beaucoup de couverture médiatique cette première année… mais cela a lancé la tradition.”

Depuis lors, à chaque primaire présidentielle, le décompte des votes s’est poursuivi tard dans la nuit, même pendant la pandémie de COVID-19.

Deborah Tillotson, résidente de Dixville Notch, à gauche, entre dans un isoloir tandis que son mari Tom Tillotson modère les votes à Dixville Notch, New Hampshire, le 11 février 2020. Erin Clark/Le Boston Globe via Getty Images



Même si Dixville Notch n’a pas été la première ville à organiser un vote à minuit, l’hôtel a largement contribué à propulser la communauté vers la gloire. Les Balsam disposaient de l’infrastructure – espace, lignes téléphoniques et salle noire – permettant aux journalistes et aux photographes de produire et d’envoyer leurs histoires et leurs photos.

“Cette infrastructure était bien meilleure que celle de toutes les autres petites villes, qui se réunissaient essentiellement dans la maison de quelqu’un, et pour cette raison, je suppose que les médias qui en ont parlé ont trouvé plus pratique de couvrir Dixville que les autres petites villes”, a déclaré Tillotson..

Cette année, les deux autres localités connues pour le vote de minuit – Hart’s Location et Millfield – ne devraient pas tenir leur vote à une heure tardive, en partie à cause du vieillissement de la population qui rend le vote de minuit de plus en plus difficile.

Le processus de vote et de décompte des voix peut prendre quelques minutes. Cinq électeurs sont nécessaires pour servir de travailleurs électoraux et administrer le vote. La ville est autorisée à faire le décompte avant le reste de l’État dans le cadre d’un règle qui stipule qu’un bureau de vote peut fermer une fois que chaque électeur inscrit a voté.

“C’est la seule raison pour laquelle ils peuvent publier leurs résultats si tôt”, a déclaré John Lappie, professeur de sciences politiques à l’université d’État de Plymouth. “Si même un seul électeur inscrit dans la communauté ne joue pas au ballon, alors vous ne pouvez pas annoncer les résultats peu après minuit, comme ils le font.”

Pour Tillotson, il dit que la tradition est quelque chose dans lequel il a « grandi ». Le processus entamé par son père à Dixville Notch est désormais retransmis en direct dans le monde entier tous les quatre ans.

“C’est différent. Ce n’est pas pareil que tout le monde vote, parce que je le fais devant potentiellement des millions de personnes”, a-t-il déclaré. “Mais cela étant dit, c’est un honneur.”

Qui a remporté Dixville Notch dans le passé ?

Les habitants de Dixville Notch comptent leurs voix lors de la primaire présidentielle dans le New Hampshire le 26 février 1980. Bettmann/Getty Images



Du côté républicain, experts et observateurs ont pris note de la tendance historique des électeurs de Dixville Notch à se ranger du côté du candidat éventuel du GOP, une tendance qui a débuté en 1968 et a persisté avec une précision surprenante dans chaque primaire présidentielle jusqu’en 2012.

Mais les électeurs ont également été en décalage avec l’électorat dans son ensemble, en particulier au cours des années de primaires démocrates compétitives. En 2020, Michael Bloomberg a gagné Dixville Notch avec trois votes écrits, tandis que Bernie Sanders et John Kasich a recueilli le plus de votes en 2016.

Ceux qui recherchent des signaux sur ce que l’électorat de l’État pense des candidats feraient mieux de chercher ailleurs, a déclaré Lappie.

“C’est un échantillon si petit que s’ils ont réussi à donner des réponses correctes si souvent aux candidats, ce n’est qu’une coïncidence”, a-t-il déclaré. “Et Dixville Notch n’est certainement pas représentatif de tout le New Hampshire.”

Quelle est la population de Dixville Notch?

La taille de la communauté est au cœur de la tradition. Depuis ses débuts en 1960, le bloc électoral est passé à 37 personnes, à son apogée dans les années 1980. Avant les élections de 2020, avec seulement quatre électeurs attendus, un différend a éclaté quant à savoir si le processus pouvait avancer.

“Il n’était pas clair si cela suffisait ou non pour organiser des élections”, a déclaré Tillotson.

Mais après qu’un développeur ait décidé de reculer dans la région, Dixville Notch a été autorisé à procéder avec cinq électeurs. Ce cycle électoral, ils ont ajouté un autre nouveau résident.

“En fait, nous en avons six”, a déclaré Tillotson. “Boom démographique.”

Quel avenir pour la tradition ?

Pour le New Hampshire, la tradition du vote de minuit est profondément enracinée et emblématique de l’identité plus large de l’État en tant que première élection primaire du pays qui produit une grande partie des Granite Staters tous les quatre ans.

“Le problème avec le New Hampshire, c’est que nous sommes un petit État dans lequel la concurrence est relativement bon marché. Nous sommes un endroit où la politique du commerce de détail fonctionne réellement”, a déclaré Lappie. “Le New Hampshire est un État qui donne à un outsider sous-financé une place dans laquelle il peut réellement espérer concourir.”

À chaque cycle électoral, les habitants de Dixville Notch se demandent si leur tradition de minuit se poursuivra dans quatre ans, a déclaré Tillotson, alors que la population d’électeurs inscrits se situe juste au-dessus du minimum nécessaire pour administrer une élection.

