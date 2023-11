Qu’est-ce que Diwali et comment est-il célébré en Inde et dans la diaspora ?

Diwali est le plus important festival de l’année en Inde – et pour les hindous en particulier.

Elle est célébrée dans toutes les confessions par plus d’un milliard de personnes dans le pays le plus peuplé du monde et dans la diaspora. Pendant cinq jours, les gens participent rassemblements festifsfeux d’artifice, fêtes et prières.

Diwali est dérivé du mot « Deepavali », qui signifie « une rangée de lumières ». Les célébrants allument des rangées de lampes à huile en argile traditionnelles devant leurs maisons pour symboliser la victoire de la lumière sur les ténèbres et de la connaissance sur l’ignorance.

Quand est Diwali?

Les dates du festival sont basées sur le calendrier lunaire hindou, tombant généralement fin octobre ou début novembre.

Cette année, Diwali commence le 10 novembre et le festival sera célébré le 12 novembre.

Quelles sont quelques histoires hindoues de Diwali ?

Si Diwali est une fête religieuse majeure pour les hindous, elle est également observée par les sikhs, les jaïns et les bouddhistes. L’histoire d’origine de Diwali varie selon les régions. Toutes ces histoires ont un thème sous-jacent : la victoire du bien sur le mal.

Dans le sud de l’Inde, Diwali célèbre la victoire de la destruction par le Seigneur Krishna du démon Naraka, qui aurait emprisonné des femmes et tourmenté ses sujets. Dans le nord de l’Inde, Diwali honore le retour triomphal du Seigneur Rama, de son épouse Sita et de son frère Lakshmana, après 14 ans d’exil dans la forêt.

Comment Diwali est-il célébré ?

Le festival apporte un certain nombre de traditions uniques, qui varient également selon les régions. Ce que toutes les célébrations ont en commun, ce sont les lumières, les feux d’artifice, les festins, les nouveaux vêtements et la prière.

Dans le sud de l’Inde, nombreux sont ceux qui prennent un bain d’huile chaude tôt le matin pour symboliser le bain dans le fleuve sacré du Gange comme forme de purification physique et spirituelle.

Dans le nord, vénérer la déesse Lakshmi, qui symbolise la richesse et la prospérité, est la norme.

Le jeu est une tradition populaire en raison de la croyance que quiconque pariait la nuit de Diwali prospérerait tout au long de l’année. De nombreuses personnes achètent de l’or le premier jour de Diwali, connu sous le nom de Dhanteras – un acte qui, selon eux, leur portera chance.

Allumer des pétards est également une tradition très appréciée, tout comme l’échange de friandises et de cadeaux entre amis et en famille. Les célébrations de Diwali comportent généralement des rangoli, qui sont des motifs floraux géométriques dessinés sur le sol à l’aide de poudres colorées.

Quelles sont les histoires de Diwali d’autres confessions ?

Les bouddhistes, les jaïns et les sikhs ont leurs propres histoires de Diwali :

Les Jaïns observent Diwali comme le jour où le Seigneur Mahavira, le dernier des grands enseignants, a atteint le nirvana, qui est la libération du cycle de la naissance, de la mort et de la renaissance.

Les sikhs célèbrent Bandi Chhor Divas – un jour qui chevauche Diwali – pour commémorer la libération de Guru Hargobind, une figure vénérée de la foi, qui avait été emprisonnée pendant 12 ans par l’empereur moghol Jahangir.

Les bouddhistes célèbrent le jour où l’empereur hindou Ashoka, qui régnait au troisième siècle avant JC, se convertit au bouddhisme.

