Qu’est-ce que Discord? Le service de chat favorise la communauté, s’étend au-delà du jeu

«J’ai commencé par l’utiliser à l’école à cause de Covid, puis à partir de là, je me suis diversifiée et j’ai vu que vous pouvez l’utiliser pour tant de choses différentes», a déclaré Delilah, qui a refusé de donner son nom complet afin de conserver son identité en ligne. séparé de son identité du monde réel.

Delilah a découvert Discord lorsqu’un de ses professeurs y a donné des cours à distance pendant la pandémie de Covid. Elle a utilisé l’application, a trouvé que c’était cool et a décidé d’en savoir plus à ce sujet.

Bien que Discord soit généralement associé aux joueurs en ligne, Delilah fait partie d’un nombre croissant de personnes qui créent et rejoignent des communautés Discord axées sur des intérêts autres que les jeux. Alors que le serveur de Delilah se concentre sur un genre de télévision, d’autres serveurs concentrent leurs intérêts en fonction des régions, des sports, des mèmes, des rencontres ou de l’investissement. Parmi les utilisateurs, 70% déclarent utiliser l’application à des fins de jeu et à d’autres fins, contre 30% début 2020, selon un porte-parole de l’entreprise.

Contrairement à la plupart des applications de consommation sociale, Discord ne gagne pas d’argent grâce aux publicités. La start-up gagne principalement de l’argent grâce à Nitro, un service que Discord se vend 9,99 $ par mois ou 99,99 $ par an qui offre aux utilisateurs des fonctionnalités supplémentaires, telles que des émojis animés et des vidéos haute résolution.

Depuis son lancement en 2015, Discord est rapidement devenu l’un des meilleurs endroits où les joueurs de jeux vidéo se rassemblent et communiquent en ligne, et il se développe rapidement. Discord compte plus de 140 millions d’utilisateurs actifs par mois, contre 56 millions fin 2019. La société dispose également de 19 millions de «serveurs» actifs par semaine – des communautés qui contiennent plusieurs canaux de chat, de voix et de vidéo. Discord offre des fonctionnalités avancées qui rendent ces serveurs plus proches des communautés en ligne que de simples salles de chat, y compris des conversations audio et vidéo en temps réel, des emoji personnalisés et des rôles personnalisés qui distinguent les utilisateurs.

Il y a un an, Delilah assistait généralement seule aux cérémonies des roses. Maintenant, elle regarde chaque épisode hebdomadaire avec environ six à 10 amis qui l’utilisent Serveur Discord Bachelor Nation pour diffuser le dernier épisode ensemble.

C’est pourquoi, lorsqu’elle a découvert Discord, un service de chat en ligne, Delilah a décidé de créer son propre serveur Discord spécialement pour les fans de « The Bachelor » et d’autres émissions de rencontres.

Plusieurs administrateurs de serveurs Discord ont déclaré à CNBC qu’ils avaient remarqué une hausse dans leurs communautés au cours de l’année écoulée, car les gens cherchaient à se connecter avec les autres alors qu’ils étaient coincés à l’intérieur.

Un exemple est le Serveur San Francisco & Bay Area. Ce serveur compte désormais plus de 2000 utilisateurs, dont la plupart sont des personnes qui s’identifient comme vivant dans les nombreuses villes entourant la baie de San Francisco.

Le serveur existe depuis environ quatre ans, et il a été initialement lancé comme une ramification de la communauté r / SanFrancisco sur Reddit, a déclaré «Michael», un ingénieur logiciel de Bay Area et l’administrateur et propriétaire du serveur Discord. Mais le serveur Discord s’est développé au cours de l’année écoulée pour permettre aux gens de socialiser virtuellement.

«J’y ai pensé comme un passe-temps amusant à courir, surtout cette année où il y a tellement moins à faire», a déclaré Michael, qui a refusé de fournir son vrai nom afin de garder son identité en ligne séparée.

Michael estime que lui et ses modérateurs dépensent environ 80 $ par mois pour faire fonctionner le serveur. Cela inclut la publicité du serveur sur Meetup.com comme un moyen de recruter plus de membres et de payer pour le service d’abonnement Nitro de Discord.

Une grande partie du coût mensuel vient également de l’argent mis en commun par les mods pour leurs événements de trivia mensuels, ce qui est une façon de rassembler la communauté.

«Quelque chose que je consacrerais habituellement pendant un mois entier à mes sorties et à des choses comme ça, qui couvre une année entière de dépenses pour le serveur», a-t-il déclaré.

Les modérateurs du serveur de San Francisco & Bay Area organisent également des soirées de jeux, où ils jouent à des jeux comme Among Us ou Catan, ainsi que des soirées cinéma, où ils diffusent un film et en discutent dans les salles de chat du serveur.

Alors que de plus en plus de gens se font vacciner, certains utilisateurs du serveur ont également commencé à organiser des rencontres réelles.

Le serveur de San Francisco & Bay Area se démarque notamment en permettant aux utilisateurs de s’attribuer des rôles. Les utilisateurs peuvent choisir d’indiquer dans quelle partie de la baie ils vivent, en distinguant la couleur dans laquelle leur nom d’utilisateur apparaît: sarcelle pour San Francisco, vert pour East Bay et jaune pour South Bay, pour n’en nommer que quelques-uns.

Ces fonctionnalités uniques sont une des principales raisons pour lesquelles de nombreux mods et administrateurs décident de créer leurs communautés sur Discord par opposition à d’autres alternatives, comme Reddit ou Slack.

C’est le cas de David « Tart » Rush et de ses collègues modérateurs qui ont construit le serveur Fantasy Football Chat.

Comme le serveur de San Francisco & Bay Area, le serveur de Rush était également un spin-off d’une communauté Reddit. Mais le serveur de Rush offre aux joueurs de football Fantasy la possibilité d’avoir des conversations en temps réel plus facilement qu’ils ne le pourraient via des fils de commentaires sur Reddit.

« Vous obtenez vraiment ce retour instantané que vous n’obtenez pas souvent sur Reddit », a déclaré Rush. « Quelqu’un va taper une question et vous pourrez alors commencer à avoir une conversation beaucoup plus facilement. »

Les modérateurs de la Serveur Fantasy Football Chat ont construit un certain nombre de robots capables de reconnaître quand les membres du serveur parlent de joueurs spécifiques et récupèrent des informations pertinentes, comme les statistiques les plus récentes d’un joueur ou des informations sur son contrat avec la NFL.

Ces fonctionnalités avancées ont aidé Fantasy Football Chat à attirer plus de 8000 utilisateurs depuis sa création en 2018, mais toute cette croissance a occupé Rush et ses collègues modérateurs. En plus de créer des robots et de recruter des experts en fantasy pour venir faire des sessions de demande-moi-n’importe quoi sur le serveur, Rush et ses pairs doivent également modérer le serveur pour garder les choses civiles.

Cela inclut le filtrage d’un certain nombre de mots spécifiques et le découragement de leurs membres d’utiliser les canaux vocaux et vidéo, qui, selon Rush, sont plus difficiles à modérer. Plus important encore, les modérateurs ont institué une politique de tolérance zéro pour la politique parce qu’ils « se sont rendu compte que chaque fois que quelqu’un évoque la politique, cela se décompose rapidement ».

« De toute évidence, nous allons avoir des gens qui débattent de ce joueur et de ce joueur, et cela peut devenir chaud », a déclaré Rush. « Mais tant qu’ils ne fouilleront pas les gens et ne les appelleront pas par des noms, nous allons probablement le laisser voler. »

Avec ces garde-corps en place, Fantasy Football Chat est devenu plus qu’un passe-temps pour Rush, les autres modérateurs et de nombreux membres du serveur. Bien qu’ils discutent du football fantastique comme sujet principal, les salles annexes du serveur leur permettent de nouer des relations au-delà de leur intérêt commun.

«Sur notre serveur, vous pouvez vraiment développer des amitiés beaucoup plus facilement», a-t-il déclaré. « Certaines personnes apprennent à se connaître très bien ici, et vous avez vraiment une connexion avec cette personne. C’est quelque chose que j’apprécie vraiment. »