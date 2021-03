Qu’est-ce que Deep Nostalgia, l’application d’intelligence artificielle qui donne une nouvelle vie aux photos d’époque

Et si vous pouviez faire lever les yeux de votre défunt grand-père sur une vieille photo et vous sourire? Ceci et de nombreuses autres possibilités ont intrigué les utilisateurs de médias sociaux après avoir découvert un service basé sur l’intelligence artificielle (IA) appelé Deep Nostalgia qui anime les visages sur des photos fixes.

Offert par la société de généalogie en ligne MyHeritage, le service Deep Nostalgia aide les utilisateurs à créer l’effet qu’une photo fixe bouge, a rapporté dimanche The Verge.

Dans sa page FAQ, la société a déclaré que la technologie pour animer des photos était sous licence MyHeritage de D-ID, une société spécialisée dans la reconstitution vidéo à l’aide de l’apprentissage en profondeur.

MyHeritage a intégré cette technologie pour animer les visages des photos historiques et créer des séquences vidéo réalistes de haute qualité.

La société a déclaré que la fonctionnalité Deep Nostalgia utilise plusieurs pilotes préparés par MyHeritage. Chaque pilote est une vidéo constituée d’une séquence fixe de mouvements et de gestes.

Il applique les pilotes à un visage sur une photo fixe, créant une courte vidéo que les gens peuvent partager avec vos amis et votre famille.

«Le chauffeur guide les mouvements dans l’animation afin que vous puissiez voir vos ancêtres sourire, cligner des yeux et tourner la tête. Cela donne vraiment vie à vos photos », a déclaré MyHeritage.

Twitterati utilise le programme pour générer des mèmes de toutes sortes, certains appliquant même l’outil pour animer des statues anciennes.

MyHeritage a déclaré que « les photos téléchargées sans avoir terminé l’inscription sont automatiquement supprimées pour protéger votre vie privée. »