C’est un avertissement sévère sur l’avenir de la pandémie: que sans accès mondial aux vaccins vitaux, le COVID-19 est là pour rester.

Le virus a voyagé sur tous les continents et infecté plus de 100 millions de personnes dans le monde en un peu plus d’un an depuis qu’il a été déclaré pour la première fois une urgence sanitaire mondiale.

Les militants et experts humanitaires sonnent l’alarme sur les écarts importants dans la distribution des vaccins entre les pays les plus riches et les plus pauvres du monde.

Ils ont critiqué les pays riches pour avoir acheté des doses de vaccin COVID-19, car les pays pauvres se retrouvent sans vaccins dans une tendance qui s’est poursuivie des mois après que les doses soient devenues disponibles.

<< Très rapidement, l'écart entre les pays va devenir très important et notre principale préoccupation est que [rich countries] commencer à vacciner assez rapidement les groupes à faible risque à partir de mai alors qu'à l'autre bout du monde, nous ne sommes toujours pas en mesure de vacciner complètement les agents de santé », a déclaré Alain Alsalhani, pharmacien des vaccins de la campagne d'accès Médecins sans frontières (MSF).

Une étude commandée par la Chambre de commerce internationale a estimé que l’économie mondiale perdrait 9,2 billions de dollars (7,6 billions d’euros) si les gouvernements ne garantissaient pas l’accès des pays en développement aux vaccins COVID-19.

Les pays à faible revenu comptent donc sur l’effort mondial pour sécuriser les vaccins: COVAX (anciennement connu sous le nom de COVID-19 Vaccines Global Access Facility), qui est dirigé par l’Organisation mondiale de la santé (OMS), la Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI ) et Gavi, l’Alliance du Vaccin.

Mais est-ce suffisant? Voici un aperçu de la distribution des vaccins pour ceux qui ont peu de moyens.

Qu’est-ce que COVAX?

L’idée originale de COVAX était de coordonner les achats à l’échelle mondiale pour garantir que les pays les plus pauvres ne soient pas exclus de la course aux vaccins. Mais, dans la pratique, cela fonctionne plus comme un projet d’aide, disent les experts.

L’initiative visant à accélérer l’accès aux vaccins COVID-19 a été lancée pour la première fois fin avril 2020 et prévoit désormais de distribuer plus de 330 millions de doses de vaccin à 145 pays dans un premier cycle de distribution d’ici juin 2021.

Il couvrira en moyenne 3,3% de la population totale dans les pays qui vont des riches, comme le Canada et la Nouvelle-Zélande, qui paient les vaccins, à des pays comme la Syrie et le Yémen, qui les reçoivent grâce à des dons internationaux.

« La mise en place a pris un certain temps et parce que cela a pris tellement de temps, [rich] les pays n’étaient pas convaincus que ce serait un moyen sûr d’acheter leurs vaccins à COVAX et ils ont commencé à conclure leurs propres accords bilatéraux pour s’assurer que leurs populations auraient accès au vaccin « , a déclaré Antoine de Bengy Puyvallée, politologue à l’Université d’Oslo.

« Bien sûr, ce genre de match a joué contre COVAX à un moment donné parce qu’ils étaient en compétition pour les mêmes doses. »

Aujourd’hui, l’initiative a des mois de retard sur les pays riches qui ont acheté presque toutes les premières doses. L’OMS a déclaré plus tôt ce mois-ci que 90% des vaccins COVID avaient été administrés dans des pays plus riches.

Beaucoup de ces pays auront vacciné des pourcentages beaucoup plus importants de leur population d’ici juin par rapport aux pays à faible revenu.

Le premier contrat de COVAX en août concernait le Serum Institute of India (SII) pour la fabrication de candidats-vaccins d’AstraZeneca et de Novavax. Mais Pfizer et BioNTech, qui avaient préalablement fait approuver leur vaccin par les régulateurs, n’ont conclu un accord que fin janvier avec COVAX pour fournir 40 millions de doses, soit environ 3% de ce que l’entreprise entend produire en 2021.

Ce n’est pas atypique quant à la façon dont les médicaments arrivent généralement sur le marché, ont déclaré certains experts, affirmant qu’il y a souvent des retards pour acheminer les médicaments vers les pays à faible revenu.

Mais « c’est un cas tout à fait unique cette idée selon laquelle les pays qui ont pu payer à risque sont ceux qui ont aujourd’hui les vaccins », a déclaré Alsalhani à MSF. « Dans des circonstances normales, le marché des vaccins ne fonctionne pas vraiment de cette façon. »

Pourquoi certains pays riches reçoivent-ils des vaccins via COVAX?

Le programme comprend deux volets: un pour 98 pays payant pour leurs propres vaccins et un autre appelé COVAX AMC pour 92 pays à revenu faible et intermédiaire qui vont du Nigéria, de l’Inde et de l’Ukraine à la Syrie, l’Afghanistan et le Yémen.

L’objectif est de fournir des vaccinations à « au moins 20% de la population » de ces pays à faible revenu d’ici la fin de 2021 pour avoir « un impact très réel vers l’arrêt de la propagation de la pandémie », a déclaré un porte-parole de Gavi à Euronews.

Le Canada est actuellement le seul pays du G7 à recevoir des vaccins via COVAX et a fait l’objet de critiques à la maison alors que les gens lui demandaient s’il prenait des vaccins de pays pauvres.

«Notre priorité absolue est de nous assurer que les Canadiens ont accès aux vaccins», a déclaré la ministre du Développement international du pays, Karina Gould, à CBC, soulignant que le Canada est le deuxième contributeur en importance à COVAX AMC.

« Notre position a toujours été que vous savez que nous devons obtenir des vaccins pour les Canadiens, mais nous devons également les obtenir pour le monde. »

Bien que le fait que les pays paient les vaccins via COVAX aide l’initiative de conclure des accords de fabrication avec les sociétés pharmaceutiques, les critiques disent que ceux qui ont déjà des accords bilatéraux pour les vaccins devraient attendre.

« Le problème est que certains des pays à revenu élevé ont des accords bilatéraux et ont déjà commencé à recevoir des doses », a déclaré Alsalhani.

De Bengy Puyvallée a déclaré que la volonté d’aider les autres d’une part et de vacciner leurs propres populations d’autre part crée « un dilemme pour les pays ».

Mais conclure des accords bilatéraux tout en soutenant COVAX est également une « politique ambiguë », qui « a en quelque sorte sapé l’approche globale en même temps », a-t-il ajouté.

L’UE a conclu des accords pour vacciner toute sa population à deux reprises, mais a également contribué environ 850 millions d’euros pour soutenir COVAX. Ils ont également collecté des fonds pour aider les pays européens en dehors de l’UE à accéder aux vaccins.

La Serbie a commencé à vacciner sa population tôt, en s’appuyant principalement sur le vaccin chinois.

De nombreux pays des Balkans comptent sur COVAX pour leurs premières doses, y compris la Bosnie-Herzégovine qui a déjà commencé à recevoir des réfrigérateurs de l’UNICEF pour stocker le vaccin Pfizer / BioNTech qu’ils ont acheté dans le cadre de l’initiative.

« Des vaccinations inégales pourraient entraîner plus de problèmes sur toute la ligne »

De nombreux experts et militants humanitaires font pression pour que les vaccins soient distribués de manière plus équitable, avertissant que si les pays en développement n’ont pas accès aux vaccins, cela pourrait causer de gros problèmes à terme.

«Vacciner un grand nombre de personnes dans quelques pays, laisser le virus incontrôlé dans de grandes parties du monde, conduira à l’émergence de nouvelles variantes», a déclaré le Dr Jeremy Farrar, directeur de l’association Wellcome, dans un communiqué.

«Plus il y en a, plus le risque que le virus évolue à un point tel que nos vaccins, traitements et tests ne sont plus efficaces».

Le directeur général de l’OMS, le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, a déclaré que le monde était « au bord d’un échec moral catastrophique » alors que les pays riches déployaient des vaccinations des mois avant les pays en développement.

« Il n’est pas normal que des adultes plus jeunes et en meilleure santé dans les pays riches soient vaccinés avant les agents de santé et les personnes âgées des pays plus pauvres », a-t-il ajouté.

De nombreuses organisations humanitaires plaident en faveur du lancement d’un effort plus équitable, exhortant le Royaume-Uni et l’UE à partager les doses avant de vacciner les jeunes adultes.

Brandon Locke, responsable des politiques et du plaidoyer à la campagne ONE, a déclaré qu’au lieu de vacciner 70% des populations d’ici l’été, comme l’UE tente de le faire, les pays devraient «réévaluer» et «partager certaines de ces doses avec les pays à faible revenu. pas après avoir vacciné toute notre population, mais maintenant que nous vaccinons nos propres agents de santé « .

«C’est en fait ce qui va aider à arrêter et à ralentir le virus», a déclaré Locke.

Augmenter la production et la fabrication

Mais il s’agit également d’augmenter la production de ces médicaments précieux.

De nombreux pays espèrent y parvenir en incitant les sociétés pharmaceutiques à être plus transparentes et à partager des informations avec le reste du monde.

L’Afrique du Sud et l’Inde ont demandé à l’Organisation mondiale du commerce de suspendre les lois sur la propriété intellectuelle pour accroître le savoir-faire et certains disent que le secteur privé, qui a reçu d’importantes sommes d’argent public, doit faire plus d’efforts pour former d’autres personnes à utiliser leurs La technologie.

« Il est tout à fait clair que l’approche business as usual que nous adoptons avec des questions très sensibles comme la propriété intellectuelle, les droits de concurrence et la façon dont nous travaillons avec les sociétés pharmaceutiques ne fonctionne tout simplement pas », a déclaré Locke.

« Nous devons chercher une solution à long terme à ce problème … il n’y a aucune raison légale, éthique ou rationnelle de ne pas faire cela. »

