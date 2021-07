Qu’est-ce que CNN+ et pourquoi le payeriez-vous ?

Qu’est-ce que CNN+, le nouveau service de streaming annoncé aujourd’hui par la chaîne d’information câblée ? Commençons par la réponse courte : CNN+ n’est pas CNN.

Pensez-y, pour l’instant, comme CNN Jr.

Légèrement plus long : si vous voulez regarder Actual CNN, CNN+ n’est pas pour vous. Le CNN actuel est toujours limité aux personnes qui paient pour la chaîne d’information dans le cadre d’un forfait de télévision payante. Ainsi, CNN+, qui sera lancé l’année prochaine à un prix qui n’a pas encore été dévoilé, sera… autre chose. C’est-à-dire des choses qui sont aimer CNN, mais pas au CNN (divulgation : Vox Media produit une série avec CNN Originals et je travaille sur ce projet).

Voici l’histoire complète : CNN+, comme beaucoup d’autres tentatives des grands programmeurs de télévision pour entrer dans le monde du streaming, est un intermédiaire : il veut tirer parti de la marque de l’ancienne chaîne de télévision pour créer une nouvelle source de revenus, sans cannibaliser la chose qui génère des revenus et des profits énormes.

Vous pouvez voir pourquoi CNN et son propriétaire – pour l’instant, c’est AT&T, qui possède WarnerMedia mais envisage de la céder dans une nouvelle société, qui combinera WarnerMedia avec Discovery Networks – veulent que cela se produise. Que les consommateurs voudront, c’est une autre question.

Mais étant donné que de nombreux autres réseaux Big TV ont essayé des gambits similaires « Ayez votre streaming et mangez votre téléviseur aussi », nous connaissons au moins certaines des options envisagées par CNN+ :

Donnez à vos fans les plus inconditionnels plus de ce qu’ils obtiennent déjà. C’est la stratégie de Fox Nation : si vous aimez la désinformation cynique que Tucker Carlson colporte dans son émission nocturne Fox News, vous voudrez peut-être aussi regarder Tucker Carlson aujourd’hui, son émission en streaming uniquement. J’aime Guy Fieri de Discovery, mais pas assez pour m’abonner à Discovery+ donc je peux aussi regarder Guy : Style hawaïen, qui, selon Discovery, mettra en vedette Fieri et sa famille « parcourant les îles hawaïennes pour une plongée profonde dans la tradition, l’aventure et tous les types de bonne nourriture ». De votre côté, vous voudrez peut-être payer. Il y a un couvercle pour chaque pot.

C’est la stratégie de Fox Nation : si vous aimez la désinformation cynique que Tucker Carlson colporte dans son émission nocturne Fox News, vous voudrez peut-être aussi regarder Tucker Carlson aujourd’hui, son émission en streaming uniquement. J’aime Guy Fieri de Discovery, mais pas assez pour m’abonner à Discovery+ donc je peux aussi regarder Guy : Style hawaïen, qui, selon Discovery, mettra en vedette Fieri et sa famille « parcourant les îles hawaïennes pour une plongée profonde dans la tradition, l’aventure et tous les types de bonne nourriture ». De votre côté, vous voudrez peut-être payer. Il y a un couvercle pour chaque pot. Donnez aux fans inconditionnels quelque chose qu’ils veulent mais qu’ils n’obtiennent pas déjà. Vous ne pouvez pas regarder la crosse universitaire sur ESPN, car la crosse universitaire n’attire pas suffisamment de téléspectateurs pour occuper un temps d’antenne précieux sur une chaîne de télévision linéaire. Mais sur ESPN +, qui dispose d’un espace de stockage illimité – vous pouvez regarder la crosse universitaire et en même temps je peux regarder le football allemand – cela est parfaitement logique, comme l’a expliqué récemment l’analyste Ben Thompson :

D’autres versions de ceci incluent Paramount+ exécutant des épisodes exclusifs de Le bon combat, un spin-off de la série CBS La bonne femme. Ce n’est pas pour tout le monde, mais si vous avez aimé la première émission à la télévision ordinaire, vous pourriez payer pour regarder la suite en streaming.

Donnez presque tout à tout le monde et dépensez une tonne d’argent pour le faire. C’est la proposition de Disney + : la société diffuse (à peu près) l’intégralité de son catalogue de films, ainsi qu’une liste d’émissions à gros budget et très médiatisées uniquement en streaming (Le Mandalorien, Loki, etc). C’est un pari coûteux – car cela nécessite de payer beaucoup d’argent pour de nouveaux produits, ainsi que de renoncer à l’argent que vous pouvez obtenir en vendant vos produits à d’autres points de vente – mais jusqu’à présent, cela semble avoir fonctionné pour Disney.

Le problème pour les dirigeants de CNN/WarnerMedia est que CNN+ ne ressemble à rien de ce qui précède. Et il se peut que le produit de CNN ne fonctionne tout simplement pas comme un produit de streaming autonome : il y a peut-être des fans passionnés de Jake Tapper ou d’Anderson Cooper prêts à payer un supplément pour en voir plus, mais il est difficile de croire qu’il y en a beaucoup. Pendant ce temps, il y a fort à parier que les Jake Tappers et Anderson Coopers du monde continueront à mettre la majeure partie de leur énergie et à se concentrer sur la télévision, car c’est là que se trouvent le public, la célébrité et l’argent.

Et tandis que CNN fait un excellent travail (encore une fois, voir la divulgation), il fait mieux quand il y a des nouvelles de dernière heure et que vous devez savoir ce qui se passe maintenant, en temps réel. Le reste du temps, il est extrêmement difficile de trouver quelque chose que vous aurez envie de regarder au lieu des nouvelles, pendant que vous parcourez les chaînes. Et dans un monde de streaming à la demande, si vous cherchez quelque chose à regarder en plus des actualités, vous avez des options illimitées. Plus inquiétant encore, il peut s’avérer que dans un monde de streaming à la demande, lorsque vous souhaitez regarder des informations en temps réel, vous pouvez avoir de nombreuses autres options.

Le meilleur scénario pour CNN+ est celui qui les fonctionnaires font déjà allusion à: que c’est quelque chose que vous ne payez pas directement, mais dans le cadre d’un autre forfait.

Record scratch ici : l’intérêt de la diffusion en continu de la télévision n’était-il pas de briser le bouquet de télévision par câble et de le remplacer par un menu de réseaux et d’émissions parmi lesquels nous pourrions choisir quand nous le voulons ? Hé bien oui. Sauf les gens qui fabriquent et vendent des divertissements aimer le paquet – et ils pensent que vous l’aimerez aussi. C’est pourquoi Disney vous permet d’acheter Hulu, Disney + et ESPN + ensemble à prix réduit, et c’est pourquoi HBO Max existe – parce que WarnerMedia pense que vous êtes plus susceptible d’acheter HBO s’il est livré avec beaucoup d’autres choses ainsi que HBO . (Vous pouvez affirmer de manière crédible que Netflix, quant à lui, est son propre ensemble.)

Dans ce cas, il y a de fortes chances que CNN+ soit intégré à HBO Max, le service « HBO + quelques autres trucs » de WarnerMedia, qui est déjà susceptible d’envelopper Discovery+ (un autre service d’interpolation) si et quand la fusion WarnerMedia/Discovery se réalise. Ainsi, Warner Bros. Discovery pourrait utiliser CNN + comme justification pour augmenter les prix de HBO Max – ou il pourrait simplement l’obtenir gratuitement afin que vous ayez l’impression d’obtenir une valeur supplémentaire pour les dollars de streaming.

Vous pouvez déjà voir d’autres exemples dans la nature : vous pouvez acheter un abonnement autonome à l’application New York Times Cooking pour 5 $ par mois – ou vous pouvez acheter un abonnement « all access » qui vous donne l’application de cuisine du journal, l’application de jeux , et tout le papier lui-même pour 17 $ par mois. Et si c’est l’avenir de CNN+, vous n’avez pas à vous soucier de savoir si vous payez ou non pour cela – vous l’obtiendrez simplement à côté d’un tas d’autres choses, que vous le vouliez ou non. Tout comme la bonne télé à l’ancienne.