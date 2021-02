Qu’est-ce que Clubhouse?

L’application a été dévoilée au printemps dernier par deux vétérans de l’industrie technologique, Paul Davison et Rohan Seth . Leur prototype d’application de podcasting ressemblait trop à une diffusion, ils ont donc ajouté une fonctionnalité permettant aux utilisateurs de rejoindre la conversation. Clubhouse a été comparé à un podcast avec la participation du public; la version 2021 de la messagerie instantanée d’AOL; et une ligne de parti à l’ancienne.

Une application de réseautage social qui permet aux gens de se rassembler dans des salles de chat audio pour discuter de divers sujets, qu’il s’agisse de sports, de bien-être, d’art ou pourquoi Bitcoin se dirige vers 87000 $. Les salles sont généralement divisées en deux groupes: ceux qui parlent et ceux qui écoutent (les participants peuvent voir une liste de toutes les personnes qui participent à une conversation, et les nombres se comptent parfois par milliers). Contrairement à Twitter, Clubhouse est une plateforme fermée et hiérarchisée : Un modérateur supervise les discussions et a la capacité de laisser quelqu’un intervenir ou d’expulser les indisciplinés. En plus des «clubs» classés par thème, deux utilisateurs ou plus peuvent se réunir et créer leur propre salle de discussion.

Pourtant, il reste un petit club, pour ainsi dire, certainement par rapport à Facebook, Twitter et Instagram. Si vous en avez entendu parler et que vous voulez savoir de quoi il s’agit, voici une introduction.

L’été dernier, l’application de médias sociaux Clubhouse ne comptait que quelques milliers d’utilisateurs, principalement des travailleurs de la technologie de la Silicon Valley et des capital-risqueurs qui voulaient se connecter les uns aux autres pendant la pandémie. Aujourd’hui, il compte des millions de utilisateurs, une valorisation d’environ 1 milliard de dollars et une tonne de buzz. Le directeur général de Tesla, Elon Musk, et le directeur de Facebook, Mark Zuckerberg, sont récemment apparus sur Clubhouse, provoquant une telle agitation que la plate-forme a failli s’écraser.

L’accent mis sur l’audio, plutôt que sur le texte, les photos ou les vidéos, est un facteur de différenciation et fait partie de l’attrait. Delia Cai, de la newsletter Liens Deez, a écrit à propos de son expérience sur l’application: «Cela semblait spontané, peu engagé et, heureusement, n’impliquait pas d’allumer un appareil photo quelconque.»

Qui est dessus?

Comme son nom l’indique, Clubhouse est construit sur l’exclusivité: vous devez être invité par un utilisateur existant. Les premiers membres du club comprennent des capital-risqueurs de la Silicon Valley (Marc Andreessen et Ben Horowitz, tous deux premiers investisseurs dans l’application), des entrepreneurs férus du Web (Mark Cuban, Tim Ferriss), une poignée d’interprètes et d’influenceurs culturels (Tiffany Haddish, Drake, Virgil Abloh) et des personnes ayant des prétentions aléatoires à la gloire (Vanilla Ice, Roger Stone).

Clubhouse a été critiqué par certains pour son énergie masculine dominée par les hommes (bien que beaucoup de femmes soient également sur la plate-forme). Son échange ouvert d’informations l’a également rendu populaire auprès des utilisateurs de pays aux gouvernements répressifs. La Chine a bloqué le Clubhouse ce mois-ci. À l’heure actuelle, l’application, qui est encore en phase bêta, a le sentiment rare (et probablement éphémère) d’un petit monde. C’est toujours une surprise lorsque vous heurtez quelqu’un que vous connaissez, ou quand, disons, le sénateur Tim Kaine apparaît dans un salon de discussion.

Que se passe-t-il dessus?

Clubhouse peut parfois refléter la concentration incessante de la Silicon Valley sur l’optimisation personnelle. Réseautage, musculation, retraite anticipée, pitching investisseurs et Bitcoin, Bitcoin, Bitcoin – la culture de l’agitation est réelle et présente. Mais il y a aussi une énorme scène de théâtre avec des pièces de théâtre et une scène de rencontres. Et les conversations sont souvent de forme libre, sinueuses et complètement non scénarisées. Cette qualité non polie fait partie du charme.

Une récente soirée de semaine a offert un talk-show, «Housin ‘Around», animé par le comédien Alexis Gay; un événement de pitch pour les entrepreneurs avec des idées de démarrage une conférence intitulée «Forming Black Creative Spaces in Fashion»; et Karaoké sur Clubhouse, entre autres discussions. Des émissions quotidiennes et hebdomadaires ont commencé à émerger de l’informe, comme «The Cotton Club», une zone de détente après les heures de travail animée par le musicien Bomani X, et «Good Time», qui récapitule les nouvelles technologiques du jour tous les soirs à 22 heures, heure du Pacifique. Rebondir entre les pièces est facile et très amusant.