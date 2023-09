Qu’est-ce que ChromeOS Flex et pourquoi dois-je l’utiliser ?

De nos jours, ChromeOS et Chromebooks sont plus populaires que jamais. Cela est dû en grande partie à leur emprise étroite sur le marché éducatif : dans de nombreuses écoles, leur prix abordable et leurs performances décentes les rendent faciles à recommander.

Cependant, tout le monde ne sait pas que l’achat d’un Chromebook n’est pas le seul moyen de profiter de ChromeOS. Une version connue sous le nom de ChromeOS Flex peut être téléchargée et installée sur presque tous les appareils, totalement gratuitement.

Voici tout ce que vous devez savoir sur ChromeOS Flex, y compris six fonctionnalités clés qui valent la peine d’être essayées.

Qu’est-ce que ChromeOS Flex ?

Fondamentalement, ChromeOS Flex est un système d’exploitation similaire au ChromeOS classique. Il existe cependant une énorme différence : alors que ChromeOS n’est disponible qu’en tant que système préinstallé sur les Chromebooks, ChromeOS Flex est disponible gratuitement au téléchargement et à l’utilisation.

Il existe certaines limitations, telles que les exigences techniques et la compatibilité des applications (voir la gamme complète sur le site Web de Google), mais cela fonctionne sur la grande majorité des PC et ordinateurs portables.

Cela inclut les machines Windows et MacOS équipées d’un processeur x86 – la plupart des processeurs Intel et AMD le sont, mais pas Apple Silicon. Cette compatibilité étendue est importante, car l’un des principaux objectifs de ChromeOS Flex est de réduire les déchets électroniques.

Le système d’exploitation lui-même est également beaucoup moins gourmand en ressources que Windows ou macOS, il peut donc bien fonctionner même sur du matériel basique ou ancien.

C’est pourquoi ChromeOS Flex est souvent présenté comme un moyen de prolonger la durée de vie de vos ordinateurs portables. Une fois qu’ils sont trop lents pour leur système d’origine, vous pouvez simplement installer ChromeOS Flex. En raison du système d’exploitation léger, même le matériel vieillissant semblera à nouveau vif et presque neuf, vous n’aurez donc pas à acheter un autre appareil pour l’instant.

Dois-je installer ChromeOS Flex ?

ChromeOS Flex possède de nombreuses fonctionnalités uniques, intéressantes et utiles, mais changer de système d’exploitation est toujours un choix difficile à faire. Avez-vous besoin de ChromeOS Flex ?

La première chose à toujours garder à l’esprit avec ChromeOS Flex est sa vitesse et sa faible configuration matérielle. Il existe des versions encore plus basiques de Linux, mais le fait d’être officiellement pris en charge par Google et si facile à configurer pourrait donner à ChromeOS Flex un avantage pour de nombreuses personnes.

Il est simple à installer sur une vieille machine, lui donnant une nouvelle vie et lui donnant un aspect presque neuf. Vous pouvez également vous attendre à une durée de vie plus longue de la batterie et à une réduction du bruit du ventilateur si vous utilisez un ordinateur portable.

Adrian Sobolewski-Kiwerski / Fonderie

Cependant, ce ne sont pas les seuls avantages de ChromeOS Flex. Au fil des années, le système a mûri et est désormais très compétent et polyvalent.

ChromeOS vous donne un accès facile à tous vos services Google. C’est un excellent choix pour tous les utilisateurs d’Android, car le système se connecte directement à votre téléphone, ce qui facilite le transfert de données, l’envoi/la réception de messages et la réception de notifications en toute transparence.

ChromeOS Flex est également gratuit et démarrable directement à partir d’une clé USB. C’est donc extrêmement simple à essayer : il suffit de créer un programme d’installation, de démarrer à partir de celui-ci et de vérifier si tout fonctionne avant de modifier quoi que ce soit sur votre PC ! Il fonctionne à merveille et vous permet même de l’utiliser comme système sécurisé sur des appareils que vous ne connaissez pas, comme dans une bibliothèque ou au travail.

Fondamentalement, ChromeOS Flex vous offre l’expérience informatique de base dont la plupart des gens ont besoin, mais sans le prix élevé ni les exigences système élevées des autres grandes marques. C’est un excellent moyen de prolonger la durée de vie de votre machine, ou peut-être de la transformer en un appareil adapté à l’école pour votre enfant.

Si vous êtes prêt à l’essayer, voici comment installer ChromeOS Flex. Encore besoin d’être convaincu ? Voici six bonnes raisons de l’essayer.

Meilleures fonctionnalités de ChromeOS Flex

Rapide et léger

ChromeOS Flex est assez différent de Windows et macOS. Il n’occupe pas une grande partie des ressources de votre système, ce qui signifie qu’il peut facilement fonctionner sur du matériel de base tout en restant vif et réactif.

Flex a été conçu comme un système destiné aux ordinateurs portables éducatifs vieillissants. Il ne nécessite donc pas de configuration système élevée et peut fonctionner sur presque tout.

Bien sûr, il y a une compatibilité matérielle à prendre en compte, mais si cela fonctionne (ou si vous figurez sur une liste de modèles certifiés), même un MacBook bas de gamme de 10 ans peut sembler assez vif avec le système d’exploitation de Google installé. De plus, vous bénéficiez toujours des mises à jour du système d’exploitation, contrairement à ce que macOS propose pour des appareils aussi anciens.

Voici les spécifications minimales requises pour la dernière version de ChromeOS Flex :

Architecture : appareil compatible Intel ou AMD x86-64 bits

RAM : 4 Go

Stockage interne : 16 Go

Démarrable à partir d’une clé USB

BIOS : accès administrateur complet. Vous devrez démarrer à partir du programme d’installation de ChromeOS Flex USB et effectuer quelques ajustements dans le BIOS si vous rencontrez des problèmes.

Les mises à jour sont totalement indolores dans ChromeOS Flex. Contrairement aux machines Windows ou Mac, vous n’aurez pas à vous soucier de redémarrer votre système et d’attendre un moment qu’il se termine, ni d’effectuer une quelconque maintenance ici.

Adrian Sobolewski-Kiwerski / Fonderie

Les mises à jour de ChromeOS Flex sont automatiquement téléchargées et installées lorsque votre Chromebook est connecté à Internet.

La seule chose à faire est alors de l’éteindre et de le rallumer – la nouvelle mise à jour n’aura pas besoin d’être installée au démarrage, donc l’ensemble du processus est transparent et ne prend pas plus de temps qu’un redémarrage normal. De plus, cela se fait généralement en même temps que vos cycles normaux d’allumage ou d’extinction de la machine, donc vous ne le remarquerez probablement même pas – vous recevrez simplement une notification indiquant qu’une nouvelle mise à jour a été installée.

Applications Linux

Au début, les fonctionnalités de ChromeOS Flex étaient limitées. Il pourrait utiliser tout ce qui se trouve sur le Web, notamment les applications Web, Google Chrome Store et toutes les ressources de votre navigateur Internet. Même si c’est plus que suffisant pour de nombreux utilisateurs, pour certains, ce n’est tout simplement pas suffisant. Heureusement, ChromeOS Flex a désormais une réponse à ce problème.

De la même manière que l’édition standard de ChromeOS, Flex peut exécuter une machine virtuelle Linux, ce qui signifie qu’il est possible d’installer et d’exécuter des applications Linux sur votre Chromebook.

Pour ce faire, vous devrez allouer de l’espace disque pour votre installation Linux, mais le reste est extrêmement simple : il vous suffit de l’ouvrir comme n’importe quelle autre application et d’obtenir le fidèle terminal Linux.

Adrian Sobolewski-Kiwerski / Fonderie

Il vous permet d’installer toutes les applications disponibles pour Linux, ce qui ajoute aux possibilités de ChromeOS Flex. Vous pourrez utiliser toutes les applications disponibles, donc plus de restrictions sur les applications Web.

Cependant, la configuration requise pour Linux est légèrement différente de celle de ChromeOS Flex, de sorte que les appareils sortis en 2010 ne peuvent généralement pas l’exécuter. Ce n’était pas possible sur mon MacBook Air 11″ 2010, mais je n’ai eu aucun problème avec le 13″ Air 2014.

Les utilisateurs réguliers de Chromebook peuvent déjà exécuter des applications Android sur leurs machines à l’aide du Play Store de Google, mais il semble que cette fonctionnalité sera également bientôt disponible sur ChromeOS Flex.

Intégration téléphonique

ChromeOS Flex présente un avantage incontesté lorsqu’il s’agit d’être connecté à votre téléphone, en particulier aux combinés Android. Comme les deux sont développés par Google, les systèmes sont conçus pour fonctionner ensemble.

Adrian Sobolewski-Kiwerski / Fonderie

Dans ChromeOS Flex, Phone Hub offre l’accès à un large éventail de fonctionnalités, allant de l’affichage des notifications téléphoniques sur l’écran de votre ordinateur à l’accès à toutes vos photos et vidéos.

Vous pouvez même diffuser des applications sur l’écran de votre téléphone sur certains téléphones Android : vérifiez si le vôtre est compatible avec Phone Hub.

Assistant Google intégré

Pour la plupart des gens, Google Assistant reste l’assistant virtuel incontournable. Et il est intégré à ChromeOS Flex : il suffit de l’activer dans les paramètres ou lors de la première configuration.

C’est beaucoup plus simple que ce que vous devrez faire pour utiliser Google Assistant sur Windows 11.

Adrian Sobolewski-Kiwerski / Fonderie

La version ChromeOS Flex de Google Assistant fonctionne de manière très similaire à celle de votre téléphone. Il peut soit écouter la commande « Hey Google », soit être déclenché par un raccourci clavier de votre choix.

C’est gratuit

Il faut dire que l’autre grande particularité de ChromeOS Flex est son prix : il est totalement gratuit pour un usage personnel ! Compte tenu de tout ce que vous obtenez ici, c’est remarquable.

ChromeOS Flex est une version plus simple de ChromeOS classique, qui est lui-même plus basique que Windows et macOS. Mais Flex en particulier a parcouru un long chemin : il ne s’agit plus simplement d’un navigateur sous forme de système d’exploitation.

Cependant, vous aurez besoin d’une connexion Internet pour en tirer le meilleur parti, et certaines applications (comme Adobe Photoshop) ne sont tout simplement pas disponibles.

Cela reste cependant l’un des meilleurs choix pour l’éducation, ou si vous recherchez simplement un système d’exploitation pour les bases. ChromeOS Flex est rapide, réactif et très fiable. Voir un appareil ancien et lent reprendre vie après l’installation de Flex est une véritable merveille.

Ainsi, si vous n’avez pas besoin d’un appareil pour effectuer des tâches exigeantes (telles que le montage de photos et de vidéos) ou pour compiler des noyaux Linux pour gagner votre vie, une version de ChromeOS pourrait être votre meilleur choix. Et ChromeOS Flex permet de basculer gratuitement.