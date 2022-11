Qu’est-ce que Children In Need et quand a-t-il commencé ?

CHILDREN In Need est de retour pour 2022 et il devrait être plus grand que jamais.

Au fil des ans, le téléthon a permis de recueillir d’énormes sommes d’argent pour des organismes de bienfaisance pour enfants et a une histoire incroyable.

AP : Association de la presse

Qu’est-ce que les enfants dans le besoin?

Children In Need est l’association caritative britannique de la BBC qui vise à soutenir les enfants et les jeunes défavorisés.

Depuis le début, les appels télévisés annuels ont rapporté 1,5 milliard de livres sterling.

La mascotte est Pudsey l’ours qui est jaune avec un bandage à pois couvrant un œil.

La BBC consacre une nuit entière de programmation au téléthon à l’exception de 35 minutes réservées au News at Ten.





Chaque année, l’émission présente diverses célébrités et des liens en direct vers des œuvres caritatives aidées par le téléthon.

La grande soirée est également animée par des visages célèbres et, pour la série 2022, Jason Manford, Ade Adepitan, Mel Giedroyc, Chris Ramsey et Alex Scott assument tous les fonctions de présentation.

Quand Children In Need a-t-il été lancé ?

Le premier téléthon Children In Need a été diffusé en 1980.

Il a levé 1 million de livres sterling et a été animé par Terry Wogan, Esther Rantzen et Sue Lawley.





À l’origine, il prenait la forme de segments entre les programmes principaux, mais a ensuite été développé en une seule émission continue.

Terry a continué à animer l’émission jusqu’en 2014 – après sa mort en 2016, sa famille a créé le prix Terry Wogan de la collecte de fonds de l’année.

Le premier appel caritatif diffusé par la BBC fut une émission radiophonique de cinq minutes le jour de Noël en 1927.

Children In Need est devenu un organisme de bienfaisance enregistré en Angleterre et au Pays de Galles en 1988 et en Écosse en 2008.

Comment puis-je collecter des fonds pour Children In Need 2022 ?

Le site Web officiel de Children In Need 2022 contient de nombreuses idées de collecte de fonds et des ressources téléchargeables.

Si vous souhaitez aider, vous pouvez obtenir un kit de soutien gratuit pour la collecte de fonds.

Vous pouvez également faire un don directement à Children In Need ici.