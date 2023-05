Qu’est-ce que Chavouot ? Message d’un rabbin

La première nuit de la fête juive Chavouot commence jeudi, et un rabbin canadien dit que la fête porte un message universel sur l’humilité et le rapprochement des points de vue opposés.

« C’est l’anniversaire du don de la Torah [around 3,500] il y a des années », a déclaré le rabbin Moshe Goldman, aumônier juif du Rohr Chabad Centre for Jewish Life à Waterloo, en Ontario, lors d’un entretien téléphonique avec CTVNews.ca. « C’est la fête de lancement du judaïsme. »

Chavouot, qui signifie « semaines » en hébreu, est célébré en étudiant la Torah. Goldman a expliqué que la fête marque le compte à rebours de 50 jours depuis la Pâque.

« L’histoire raconte que la nuit avant que Dieu ne donne la Torah aux Juifs au mont Sinaï, ils se sont endormis. Et quand Dieu est venu leur donner la Torah, ils dormaient encore. Les Juifs ont dormi.

Goldman a assimilé cela à « dormir le jour de votre mariage ».

« Depuis lors, la coutume est de corriger cela en restant debout toute la nuit à étudier la Torah. »

Le jeudi soir, la première nuit des vacances de deux nuits, les synagogues auront une série de programmes, de cours et de séances d’étude individuelles.

« Quand j’ai grandi, je me suis simplement assis à la synagogue, étudiant la Torah jusqu’à l’aube ou jusqu’à ce que je m’endorme », a déclaré Goldman.

Il a ajouté qu’un élément majeur de la célébration est la lecture de la Torah des Dix Commandements, un événement où « toute la famille fait un effort pour être là ».

Une autre coutume consiste à manger des aliments à base de produits laitiers.

« L’une des raisons les plus simples est que les Juifs venaient de recevoir la Torah et qu’ils avaient juste toutes les règles du casher, ce qu’ils n’avaient pas auparavant, et la préparation des viandes casher est un processus d’abattage, de salage et de nettoyage de la viande », dit Goldman.

Les produits laitiers, a-t-il expliqué, étaient une alternative beaucoup plus facile au maintien des restrictions alimentaires casher.

«À certains égards, la première façon d’observer les lois casher consistait en fait à prendre un repas laitier. Depuis lors, Chavouot est un moment pour devenir fou sur la laiterie.

Mais en plus de lire la Torah et de manger du gâteau au fromage et des blintz, Goldman dit que la fête a un message plus large qui s’applique à tous les Canadiens, quelles que soient leurs affiliations religieuses.

« La société est très polarisée. Il y a beaucoup de polarité, beaucoup de division. Beaucoup de groupes incompris se fâchent et sont frustrés parce que personne ne les comprend », a-t-il déclaré. « L’idée même de la Torah, ce que la Torah est là pour accomplir, et ce que la mission du judaïsme est au-delà de l’observance religieuse tactique est de démontrer que les deux opposés de toute chose donnée – la droite et la gauche de la politique, toutes les opinions opposées qui sont également valables – pourraient être pontés.

Goldman a expliqué comment la Torah et Chavouot sont un effort pour briser les chaînes de l’ego et se consacrer à « l’humilité de l’étude ».

« Le but est de nous guider vers une compréhension que deux opposés ne sont pas contradictoires. Ils se complètent et sont tous nécessaires », a-t-il déclaré.

« Votre défi en tant qu’être humain dans ce monde est de vivre une vie où, à votre manière, vous vous efforcez de combiner les contraires et de vous consacrer à quelque chose de plus grand que vous-même. »