Qu’est-ce que chaque juge a dit à propos de Roe v. Wade lors de leur audience de confirmation?

Le juge Kavanaugh, interrogé à plusieurs reprises sur la façon dont il se prononcerait sur Roe, a refusé de répondre directement si la décision était “la loi correcte”.

Roe contre Wade “est un précédent important de la Cour suprême qui a été réaffirmé à maintes reprises. Mais alors prévu — et c’est le point que je veux faire valoir qui me semble important. Planned Parenthood v. Casey a réaffirmé Roe et l’a fait en tenant compte des facteurs de stare decisis », a-t-il déclaré en 2018.« Alors Casey devient maintenant un précédent sur précédent. Ce n’est pas comme s’il s’agissait simplement d’une affaire banale qui avait été tranchée et jamais réexaminée, mais Casey l’a spécifiquement reconsidérée, a appliqué les facteurs stare decisis et a décidé de la réaffirmer. Cela fait de Casey un précédent sur précédent.

Le juge Gorsuch, premier candidat du président Donald J. Trump à la Cour suprême, a refusé de dire comment il statuerait sur l’avortement.

« Roe v. Wade, décidé en 1973, est un précédent de la Cour suprême des États-Unis. Il a été réaffirmé. Les considérations d’intérêt de confiance sont importantes ici, et tous les autres facteurs qui entrent dans l’analyse des précédents doivent être pris en compte », a-t-il déclaré aux sénateurs en mars 2017. « C’est un précédent de la Cour suprême des États-Unis. Elle a été réaffirmée dans Casey en 1992 et dans plusieurs autres affaires. Ainsi, un bon juge le considérera comme un précédent de la Cour suprême des États-Unis digne d’un traitement de précédent comme n’importe quel autre.