Qu’est-ce que cette fermeture du gouvernement va arrêter ? La sécurité sociale et Medicaid continuent ; Les prêts SBA et certaines inspections alimentaires et de sécurité ne le font pas

Les États-Unis s’orientent vers une fermeture du gouvernement. Les détenteurs de crédits de la Chambre et du Sénat sont divisés sur niveaux de dépenses, avenants politiques et des éléments supplémentaires, tels que le soutien à l’Ukraine.

En tant que politologue qui étudie processus budgétaire évolutifainsi que la corde raide Au Congrès, il est clair pour moi que cet épisode soulève de nombreuses questions importantes sur la manière dont les États-Unis sont gouvernés.

Reste la question plus vaste et à long terme : quels sont les coûts d’un dysfonctionnement du Congrès ?

Mais la préoccupation la plus immédiate pour la population du pays est de savoir comment une fermeture les affectera. Qu’il s’agisse de prêts aux entreprises retardés, de demandes de prêt hypothécaire plus lentes, d’une aide alimentaire réduite ou d’inspections alimentaires reportées, les effets pourraient être considérables.

Joe Raedle/Getty Images » src= »https://s.yimg.com/ny/api/res/1.2/oHo9b232hk4kNTEfSDeLcg–/YXBwaWQ9aGlnaGxhbmRlcjt3PTk2MDtoPTY2Mw–/https://media.zenfs.com/en/the_conversation_us_articles_815/df31049c7c094f75a5a265ac47ececc3″ class= »caas-img »/> Joe Raedle/Getty Images » src= »https://s.yimg.com/ny/api/res/1.2/oHo9b232hk4kNTEfSDeLcg–/YXBwaWQ9aGlnaGxhbmRlcjt3PTk2MDtoPTY2Mw–/https://media.zenfs.com/en/the_conversation_us_articles_815/df31049c7c094f75a5a265ac47ececc3″ class= »caas-img »/>

Concerné : prêts agricoles aux subventions Head Start

Le budget fédéral total s’élève à près de mille milliards de dollars. Un peu plus du quart Il s’agit de dépenses discrétionnaires financées par le processus de crédits annuels et donc débattues au Congrès. Cette partie des dépenses fournit de l’argent à pratiquement toutes les agences fédérales, dont environ la moitié est consacrée à la défense. Le reste des dépenses fédérales annuelles est consacré aux programmes de prestations obligatoires, principalement la sécurité sociale et l’assurance-maladie, ainsi qu’aux intérêts de la dette nationale.

Le Bureau de la gestion et du budget, qui supervise à la fois l’élaboration des plans budgétaires fédéraux par les agences fédérales et leurs performancesimpose régulièrement aux agences de élaborer des plans d’arrêt. Étant donné que les agences mettent continuellement à jour ces plans, il n’existe pas deux fermetures identiques. Une semaine avant l’arrêt prévu, 40 % des plans affichés avaient été mis à jour depuis juillet 2023, et 80 % l’étaient depuis 2021 ; les mises à jour de dernière minute peuvent avoir des conséquences sur la politique.

Les détails dépendent de l’agence, du programme et de la durée de la fermeture, ainsi que des lois adoptées grâce au financement depuis la fermeture précédente et des priorités de l’administration. Ces plans identifient un de diverses façons la fermeture affectera les Américains.

Si une fermeture se produit cette année, de nouvelles approbations de prêts de la Small Business Administration s’arrêtera. L’Administration fédérale du logement connaîtra retards dans le traitement des prêts et des approbations hypothécaires immobiliers. Le ministère de l’Agriculture n’offrira pas de nouveaux prêts agricoles. Les subventions Head Start ne seront pas accordées, touchant initialement 10 000 jeunes enfants issus de familles à faible revenu qui participent au programme.

Certaines inspections alimentaires de la Food and Drug Administration, des inspections de sécurité sur le lieu de travail par l’Occupational Safety and Health Administration et des inspections de sécurité environnementale par l’Environmental Protection Agency pourraient être retardées, comme elles l’ont été lorsque le gouvernement a cessé de fonctionner dans le passé.

Pendant le dernier arrêtenviron 60 000 audiences d’immigration, organisées par le ministère de la Justice et non par les tribunaux, ont été annulés et a dû être reporté. Cette année les cas impliquant des non-citoyens qui ne sont pas détenus par le gouvernement seraient également réinitialisés à une date ultérieure, même si d’autres services d’immigration progressent.

Les projets d’infrastructures en attente d’approbation par l’Environmental Protection Agency pourraient être bloqués. Les essais cliniques sur les maladies menés par l’Institut national de la santé pourraient également être ralentis.

Il ne s’agit pas d’une liste exhaustive. Les plans de l’agence montrent ce qui se passe lorsque les travailleurs fédéraux sont mis au chômage technique, c’est-à-dire ceux qui ne peuvent pas se présenter au travail en cas de fermeture. Des congés s’appliqueront à plus de 700 000 hors de environ 3,5 millions employés fédéraux, mais encore plus de travailleurs seront « exclus » et obligés de travailler sans salaire jusqu’à la fin de la fermeture.

Cela signifie bien sûr des difficultés pour les employés. Mais comme arrêts passés, les travailleurs non rémunérés peuvent ne pas se présenter au travail en plus grand nombre. Les Américains qui dépendent de ces services seront confrontés à des retards. Il peut également y avoir des retards dans les voyages aériens, car les contrôleurs aériens et les agents de la Transportation Security Administration partir sans salaire.

Non concerné : le service postal et les programmes d’admissibilité

Prestations de sécurité sociale, Medicare et Medicaid sont des programmes de prestations qui ne sont pas inclus dans le processus annuel d’attribution des crédits. Les Américains qui dépendent de ces programmes ne verront pas ces avantages affectés. Mais ces programmes nécessitent une administration. Les employés fédéraux ne seraient pas disponibles pour vérifier les prestations ou envoyer de nouvelles cartes.

Il existe des sources de financement supplémentaires pour les activités gouvernementales, au-delà des programmes de prestations sociales, qui ne sont pas incluses dans les projets de loi de crédits annuels et qui sont donc peu susceptibles d’être affectées par une fermeture.

Le service postal américain, financé de manière indépendante par ses propres services, ne sera pas affecté par une fermeture. Le pouvoir judiciaire fédéral pourrait fonctionner pendant une durée limitée, financé par les dossiers judiciaires, les frais et les crédits alloués hors du cycle annuel. Mais ce financement ne durera pas longtemps – 10 jours était une estimation pour l’arrêt de 2013. La Cour suprême, qui a fonctionné lors de précédentes fermetures, devrait poursuivre son calendrier habituel.

Photo AP/Carolyn Kaster » src= »https://s.yimg.com/ny/api/res/1.2/6u_OzsUkKPrfJMVutddZpw–/YXBwaWQ9aGlnaGxhbmRlcjt3PTk2MDtoPTYzNg–/https://media.zenfs.com/en/the_conversation_us_articles_815/ee01bfa847fd81168456cacee592a43e » class= »caas-img »/> Photo AP/Carolyn Kaster » src= »https://s.yimg.com/ny/api/res/1.2/6u_OzsUkKPrfJMVutddZpw–/YXBwaWQ9aGlnaGxhbmRlcjt3PTk2MDtoPTYzNg–/https://media.zenfs.com/en/the_conversation_us_articles_815/ee01bfa847fd81168456cacee592a43e » class= »caas-img »/> Les parcs nationaux seront fermés en cas de fermeture, comme le Lincoln Memorial à Washington l’a été lors de la fermeture de 2013. Photo AP/Carolyn Kaster

L’IRS avait promis que les fonds supplémentaires provenant de la loi sur la réduction de l’inflation signifiaient qu’il pourrait être pleinement opérationnel en cas de fermeture. Signe de la façon dont les plans des agences peuvent être mis à jour à la dernière minute, le L’IRS a mis à jour son plan d’urgence le 28 septembre à la suite d’une décision de la CAMO, un changement qui entraînera 60 000 travailleurs du IRS au chômage. Même si certaines activités de l’agence se poursuivront, activités de service à la clientèle aux contribuables individuels cessera.

UN variété de crédits anticipés il existe également des fonds qui financent divers programmes un an ou plus après l’année où le projet de loi de crédits a été adopté, y compris les soins médicaux des anciens combattants ; la plupart des avantages VA ne sont pas affectés.

La primaire loi La réglementation des déficits de financement prévoit également des exceptions pour « les urgences impliquant la sécurité de la vie humaine ou la protection des biens », ce qui inclut diverses activités militaires.

Le grand point d’interrogation

La grande inconnue est, bien entendu, la durée que pourrait durer un arrêt. Les programmes d’aide alimentaire – y compris le programme alimentaire fédéral pour les femmes, les nourrissons et les enfants les plus pauvres, appelé WIC, et le programme d’assistance nutritionnelle supplémentaire, ou SNAP – qui disposent de fonds de prévoyance qui se prolongent sur l’exercice suivant mais qui s’épuisent, gèrent le risque de voir ces comptes s’épuiser.

Le pouvoir judiciaire fédéral dispose de fonds limités. Il existe également une variété de subventions fédérales aux États et aux localités qui pourrait manquer de fonds, tels que les programmes de secours en cas de catastrophe et de développement économique, en plus de l’assistance nutritionnelle. Les responsables gouvernementaux aux niveaux fédéral, étatique et local devront faire des choix quant à savoir si un déficit fédéral doit être couvert par les fonds de l’État ou si les travailleurs doivent être mis au chômage technique. Certains de ces fonds ont été protégés par un financement accru dans le cadre de lois récentes : Highway Trust Fund est solvable jusqu’en 2027en raison de la loi bipartite sur les infrastructures de 2021.

L’économie dans son ensemble souffrira d’autant plus que la fermeture se prolonge. Le Estimation du Bureau du budget du Congrès que le dernier arrêt, en 2018-2019, a réduit la croissance du produit intérieur brut de 0,2 % au premier trimestre 2019. Même si cet arrêt partiel de 35 jours a été le plus long de l’histoire des États-Unis, il n’a pas affecté toutes les agences.

Les employés et entrepreneurs fédéraux sont touchés de manière disproportionnée. Les employés fédéraux qui sont en congé ou exclus et qui ne reçoivent pas de salaire pendant la fermeture le recevront rétroactivement, selon un rapport. loi 2019 adopté en réponse au dernier arrêt.

Aucune politique de ce type n’existe pour les entrepreneurs travaillant pour le gouvernement fédéral, y compris les services allant de l’entretien ménager à la fabrication. Au-delà des conséquences sur les travailleurs individuels, le secteur privé perd des affaires et ajuste ses décisions d’embauche et ses autres pratiques.

Cette histoire a été mise à jour pour refléter les plans de fermeture révisés de l’IRS.

Cet article est republié à partir de La conversation, un site d’information à but non lucratif dédié au partage d’idées d’experts universitaires. Vous aimez cet article ? Abonnez-vous à notre newsletter hebdomadaire.

C’était écrit par: Laura Bénédiction, Université de Georgetown.

En savoir plus:

Laura Blessing ne travaille, ne consulte, ne détient d’actions ni ne reçoit de financement d’une entreprise ou d’une organisation qui bénéficierait de cet article, et n’a divulgué aucune affiliation pertinente au-delà de sa nomination universitaire.