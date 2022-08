Qu’est-ce que c’est vraiment au ‘Hacker Summer Camp’

Que ce passe-t-il Les conférences annuelles sur le piratage Black Hat et Defcon plus tôt ce mois-ci à Las Vegas ont réuni des dizaines de milliers de pirates et de professionnels de la cybersécurité. Pourquoi est-ce important De nombreux experts affirment que les menaces en ligne n’ont jamais été aussi importantes, avec des gangs parrainés par l’État et des gangs criminels ciblant les entreprises avec des ransomwares et d’autres cyberattaques.

Un moment, des experts en sécurité expriment des inquiétudes concernant les cyberattaques résultant soit de la poursuite de la guerre de la Russie contre l’Ukraine, soit d’un conflit militaire entre la Chine et Taïwan. Le suivant, Elijah Woods – oui, Frodon du Seigneur des anneaux – fait tourner des airs lors d’une fête au stade Allegiant de Las Vegas.

Bienvenue à la Chapeau noir et Defcon des conférences sur le piratage informatique ou, comme les appelle l’industrie, des « camps d’été pour hackers ».

Les événements annuels, qui se succèdent, attirent chaque année des dizaines de milliers de professionnels de la cybersécurité et d’autres personnages colorés sur le Strip de Vegas pour en savoir plus sur les dernières technologies en matière de cybersécurité, ainsi que sur les moyens créatifs que les gens utilisent pour essayer de le casser. .

Lors des événements de cette année, qui ont eu lieu plus tôt ce mois-ci, la géopolitique a jeté une large ombre – de la guerre en Ukraine aux prochaines élections de mi-mandat – illustrant à quel point les cyberattaques sont devenues omniprésentes dans nos vies.

Chez Black Hat, plus axé sur les affaires, Chris Krebs, ancien directeur de l’Agence américaine de cybersécurité et de sécurité des infrastructures, a spécifiquement exhorté les entreprises à commencer à examiner comment elles pourraient être affectées si la Chine envahissait Taïwan.

Plus tard dans la semaine, la désinformation et la sécurité des élections ont été de grands sujets de discussion à Defcon, connu pour attirer une collection plus éclectique de jeunes professionnels, tout comme le droit de pirater et de réparer équipements médicaux difficiles à réparer comme les fauteuils roulants motorisés.

Ce qui rend ces conférences uniques, c’est le mélange de discussions sur la sécurité et le type d’activités que vous vous attendez à voir de la part d’un groupe de pirates. Les foules ont emballé Defcon’s Village communautaire d’ingénierie sociale regarder les équipes utiliser leurs meilleures compétences en matière de “vishing” pour essayer d’amener les entreprises à transmettre des informations potentiellement sensibles, prouvant que vous n’avez pas besoin de compétences informatiques pour être un grand pirate informatique.

Les concours Defcon pour construire le meilleur chapeau en aluminium bloquant les signaux ou construire l’engin le plus rapide pour refroidir une bière à partir de 100 degrés ont attiré d’innombrables entrées. Pendant ce temps, le “Mur de moutons” répertoriait les appareils de ceux qui n’en faisaient pas assez pour les sécuriser et il y avait rarement un siège vide dans son village de crochetage toujours populaire.

#DEFCON30 Concours d’engin de refroidissement de boissons. La bière est gratuite, mais vous devez construire un appareil qui la refroidit à partir de 100 degrés F le plus rapidement possible, tout en en perdant le moins possible. C’est une IPA solide, mais probablement pas très savoureuse. ?? pic.twitter.com/svw6Tv2T6g – Bree J. Fowler (@BreeJFowler) 12 août 2022

Bree Fowler / Crumpe



La plus grande réunion de lycées au monde

C’était, comme les organisateurs de Defcon l’ont annoncé, un “retour aux sources des hackers”. COVID a annulé les deux événements en 2020 et les a considérablement réduits en 2021. Cette année, la participation en personne de Black Hat a totalisé 17 400, en baisse par rapport à son total de 20 000 avant COVID 2019. Environ 25 000 personnes se sont rendues à Defcon, plaçant 2022 au bas de sa moyenne de 25 000 à 28 000 personnes au cours des dernières années pré-COVID.

Les participants de cette année semblaient profiter au maximum de l’expérience. Les discussions étaient pleines et les soirées aussi. En particulier, les foules de Defcon ont réussi à submerger les hôtels et les casinos à proximité. Le simple fait de prendre un café le matin impliquait une heure d’attente.

Il y avait la récolte habituelle de réceptions Black Hat parrainées par l’entreprise, dont une où Wood a joué le DJ dans la nouvelle maison des Las Vegas Raiders tandis que les participants se livraient à une côte de bœuf et à une purée de pommes de terre truffées lors d’une fête organisée par Noname Security. Comme d’habitude, la piscine, l’hôtel et les autres fêtes de marque de Defcon se sont prolongés jusqu’aux petites heures du matin et ont probablement fait manquer à quelques personnes leurs réunions du matin.

Tout cela s’est produit malgré le Tempêtes et inondations de niveau biblique qui a frappé Las Vegas tout au long de la semaine, transformant ses rues en rivières, inondant certains de ses célèbres casinos et laissant la ville étrangement humide.

Cela dit, l’ambiance chez Defcon semblait un peu plus douce et étrangement plus sage que les années passées. Peut-être était-ce des soucis de COVID ou un manque de financement du parti résultant de la baisse de la cryptographie. Peut-être que les gens viennent de revenir après une interruption de plusieurs années et ont réalisé qu’ils n’étaient tout simplement plus aussi jeunes qu’avant.

Curieusement, l’un des rassemblements les plus amusants a eu lieu au lever du soleil, plutôt qu’après la tombée de la nuit.

Pendant les quatre jours de Defcon, un groupe d’âmes courageuses et très endormies se sont rendues sur le Strip de Las Vegas à 6 heures du matin, évitant les flaques d’eau géantes, le verre brisé et les fêtards évanouis pour courir ensemble un 5K. Le dernier jour de Defcon, ils faisaient partie des personnes les plus heureuses de Vegas.

Vous pourriez dire que c’est approprié. La semaine de Black Hat et Defcon peut souvent ressembler à une course sur route épique. C’est à la fois excitant et épuisant. Et quand c’est enfin terminé, vous êtes heureux de rentrer chez vous, mais vous avez déjà hâte à l’événement de l’année prochaine.