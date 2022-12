Qu’est-ce que c’est que d’être une femme noire atteinte d’arthrite psoriasique

C’est l’une des raisons pour lesquelles je me suis impliqué dans CreakyJoints, la communauté numérique internationale pour les patients atteints d’arthrite et leurs soignants, qui fait partie du Fondation mondiale pour une vie saine, une organisation à but non lucratif qui travaille à améliorer la qualité de vie des personnes atteintes de maladies chroniques telles que l’arthrite psoriasique. J’ai parlé avec Shilpa Venkatachalam, PhD, MPH, directrice de leurs opérations de recherche centrées sur le patient et de leur surveillance éthique, de certaines des disparités flagrantes en matière de santé que nous observons dans le rhumatisme psoriasique. Elle a fait remarquer que bien qu’il semble que les populations blanches soient plus souvent diagnostiquées avec cette maladie que les personnes de couleur et les populations noires, il peut y avoir de nombreuses personnes noires et latines vivant avec cette maladie qui ne sont tout simplement pas diagnostiquées ou sous-diagnostiquées en raison de disparités dans l’accès à soins de santé et autres obstacles liés à l’assurance qui conduisent à des soins sous-optimaux.

Les différences de soins sont aggravées par le fait que les lésions sur la peau plus foncée sont souvent méconnues, mal diagnostiquées ou négligées au moment du diagnostic. La solution ne consiste pas simplement à dire aux patients qu’ils doivent se défendre eux-mêmes. Bien que cela soit important, nous devons nous attaquer aux obstacles du système. Par exemple, les facultés de médecine doivent créer des banques d’images plus grandes et plus inclusives afin de pouvoir former adéquatement les étudiants sur l’apparence des lésions psoriasiques sur une peau de couleur plus foncée. Plus les patients sont diagnostiqués tôt, plus ils peuvent être traités rapidement avec des médicaments de pointe tels que des produits biologiques, qui améliorent leur pronostic.

Quant à moi, je me considère chanceux d’avoir suivi mon instinct et d’être allé voir un dermatologue noir qui m’a écouté. J’ai aussi la chance d’avoir un mari incroyable, qui me soutient et ne néglige pas mes symptômes. Il a ses propres problèmes de santé, alors il comprend. J’ai aussi beaucoup de chance d’avoir mes propres débouchés créatifs. J’écris et je fais de l’art, et ces deux choses m’ont permis de traverser les étapes les plus difficiles de mon parcours de diagnostic. Cela m’apporte de la joie, surtout les jours où je me sens piégée dans mon corps. C’est un moyen puissant pour m’aider à faire face.