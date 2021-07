Qu’est-ce que c’est que de vivre sur un grand bateau

Même avec l’essor des ventes de bateaux et des charters, la plaisance reste une énigme pour la plupart des gens. CNBC s’est entretenu avec plusieurs propriétaires de yachts qui ont accepté de répondre à toutes les questions – sans aucun sujet interdit – sur le mode de vie du yachting et peut-être plus important encore, combien cela coûte.

Les propriétaires

Nim et Fabiola Hirschhorn sont aux îles Vierges américaines à bord de Luna, leur catamaran Lagoon 450S 2019 de 45 pieds. Le couple opère charters avec équipage tout compris dans les Caraïbes. Sophie Darsy et Ryan Ellison sont aux Açores sur Polar Seal, un Beneteau Oceanis 40 2007 équipé pour la voile océanique. Il y a plusieurs années, le couple a appris à naviguer, a quitté son emploi en entreprise et maintenant faire la chronique de leur vie en mer.

Combien coûte un yacht décent ?

N. Hirschhorn : Cela dépend de quelques paramètres de base. Le bateau est-il d’occasion ou neuf, en quelle année a-t-il été construit, s’agit-il d’un monocoque ou d’un catamaran, est-ce un ancien yacht charter ou a-t-il toujours été une propriété privée… vous souhaitez simplement faire une croisière côtière ou vous souhaitez traverser les océans ?

Les Hirschhorns opèrent des charters dans les Caraïbes, avec des voyages de quatre nuits pour deux personnes à partir d’environ 12 000 $. Avec l’aimable autorisation de Sail Luna

Luna a été achetée neuve pour 650 000 $; Cependant, nous connaissons beaucoup de gens qui vivent sur des bateaux achetés entre 30 000 et 80 000 $. En moyenne, vous pouvez acheter un monocoque de 45 pieds milieu de gamme en état de naviguer qui peut faire le tour du monde pour 100 000 $ à 150 000 $ et un catamaran de la même taille pour environ 250 000 $ à 500 000 $. Bien sûr, il y a des bateaux aux deux extrémités du spectre et à tous les prix intermédiaires.

Un guide approximatif pour les achats de bateaux d’entrée de gamme Coût Taille Année de construction Ce qu’il faut savoir 5 000 $ – 20 000 $ 20-30 pieds des années 1960 aux années 1980 Aura probablement besoin d’un entretien qui pourrait facilement coûter autant que le bateau 30 000 $ à 60 000 $ 30-40 pieds des années 1970 aux années 1980 Le bateau improbable sera prêt pour la croisière ; prévoir au moins 25 % de la valeur du bateau pour les réparations et les mises à niveau après l’achat 70 000 $ à 110 000 $ 40-50 pieds des années 1990 aux années 2000 Un bateau moderne d’entrée de gamme ou un bateau plus grand et plus ancien ; ici, le coût est un équilibre entre l’âge, la taille et l’équipement Source : Sophie Darsy

Y a-t-il d’autres coûts à connaître?

Darsy : Le prix d’achat n’est qu’une partie du budget dont vous avez besoin pour acquérir un yacht. Une fois que nous avons pris livraison de notre bateau, les coûts sont venus plus vite que nous ne le pensions !

L’Américain Ryan Ellison et la Française Sophie Darsy, désormais tous deux de nationalité suédoise, ont acheté leur bateau pour 90 000 $ en 2016. Avec l’aimable autorisation de Ryan et Sophie Sailing

Au cours des trois premières années où nous avons possédé Polar Seal, nous avons dépensé au moins 40 000 $ pour l’équiper pour la croisière et la voile océanique, notamment : Un abri de cockpit pour garder le cockpit au sec : 7 000 $

Nouvelles voiles : 8 000 $

Un dériveur et un hors-bord électrique [engine for the dinghy]: 5 000 $

Un dessalinisateur pour faire de l’eau douce à partir de l’eau de mer : 2 000 $

Piles et pièces au lithium pour alimenter les appareils : 6 000 $

Un nouveau pilote automatique : 2 000 $

Un radeau de sauvetage : 2 500 $

Équipement de sécurité et de communication : 3 000 $ Si vous souhaitez acheter un bateau, conservez au moins 30 % de votre budget pour l’entretien, les réparations et les mises à niveau. Nous avons également des frais annuels pour l’assurance bateau (entre 1 000 $ et 4 000 $, selon le lieu) et l’assurance voyage et soins de santé lorsque nous sommes hors d’Europe (1 500 $) ainsi que des billets d’avion pour rendre visite à nos familles (environ 2 000 $ par an).

Combien devez-vous gagner – ou économiser – pour vivre sur un yacht pendant quelques années ?

N. Hirschhorn : Pensez à ce qu’il en coûte de vivre sur terre – quel genre de style de vie vivez-vous ? Vous aimez manger dans des restaurants chics et acheter de belles choses ? Il y a de fortes chances que vous fassiez la même chose lorsque vous vivez sur un bateau, ce qui signifie que votre style de vie coûtera souvent le même prix. Allez-vous mouiller – ce qui est gratuit – ou rester dans les marinas ? Serez-vous en congé sabbatique pour vivre de vos économies ou travaillez-vous en cours de route ? Êtes-vous une famille ou un couple?

Nim Hirschhorn a déclaré qu’il payait entre 90 et 300 dollars par nuit pour amarrer son bateau dans les marinas des Caraïbes. Avec l’aimable autorisation de Sail Luna

Nous avons des amis qui ont vécu à bord d’un monocoque de 47 pieds de 1984 pendant deux ans avec trois enfants. Le bateau a coûté 90 000 $ et ils vivaient de 50 000 $ par an en naviguant dans les Caraïbes et en mouillant tout le temps. Personnellement, nous vivons avec environ 100 000 $ par an. Je connais des couples vivant avec 1 000 $ par mois et des familles vivant avec 3 000 $ à 6 000 $ par mois. Il n’est pas rare dans notre communauté d’entendre cela vivre sur un bateau et parcourir le monde coûte moins cher que de vivre sur terre.

Dans quelle mesure l’emplacement affecte-t-il les coûts ?

Darsy : En 2019, nous avons passé l’hiver dans une marina en Espagne où nous avons pu bénéficier d’un tarif avantageux (300$ par mois). Mais la nourriture était très bon marché (300 $ par mois). Nous avons profité de notre temps au quai pour entreprendre de grands projets de bateaux et notre budget d’entretien a considérablement augmenté – 15 000 $ de mises à niveau sur six mois. Mais nous avons loué une voiture pratiquement sans frais grâce à une offre locale, et notre budget « activités amusantes » est presque tombé à zéro, car nous avons profité de restaurants et de bars bon marché avec des amis dans tout le sud de l’Espagne.

Les propriétaires de yachts ont aussi des budgets, a déclaré Sophie Darsy qui, avec Ryan Ellison, dépense environ 3 500 $ par mois pour l’entretien des bateaux, les plans de données, l’épicerie, le séjour occasionnel à la marina et des activités telles que la plongée, la planche à voile et la location de voitures. Avec l’aimable autorisation de Ryan et Sophie Sailing

En comparaison, lorsque nous avons fait un détour de trois semaines aux Bermudes, l’épicerie et les restaurants étaient très chers. Mais, nous avons passé ces semaines sur l’ancre et n’avons pas eu à payer pour une marina. Nous n’avons rien dépensé pour l’entretien ou la réparation. Nous avons passé les semaines restantes de ce mois en mer, et comme nous n’avons pas dépensé d’argent pendant ces deux semaines, nous avons fait notre budget.

Comment la pandémie a-t-elle affecté le yachting ?

N. Hirschhorn : C’est plus compliqué… certains pays ont leurs ports maritimes fermés pour les yachts en visite, et certains demandent un protocole d’entrée qui pourrait inclure une préapprobation et une quarantaine jusqu’à deux semaines à bord. Certains pays n’acceptent pas toutes les nationalités et les voyageurs d’origines spécifiques, ce qui rend la tâche difficile lorsque l’on peut avoir trois à quatre nationalités à bord. D’autres pays n’accueillent que les voyageurs vaccinés.

Les exigences des tests Covid signifient que « nous ne pouvons plus sauter d’île en île », a déclaré Nim, ajoutant que les changements fréquents de règles et les retards des résultats des tests ont rendu la navigation de plaisance compliquée sur le plan logistique. Avec l’aimable autorisation de Sail Luna

Darsy : La pandémie a rendu la navigation entre les pays un peu plus difficile, mais alors que nos options étaient extrêmement limitées en 2020, nous avons eu beaucoup plus de chance en 2021. À l’instar du marché immobilier, le marché des bateaux a explosé en 2020 et 2021. Il semble que tout le monde et son voisin souhaitent acheter un yacht… les prix ont également augmenté d’une manière jamais vue auparavant. Notre bateau a pris de la valeur au point que si nous le vendions aujourd’hui, nous ne perdrions rien du capital que nous y avons investi.

Avoir de jeunes enfants est-il compatible avec la vie à temps plein sur un yacht ?

F. Hirschhorn : Il n’y a aucune raison pour que les enfants de tous âges ne puissent pas vivre sur un yacht. De nombreuses familles vivent sur des bateaux sur l’eau et ce sont généralement des enfants très confiants, intelligents et mondains qui s’épanouissent dans ce mode de vie. Dans les Caraïbes notamment, il existe des centaines de « kidboats » [boats with families living on them].

Y a-t-il du Wi-Fi en mer ?

N. Hirschhorn : Oui, nous avons quelques couches de service. Nous avons un service de données cellulaires qui peut capter un signal jusqu’à 20 milles marins au large. Comme nous naviguons habituellement entre les îles des Caraïbes, nous sommes généralement toujours connectés. Nous avons également deux autres systèmes par satellite avec une connexion Wi-Fi limitée, mais une couverture partout dans le monde. Darsy : Nan! Nous n’avons le Wi-Fi au port ou au mouillage que lorsque nous avons un forfait data pour le pays dans lequel nous naviguons actuellement. En pleine mer, nous avons Internet par satellite qui nous permet de télécharger les prévisions météo et les e-mails de base, mais ne regardez surtout pas Netflix ou n’écoutez pas Spotify !

Le mal de mer est-il fréquent ?

Darsy : Beaucoup de marins souffrent du mal de mer, et j’y suis particulièrement sujet. L’astuce est de l’empêcher. Une fois que la nausée s’installe, vous ne pouvez pas vous en débarrasser.

Nous connaissons de nombreux propriétaires de bateaux qui ne sont pas riches du tout. C’est juste un autre style de vie… Nim Hirschhorn Capitaine de Sail Luna

Mes meilleurs conseils sont : Prenez des médicaments la veille du départ et passez une bonne nuit de sommeil.

Buvez beaucoup d’eau et mangez beaucoup plus que d’habitude ; l’hypoglycémie accélère le mal de mer.

Gardez-vous au chaud; investissez dans des vêtements et des équipements de navigation qui vous protégeront des éléments, car le froid vous enverra en un rien de temps dans un enfer nauséabond.

Le trempage skinny est-il autorisé ?

N. Hirschhorn : Non, nous devons respecter les lois et coutumes locales ; cependant, en Méditerranée, la nudité est beaucoup plus courante. Darsy : Il n’est pas rare que nous soyons seuls au mouillage, au large d’une île déserte. Personne ne regarde, alors…

Quelle est la question la plus fréquente qu’on vous pose ?

N. Hirschhorn : Beaucoup nous demandent si nous avons une maison sur terre. Nous aimons voir la surprise sur leurs visages lorsque nous leur expliquons que Luna est notre maison.

Il est « facile » de voyager entre les pays européens, mais les Caraïbes peuvent avoir des processus « archaïques » et coûteux pour les yachts, a déclaré Darsy. Avec l’aimable autorisation de Ryan et Sophie Sailing

Darsy : Tous mes amis m’ont demandé si j’avais jamais peur de rencontrer une tempête ou une grosse mer qui ferait chavirer notre bateau, et honnêtement avant notre départ, j’étais ! Mais maintenant je sais que nous quittons toujours le port quand nous avons une fenêtre météo favorable. En trois ans, 13 000 milles nautiques et deux traversées océaniques, nous n’avons navigué qu’une seule fois dans des vents violents et nous nous en sommes parfaitement tirés.

Quelle est la plus grande idée fausse que les gens ont sur le style de vie du yachting ?