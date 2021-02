Qu’est-ce que c’est que de s’exprimer en tant que personne noire dans une nation célibataire

Alors qu’elle compte maintenant près de deux millions de followers après son passage en tant que Bachelorette, Tayshia Adams a remarqué la disparité indéniable entre le nombre d’abonnés pour les Blancs et les concurrents du BIPOC lorsqu’elle était en compétition pour Colton Underwoodle cœur de 2019.

Malgré le fait d’avoir atteint les trois derniers matchs, « j’étais facilement l’une des filles avec le moins de suivis par rapport aux filles qui étaient dans la semaine cinq ou six », a déclaré Adams à E! Nouvelles dans une interview récente. «J’avais beaucoup plus de temps d’antenne, ma famille était impliquée, j’avais des petits en tête-à-tête et des rendez-vous, nous avions en fait une connexion et d’autres filles avaient des adeptes sans citation. J’ai vraiment vécu cela.

Et ce ne sont pas seulement les candidates de couleur qui ont vu cette division.

Il suffit de regarder les quatre derniers hommes d’Adams: alors que les finalistes blancs Zach Clark, Ben Smith et Brendan Morais ont tous plus de 300000 abonnés, Ivan Hall, qui est noir, en a 162 000.