Qu’est-ce que c’est que de peiner dans la chaleur dangereuse et incessante de l’Inde

Le lendemain, de l’autre côté de la ville, Shaw s’assoit sur le sol en marbre frais de la maison sur laquelle il travaille et regarde à l’extérieur par la façade ouverte. Les appartements de quatre chambres qu’il construit valent 1,4 million de dollars chacun.

Delhi est si chaude que les architectes laissent souvent un “sapaat” – ou espace creux – qui permet à l’air chaud de sortir du bâtiment, explique Shaw. Mais ces efforts de refroidissement sont annulés par les énormes fenêtres qu’il aidera à installer.

Dans cette partie de Delhi ultra-riche, les habitants s’en fichent. “Ils ont des climatiseurs”, a-t-il dit.

En tant qu’enfant grandissant dans la campagne du Bihar, se souvient Shaw, il allait se rafraîchir dans les manguiers chaque fois qu’il faisait chaud. Delhi n’offre pas un tel refuge en raison d’un phénomène connu sous le nom d’effet d’îlot de chaleur urbain.

Les vastes étendues pavées des villes absorbent puis réémettent le rayonnement solaire. La chaleur qui rebondit sur les bâtiments amplifie la sensation de brûlure du soleil sur la peau. Des millions de véhicules, d’usines et de climatiseurs – la plupart alimentés par des combustibles fossiles – génèrent de la “chaleur perdue” qui s’ajoute à la charge globale.

Le problème est presque toujours pire dans les zones à faible revenu. UN étude 2019 constaté que de tels quartiers à Delhi pourraient être autant que 6C 10.8F plus chaud qu’un quartier riche la même nuit.

Shawtravaille sur un chantier de construction à New Delhi, avec peu de soulagement de la chaleur extrême de la ville.



“La chaleur est une maladie de vulnérabilité”, a déclaré l’urgentologue Cecilia Sorenson, directrice du Global Consortium on Climate Health and Education à l’Université de Columbia. «Ceux qui peuvent se protéger, le font. Et ceux qui ne peuvent pas, ne le font pas.

Comme tant d’autres choses sur le changement climatique, le bilan de la chaleur extrême est fondamentalement inégal. Ce n’est pas seulement que les gens riches peuvent plus facilement se permettre la climatisation, ou qu’ils sont plus susceptibles de vivre dans des quartiers plus frais avec une végétation luxuriante, moins de circulation automobile et moins d’usines. C’est que les pays à faible revenu devraient connaître des conditions beaucoup plus dangereuses à mesure que la planète continue de se réchauffer.

En Inde, où le citoyen moyen produit chaque année moins d’émissions de carbone que celles générées par un vol aller-retour de New York à Londres, le nombre de journées extrêmement chaudes est en passe de tripler au cours des 30 prochaines années.

“C’est ce qui m’empêche de dormir la nuit”, a déclaré Sorenson – imaginant la mort et la dévastation des vagues de chaleur d’aujourd’hui multipliées par 10, 30 ou 100. “Nous sommes profondément sous-équipés pour faire face à ce qui va arriver.”

