Qu’est-ce que c’est que de faire face à une anxiété de santé «  implacable  »: «  Je pense que je vais mourir  »

Alanah Sarginson dit que cela a commencé par une légère douleur au bras, ce qui l’a amenée à paniquer. Puis, elle a ressenti une douleur dans sa poitrine qui lui a fait penser qu’elle avait du mal à respirer. Dans les cinq minutes, Sarginson a envoyé un texto à ses amis.

Ses inquiétudes avaient pris le dessus. «Je suis en mode« Je pourrais mourir demain »», se souvient-elle.

L’étudiante à temps plein et illustratrice à temps partiel de 20 ans est aux prises avec l’anxiété liée à la santé. Et même si parfois elle se rend compte que «c’est probablement surtout dans ma tête», cela n’a pas d’importance.

«Si je pense que je vais mourir, peu m’importe à quel point je suis embarrassante parce que c’est évidemment la menace la plus ultime», a-t-elle expliqué. «Alors je vais le prendre au sérieux même si c’est juste mon esprit qui me joue des tours.»

Bien que Sarginson ait fait face à l’anxiété de santé dans le passé, elle dit que la pandémie de coronavirus a aggravé la situation.

« Cela m’a fait beaucoup plus peur. Cela a pris un cran », dit-elle. «Tout le monde vaquer à ses occupations et je suis dans ma chambre à googler les symptômes, paniquer, vérifier ma température.

Cette hyper-concentration sur les problèmes de santé est quelque chose avec lequel les personnes souffrant d’anxiété de santé peuvent lutter quotidiennement, a déclaré Melissa Dowd, thérapeute chez PlushCare, une société virtuelle de santé mentale et de soins primaires. Beaucoup peuvent être plus familiers avec l’ancien terme hypocondrie (ou plus techniquement hypocondrie), qui a été remplacé dans le Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux en 2013 par deux concepts mis à jour: trouble des symptômes somatiques et trouble anxieux de la maladie.

Dowd a défini l’anxiété liée à la santé comme «des inquiétudes et des obsessions liées à une menace perçue pour la santé».

«Souvent, quelqu’un qui souffre d’anxiété liée à la santé sera hypersensible à tout changement ou sensation qu’il ressent dans son corps, puis lorsqu’il aura ces changements et sensations, il les interprétera à tort comme dangereux.»

Ken Goodman, LCSW, membre du conseil d’administration de l’Anxiety and Depression Association of America et créateur du programme audio «The Anxiety Solution Series», a expliqué que l’anxiété liée à la santé peut également être une réaction extrême à des déclencheurs externes, tels que des maladies comme le cancer.

« La personne qui souffre d’anxiété pour la santé prendrait alors … ce message sur les réseaux sociaux et l’exagérerait dans le pire des scénarios possibles, et croirait que cela pourrait lui arriver », a expliqué Goodman.

Suite:Katherine Heigl se souvient avoir demandé de l’aide pour l’anxiété après avoir été qualifiée de « difficile »

Sarginson, qui vit à Londres, a remarqué une corrélation entre la quantité de nouvelles axées sur COVID qu’elle consomme et « combien je panique et pense que je vais mourir. »

Et tandis que beaucoup peuvent se rapporter aux symptômes de Google, Goodman explique que les signes indiquent un trouble pouvant être diagnostiqué lorsqu’il «interfère avec votre vie» et «devient une obsession».

Cela inclut des inquiétudes régulières et intenses, ainsi que des choses comme vérifier de manière compulsive votre corps pour des symptômes, faire des recherches pendant des heures par jour ou chercher constamment à être rassuré par des parents ou des médecins. Une personne souffrant d’anxiété liée à la santé peut également éviter le médecin de peur de ce qu’elle pourrait découvrir.

«Accablant», «implacable et épuisant».

Pour Amy Hupe, une femme de 32 ans du Hertfordshire, en Angleterre, l’anxiété liée à la santé est « implacable et épuisante ».

«Cela va très vite à:« Je vais mourir »», a-t-elle expliqué. «Ça y va toujours tout de suite… Mais ensuite, je pourrai en quelque sorte revenir un peu en arrière… Je commence à le rationaliser un peu.

La rationalisation peut cependant être difficile, a-t-elle déclaré, expliquant: «Mon cerveau entre presque dans ce cycle de pensée où je lutte pour savoir quand il est approprié d’agir ou non.

Elle a poursuivi: «Je peux voir que c’est irrationnel mais il y a cette pensée vraiment persistante dans ma tête, qui est toujours comme, et si c’était la seule fois où je n’obtenais pas d’aide?»

Hupe dit que cela peut se transformer en un cercle vicieux, avec une sensation physique déclenchant de l’anxiété, puis le stress qui se transforme en symptômes plus physiques.

Ce sentiment que vous ne pouvez pas nommer? Cela s’appelle l’épuisement émotionnel.

«Nous aimons tracer ces lignes entre la santé mentale et la santé physique, mais ce n’est pas séparable comme ça», a-t-elle déclaré. « Si vous passez un très mauvais moment mentalement, vous allez ressentir beaucoup de choses physiquement. Ce n’est pas tout dans mon esprit; ce n’est pas quelque chose de psychosomatique. »

Sarginson se souvient avoir eu des douleurs abdominales qu’elle craignait d’être un cancer de l’intestin. Après avoir fait des tests chez les médecins, cependant, on lui a dit qu’il s’agissait probablement du syndrome du côlon irritable dû à l’anxiété.

« C’est des trucs comme ça, où, même si c’est réel, c’est ce genre étrange de synergie entre l’anxiété et les effets sur la santé de l’anxiété », a-t-elle déclaré. « C’est si difficile à démêler … l’anxiété se manifeste si physiquement. »

Jane Mick, une représentante des ventes du service à la clientèle à la retraite vivant en Arizona, décrit son anxiété pour la santé comme «écrasante».

« Cela dépasse votre vie. C’est vraiment débilitant. J’ai l’impression que je ne suis même pas la même personne », a déclaré Mick, 70 ans. « C’est presque comme de la folie, parfois je pense vraiment que je deviens fou. Je m’inquiète pour des choses dont il ne sert à rien de s’inquiéter. »

Stigmatisation entourant l’anxiété liée à la santé

Malgré la confusion que cela peut apporter, Mick explique que les sentiments sont bien réels.

« Je vais être honnête, quand j’étais plus jeune et j’ai entendu les gens dire qu’ils souffraient d’anxiété, je pensais qu’ils étaient fous et je pensais qu’ils rattrapaient l’attention », a déclaré Mick. « Je ne croyais vraiment pas que c’était le cas. réel. Je n’en avais pas quand j’étais plus jeune, et quand cela m’est arrivé, j’ai réalisé que ces gens disaient la vérité.

Hupe ajoute que si les inquiétudes peuvent être irrationnelles, elles affligent «des gens sensés et logiques».

« Je ne pense pas que je suis quelqu’un que les gens considéreraient comme une personne irrationnelle qui n’a pas de logique ou d’agentivité sur leur comportement, leurs pensées et les choses », a déclaré Hupe, mais « la logique passe par la fenêtre quand vous ‘ vous avez affaire à quelque chose comme ça. »

Suite:Taraji P. Henson vise à effacer la stigmatisation liée à la santé mentale pour la communauté noire « pour qu’elle ne soit pas si effrayante »

Sarginson dit qu’elle est «embarrassée et honteuse» d’entrer dans les détails de son anxiété de peur qu’elle semble «ridicule», ce qui rend l’expérience encore plus isolante.

Anxiété pour la santé pendant la pandémie de coronavirus

Pour certains, la pandémie de coronavirus a créé un nouveau problème ou en a fait un qui existait déjà se sentait insurmontable.

« Dès que les nouvelles ont été informées que le COVID était une chose, pour une raison quelconque, je me suis retrouvé à paniquer et à être trop conscient de chaque symptôme, et depuis lors, cette auto-vérification constante n’a fait que s’aggraver, « Dit Sarginson. «Cela a commencé par m’inquiéter d’avoir un COVID, mais c’est en quelque sorte fini par m’inquiéter d’avoir une crise cardiaque, un caillot sanguin ou une sorte de cancer.

Dowd a déclaré que PlushCare a vu une augmentation de 300% des visites de santé comportementale.

«Nous constatons absolument une augmentation de la dépression et de l’anxiété liées à la pandémie et certainement à l’anxiété liée à la santé», a-t-elle déclaré. «Même les personnes qui ne sont généralement pas anxieuses éprouvent actuellement une anxiété accrue»

Goodman note, cependant, que les inquiétudes concernant le COVID-19 n’affectent pas toutes les personnes souffrant d’anxiété pour la santé.

Pour Mick, l’impact de la pandémie n’est pas lié au COVID mais lié au temps.

«Je pense que (la pandémie) a aggravé les choses dans le sens où j’ai maintenant plus de temps pour réfléchir à des choses», dit-elle.

Comment faire face à l’anxiété liée à la santé

Sache que tu n’es pas seul

«Je ne pense pas que quiconque devrait avoir à gérer cela ou à souffrir seul», dit Dowd. «Il y a tellement de soutien là-bas, donc j’encourage vraiment les gens à ne pas avoir de honte ou de jugement à ce sujet si vous souffrez d’anxiété ou de dépression – c’est tellement important de demander de l’aide. «

Contrôlez ce que vous pouvez

«Il est vraiment important de se concentrer sur les choses sur lesquelles nous contrôlons, par exemple, suivre les directives du CDC, maintenir un mode de vie sain et une alimentation et faire de l’exercice – ce qui est non seulement un effet positif pour la santé physique, mais aussi si important pour votre santé mentale », a suggéré Dowd.

Limitez votre recherche sur Google

Dowd suggère également d’éviter l’autodiagnostic via Internet.

Tournez-vous vers des distractions saines

Essayez plutôt une «réorientation saine», y compris la méditation, des exercices de respiration et des activités de pleine conscience. Cela peut également inclure des «activités positives et productives» telles que la cuisine, des jeux vidéo, un entraînement ou un puzzle.

Allez à votre rythme

Tout le monde est différent, tout comme son niveau de confort, il est donc normal de ralentir les choses, dit Dowd. «Il est important de se fixer des objectifs petits et réalisables pour tenter de surmonter les sentiments d’anxiété», a-t-elle déclaré.

Rechercher de l’aide professionnelle

Si quelqu’un est allé voir des médecins à plusieurs reprises, les médecins n’ont pas trouvé de diagnostic médical et ils continuent de s’inquiéter, dit Goodman, « c’est probablement une anxiété due à la maladie et ils ont besoin de demander l’aide d’un thérapeute qui traite exclusivement l’anxiété. »