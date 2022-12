Qu’est-ce que c’est que d’avoir un trouble affectif saisonnier (TAS)

Lewis a ensuite été diagnostiqué avec trouble affectif saisonnier (TAS), un type de dépression qui touche 10 millions de personnes aux États-Unis. Elle est plus fréquente pendant les mois d’automne et d’hiver, lorsque les jours sont plus courts et qu’il y a moins de soleil sur notre peau. Il peut être confondu avec d’autres problèmes. Vous pouvez aussi l’avoir au printemps ou en été. “De manière paradoxale, les personnes atteintes de troubles affectifs saisonniers au printemps et en été peuvent avoir trop de lumière”, déclare Rebecca Brendel, MD, JD, présidente de l’American Psychiatric Association.

“Quand je vivais dans le Minnesota, je me souviens avoir regardé dehors et m’être dit : ‘Oh non. Pas de soleil aujourd’hui ? Pas de soleil demain ? « Chaque année, vers le début de l’automne et jusqu’au début du mois de mars, elle faisait face à une fatigue intense. Tout ce qu’elle voulait, c’était dormir jusqu’au printemps. « Je me suis sentie piégée », dit-elle.

Pas le même que le ‘Winter Blues’

Vous pouvez vous sentir déprimé en hiver et ne pas avoir de SAD. Mais si une fatigue intense dure des jours et s’accompagne d’autres symptômes, vous voudrez peut-être consulter votre médecin pour voir quelle en est la cause, qu’il s’agisse d’un TAS ou d’autre chose.

Lewis le sait bien. Chaque année, lorsque les jours raccourcissaient, elle remarquait qu’elle ne voulait pas faire ses activités normales. Elle se sentait également léthargique et avait de fortes fringales. “Je ne pouvais pas consommer suffisamment de féculents”, dit-elle. Ces symptômes duraient des jours, voire des mois, et ne s’atténuaient que lorsque le soleil commençait à traîner plus longtemps.

De nombreuses années et plusieurs médecins plus tard, un médecin naturopathe a suggéré à Lewis de se faire examiner pour un trouble affectif saisonnier. Avant cela, elle était allée de médecin en médecin, essayant des traitements qui ne fonctionnaient pas. Elle a essayé de faire ses propres recherches, mais a continué à manquer. «Je me souviens seulement d’avoir lu un livre sur les troubles affectifs saisonniers», dit-elle. « Je savais que ce n’était pas normal. Mais j’étais une mère occupée, récemment divorcée, et comme beaucoup de mères… mes enfants et les autres sont passés en premier.