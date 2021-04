La star sud-coréenne invaincue du MMA, Jung, a effectué huit démontages avant de remporter une décision unanime contre le nouveau venu de l’UFC Knight, y compris le moment suspect où une caméra aérienne a semblé le montrer en train de se diriger vers la zone d’entrejambe de son rival avec sa tête.

Les téléspectateurs choqués ont remarqué que l’action peu orthodoxe se déroulait juste au-dessus d’un signe sur la toile pour une marque de préservatifs et de lubrifiants, ajoutant à la gaieté au milieu d’une démonstration de lutte souvent sanglante.

Grand mouvement de tête. C’est ainsi que vous augmentez l’efficacité de ce genre de travail. – Rancid Rick (@Rancid_Rick) 10 avril 2021

« Grand mouvement de tête, » a plaisanté un observateur. « C’est ainsi que vous augmentez l’efficacité de ce type de travail. »

Un autre a dit: « J’ai déjà vu ça dans un film. »

Moi et les garçons après avoir été vaccinés … Attendez? Je ne pense pas avoir bien fait ce mème. – E. Casey Leydon (@ekc) 10 avril 2021

Le chevalier hors concours de la série Contender a semblé saigner abondamment pendant une grande partie du combat. « C’était soit du côté du contrôle ou de la demi-garde, » expliqua Jung, admettant que Knight avait été un gros frappeur.

«J’ai repoussé sa tête, j’ai eu un crochet et j’ai fait un claquement du coude par le haut. Je l’ai senti frapper l’arête de son nez et il a commencé à saigner par la suite.

Il est trop tôt pour cela. 😂 – MacMally🍀 (@MacMallyMMA) 10 avril 2021

«J’ai senti qu’à cause des dommages à son nez, il pourrait se fatiguer encore plus vite. C’était très court pour lui et je lui ai dit que je savais qu’il n’était pas dans sa meilleure forme à cause du changement d’heure.

« Je pense qu’il l’a pris 10 ou 14 jours. Je savais que je ne combattais pas la meilleure version de lui mais je l’ai quand même remercié. »

« IL EST BLESSÉ! » – Lévitique Cornwall (@sendtweetnow) 10 avril 2021

Le nouveau père Jung vise maintenant le sommet. « Je veux être le meilleur combattant que l’Asie ait jamais produit et je veux être champion du monde, » il a dit.

« Je n’ai pas pensé à la chronologie, mais cela pourrait prendre un peu de temps. »