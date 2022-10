Qu’est-ce que c’est, pourquoi il clignote un avertissement de récession

“La question est de savoir si cela va continuer à se détériorer”, a déclaré Brian Bethune, économiste et professeur au Boston College. “C’est un signal mitigé, je dirais.”

“Sa trajectoire descendante persistante au cours des derniers mois suggère qu’une récession est de plus en plus probable avant la fin de l’année”, a déclaré Ataman Ozyildirim, directeur principal de l’économie au Conference Board.

L’indice économique avancé a chuté de 0,4 % en septembre par rapport à août et est en baisse de 2,8 % depuis mars, selon le Conference Board, un groupe indépendant qui publie l’indice. La dernière lecture est inférieure à un seuil que l’organisation considère comme un signal de récession.

Une récession est généralement définie comme une déclin important et généralisé de l’activité économique qui dure plus de quelques mois, selon le Bureau national des statistiques économiques, une agence non gouvernementale qui identifie les récessions.

Alors que l’économie s’est contractée au cours des deux premiers trimestres de 2022 de 1,6% et 0,6%, respectivement, d’autres facteurs qui caractérisent une récession – tels que les demandes d’assurance-chômage généralisées et une large baisse des salaires et traitements personnels – ne se sont pas matérialisés.