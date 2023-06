Qu’est-ce que c’est et pourquoi il gagne en popularité

C’était comme si nous avions la jungle pour nous seuls. Alors que nous explorions le parc national du Corcovado au Costa Rica, nous avons repéré des oiseaux rares, des singes araignées – même un paresseux et son bébé – parmi les arbres de la forêt tropicale. Ce fut l’une des nombreuses expériences que j’ai vécues lors d’une croisière d’expédition avec 32 passagers à bord du Greg Mortimer, exploité par Aurora Expeditions, basée en Australie. Au cours du voyage de 13 jours, nous avons traversé le canal de Panama et plongé au milieu des tortues imbriquées dans le parc national de Coiba, protégé par l’UNESCO, au Panama. Nous avons également rencontré des membres de la tribu indigène Embera dans l’épaisse jungle du Panama.

Greg Mortimer d’Aurora Expeditions au Costa Rica. Sa petite taille lui permet d’explorer des côtes inaccessibles aux grands navires de croisière. Source : Carlo Raciti

Construit pour les régions polaires, il s’agissait de la première incursion du navire dans les eaux tropicales, car des entreprises comme Aurora répondent à la demande croissante de croisières d’expédition. Les publications Instagram – qui présentent souvent des voyages en Antarctique – ont peut-être donné plus de publicité aux croisières d’expédition, mais cette forme de croisière n’est pas nouvelle.

L’évolution de la croisière d’expédition

Lindblad Expeditions, basée aux États-Unis, a commencé à emmener des voyageurs en Antarctique et aux îles Galapagos au milieu des années 1960. L’entreprise se spécialise dans les croisières d’expédition, qui se distinguent des croisières conventionnelles en ce qu’elles se concentrent sur l’exploration de destinations isolées, moins visitées ou inaccessibles. Les petits navires permettent également une flexibilité d’itinéraire, ce qui signifie que le capitaine peut ralentir pour que les invités puissent observer des ours polaires ou un requin baleine. Aurora Expeditions sillonne les eaux gelées de l’Antarctique depuis que la compagnie de croisière a loué pour la première fois des brise-glaces russes rudimentaires pour atteindre le continent glacé au début des années 1990. « Les salles de bain étaient partagées et nous mettions nos vêtements à sécher dans les cabines », a déclaré Bronwyn Stephenson, un vétéran de l’expédition Aurora.

Une cabine sur le Greg Mortimer. Source : Carlo Raciti

Avec ses cabines spacieuses, sa bibliothèque somptueuse et son amphithéâtre, le Greg Mortimer est bien loin de ces navires de croisière d’expédition originaux. Aujourd’hui, il y a une concurrence féroce entre les compagnies de croisières d’expédition pour lancer des navires plus avancés sur le plan technologique et pour sécuriser les talents à bord. Lindblad a récemment recruté l’archéologue sous-marin Mensun Bound, qui a découvert d’anciennes épaves, et l’ancien scientifique en chef de la NASA, Robert Bindschadler, pour éduquer les passagers.

Demande depuis la pandémie

Hayley Peacock-Gower, directrice du marketing d’Aurora Expeditions, a déclaré qu’il y avait eu une forte évolution vers les voyages immersifs et expérientiels depuis la pandémie. Alors que les voyageurs manifestent un intérêt croissant pour la nature, la faune et le tourisme culturel, les croisiéristes d’expédition ont répondu à l’appel avec des itinéraires plus nombreux et variés.

Hayley Peacock-Gower d’Aurora a déclaré que la société constatait un intérêt croissant pour l’Arctique. Son East Greenland Explorer « tentera de se diriger vers la pointe la plus au nord du Groenland, à la fois une aurore et une expédition en premier », a-t-elle déclaré. Source : Expéditions Aurora

Noah Brodsky, directeur commercial de Lindblad Expeditions-National Geographic, a décrit les croisières d’expédition comme la « tendance de voyage en petits groupes de la décennie ». « Il y a quelque chose de vraiment spécial et transformateur dans l’expérience de destinations éloignées aux côtés d’un petit groupe de personnes partageant les mêmes idées », a-t-il déclaré à CNBC.

Réservations à travers le toit

Lindblad a enregistré sa plus grande journée de réservation le 3 janvier, accumulant quelque 5,6 millions de dollars de ventes, selon un représentant de l’entreprise. Les destinations en demande cette année comprennent l’Alaska, les îles Galapagos, l’Arctique et l’Antarctique, selon le représentant, tandis que l’intérêt pour le Costa Rica a augmenté de 54 % par rapport à 2019. La société a également lancé de nouvelles routes vers le Groenland, la Polynésie française et la région de Kimberley en Australie occidentale.

De plus en plus de personnes ne veulent plus de vacances banales. James Cole fondateur, Panache Cruises

James Cole, fondateur de l’agence de croisières basée au Royaume-Uni Panache Cruises, a déclaré que les croisières d’expédition ont connu la plus forte croissance dans le secteur des croisières au cours de la dernière décennie, passant d’environ 67 000 passagers en 2012 à 367 557 en 2022. « Un nombre croissant de personnes ne veulent plus de vacances banales », a-t-il déclaré. « Les gens ont soif d’aventure… il y a ici une certaine dose de romantisme qui rappelle l’époque de grands explorateurs comme Hillary, Cousteau et Shackleton. »

Qui fait des croisières d’expédition?

La plupart de la demande de croisières d’expédition provient du groupe d’âge des plus de 55 ans, à savoir les semi-retraités et les retraités qui ont le temps et les ressources, a déclaré Cole. Mais il a noté : « Nous voyons davantage de familles entrer sur le marché. La génération X et la génération Y représentent un pourcentage plus faible de clients. « C’est ‘l’expérience’ et ‘l’aventure’ qui motivent leur intérêt. L’aspect croisière est vraiment une dimension secondaire », a noté Cole. La croisière d’expédition est également une bonne option pour le nombre croissant de voyageurs en solo. Je n’avais jamais visité l’Amérique centrale et du Sud auparavant, principalement parce que décider des pays à visiter et planifier un voyage indépendant semblait écrasant et compliqué. En tant que femme, j’étais également préoccupée par la sécurité. La croisière Aurora était l’introduction idéale, avec des excursions à terre dirigées par des experts à bord et des guides locaux engageants.

Tarifs plus élevés, croisières plus longues

Des navires plus luxueux, des experts à bord et moins de passagers se traduisent par des tarifs plus élevés que les croisières conventionnelles. Les croisières d’expédition commencent souvent à environ 1 000 $ par personne et par jour. Les voyages durent généralement de huit à 15 jours, bien que certains puissent prendre un mois complet. Alors que les croisières conventionnelles peuvent accueillir des milliers de personnes à la fois, des entreprises comme la société de micro-croisières polaires Secret Atlas peuvent prendre aussi peu que 12 croiseurs à la fois.

Croiseurs du Greg Mortimer rencontrant des gens de la tribu Embera au Panama. Source : Carl Raciti

Mais une poussée pour plus de confort et de luxe dans l’industrie fait grossir certaines croisières d’expédition, a déclaré le co-fondateur de la société Andrew Marsh. « Malheureusement, cela signifie que les nouveaux navires de croisière d’expédition sont devenus plus grands et que l’expérience d’expédition elle-même a été sacrifiée », a-t-il déclaré à CNBC.

Impact environnemental et culturel

Bien qu’elles soient à plus petite échelle, les croisières d’expédition ont été critiquées pour la pollution des océans, l’introduction de microbes dans des environnements sensibles et la collision avec de grands mammifères comme les baleines. Pour lutter contre certains de ces problèmes, l’agence de voyages de luxe Abercrombie & Kent affrète le brise-glace de luxe Le Commandant Charcot pour une expédition au pôle Nord l’année prochaine. « Pour réduire les émissions au niveau le plus bas possible, ce navire Ponant utilise le GNL comme carburant », a déclaré Stefanie Schmudde, vice-présidente du développement des produits et des opérations de la société. « Le navire utilise également un fonctionnement hybride, avec des batteries pour gérer les fluctuations de charge. »

Un coati photographié dans la jungle du Costa Rica lors d’une excursion à terre en croisière d’expédition. Source : Carl Raciti