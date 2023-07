Qu’est-ce que c’est et pourquoi c’est important

Les entreprises peuvent continuer à transférer des données de l’Union européenne vers les États-Unis comme d’habitude après que les deux superpuissances ont convenu cette semaine d’un pacte historique de partage de données.

Le cadre, qui remplace un accord précédent qui a été invalidé en 2020, est un développement majeur avec des implications pour les géants américains de la technologie, qui comptent sur le pacte pour transférer des données sur leurs utilisateurs européens vers l’Amérique.

Sans cela, ces entreprises couraient le risque d’initiatives coûteuses pour traiter et stocker les données des utilisateurs localement – ou de retirer complètement leur entreprise du bloc. L’accord sur les nouvelles règles apportera donc un certain soulagement aux Méta et d’autres entreprises américaines qui partagent des quantités gargantuesques de données d’utilisateurs à travers le monde.

Cependant, les règles font déjà face à la menace de contestations judiciaires de la part des militants de la vie privée, mécontents du niveau de protection que les mesures offrent aux citoyens européens. Ils disent que ce n’est pas si différent d’un cadre antérieur appelé Privacy Shield.

CNBC passe en revue tout ce que vous devez savoir sur le nouveau cadre de confidentialité UE-États-Unis, pourquoi il est important et ses chances de succès.