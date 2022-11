Qu’est-ce que c’est et où va-t-il ? – Salle de presse mondiale Samsung

La technologie de l’intelligence artificielle (IA) deviendra bientôt encore plus répandue dans nos vies.

Avec la popularité croissante des études de recherche sur la future technologie de l’IA, on s’attend encore plus à ce que l’IA apporte plus de valeur à notre vie quotidienne. Les 8 et 9 novembre, Samsung Electronics a organisé le Samsung AI Forum 2022 pour partager les progrès de la recherche sur l’IA et explorer d’autres moyens pour l’industrie de progresser. Des universitaires et des experts de renommée mondiale qui ont participé au forum de cette année se sont concentrés sur l’IA à grande échelle, un modèle d’IA qui peut évoluer au niveau de la pensée humaine en traitant d’énormes quantités de données.

Samsung Newsroom a rencontré le vice-président Joohyung Lee chez Samsung Research1 Global AI Center pour en savoir plus sur les principaux sujets abordés lors de la deuxième journée du forum, organisé par Samsung Research. En savoir plus sur les tendances technologiques à venir et la vision future de la recherche sur l’IA présentée par Samsung Research dans l’infographie ci-dessous.

​1 Samsung Research, agissant en tant que centre de R&D avancé de Samsung Electronics, dirige le développement de technologies futures pour la division Device eXperience (DX) de la société.