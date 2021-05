Qu’est-ce que c’est et en quoi est-il différent du bitcoin?

Cela ne se rapproche pas des retours sur le crypto dogecoin inspiré des mèmes, qui est en hausse de plus de 11000% depuis le début de l’année. Mais de nombreux investisseurs en crypto-monnaie considèrent le dogecoin comme une simple blague et ont comparé son ascension à la frénésie commerciale alimentée par Reddit qui a fait grimper les prix de GameStop et d’autres actions.

LONDRES – Ether, la deuxième plus grande crypto-monnaie au monde, a récemment volé la vedette au bitcoin. La pièce numérique a atteint un record au-dessus de 4000 $ lundi et est maintenant en hausse de plus de 450% depuis le début de 2021.

Selon les propres mots de Buterin, Ethereum est « une blockchain avec un langage de programmation intégré » et le « moyen le plus logique de créer une plate-forme pouvant être utilisée pour de nombreux autres types d’applications ».

Une grande tendance dans Ethereum en ce moment est la finance décentralisée, un terme qui fait référence aux produits financiers traditionnels tels que les prêts et les hypothèques construits à l’aide de la blockchain. Dans ce cas, la blockchain remplace les intermédiaires – des banques aux gouvernements – et garde une trace de tout.

Ethereum est loin d’être parfait, cependant. En 2017, la popularité du jeu CryptoKitties a amené le réseau d’Ether à devenir fortement encombré, ralentit considérablement les transactions et amène les développeurs du jeu à augmenter leurs frais.

L’évolutivité est l’un des plus gros problèmes avec le réseau Ethereum aujourd’hui. Il fonctionne actuellement en utilisant un protocole de preuve de travail, similaire au bitcoin. Cela signifie que les mineurs de crypto-monnaie avec des ordinateurs spécialement conçus doivent rivaliser pour résoudre des énigmes mathématiques complexes afin de valider les transactions.

Cela a conduit à des critiques à la fois sur Bitcoin et Ethereum de la part de ceux qui s’inquiètent des énormes quantités d’énergie consommées par leurs réseaux.

Mais Ethereum subit actuellement une mise à niveau ambitieuse appelée Ethereum 2.0. Cela le verrait passer à un modèle de «preuve d’enjeu» qui s’appuie sur des «stakers» qui détiennent déjà de l’éther pour traiter de nouvelles transactions.

Les investisseurs en cryptographie disent que la mise à niveau devrait aider le réseau Ethereum à fonctionner à grande échelle, à traiter beaucoup plus de transactions à un rythme plus rapide et à prendre en charge des applications avec des millions d’utilisateurs.

Cela pourrait également conduire à une appréciation des prix à court terme. De plus en plus d’éther devient caché pendant une période de «blocage» par les détenteurs de jetons cherchant à devenir des stakers et à valider les transactions sur le nouveau réseau. Cela pourrait, en théorie, limiter l’approvisionnement disponible en éther.

Pourtant, certains sceptiques ne sont toujours pas convaincus par les monnaies numériques comme le bitcoin et l’éther. Le dernier rallye a rappelé à certains investisseurs la bulle cryptographique de 2017, dans laquelle le bitcoin a grimpé vers 20000 dollars avant de chuter aussi bas que 3122 dollars un an plus tard. Les ours disent que les crypto-monnaies sont dans une autre bulle qui attend d’éclater. Mais les taureaux sont convaincus que les choses sont différentes cette fois – à savoir, l’intérêt accru des investisseurs institutionnels.