Qu’est-ce que c’est de faire face à la grippe aviaire dans une ferme laitière

La grippe aviaire frappe durement les vaches et les fermes laitières américaines lorsqu’elles connaissent une épidémie, affirment les agriculteurs qui en ont été victimes dans leur exploitation.

Lire aussi Le projet de loi sur la gestion de l’offre avance lentement au Sénat L’étude article par article du projet de loi C-282 au Sénat n’est pas attendue avant novembre, après la date limite du Bloc québécois pour déclencher des élections fédérales.

La mortalité dans les fermes varie considérablement, mais certaines atteignent jusqu’à huit pour cent. Le nombre de cas infectieux varie également, mais peut atteindre environ 20 pour cent des animaux.

Pourquoi c’est important: La maladie se propage dans les troupeaux laitiers aux États-Unis après être passée de l’oiseau aux vaches au printemps et a un impact significatif.

Aucun cas n’a encore été détecté dans les troupeaux laitiers canadiens. La propagation du virus a ralenti récemment et l’épidémie est désormais principalement concentrée dans Californieavec 97 cas au cours des 30 derniers jours. Le Montana est le seul autre État à avoir enregistré un nouveau cas au cours des 30 derniers jours.

Brent Wilson, propriétaire de Wilson Centennial Farms à Carson City, Michigan. a rendu public la façon dont la maladie affecte son troupeau.

La grippe aviaire H5N1 est une maladie à déclaration obligatoire aux États-Unis, mais les troupeaux qui s’avèrent positifs à la maladie ne sont pas rendus publics.

Wilson possède un troupeau de premier plan et collabore à la recherche depuis des années avec la Michigan State University. Il a décidé que parler publiquement et travailler avec les chercheurs sur la nouvelle maladie valait mieux que garder le silence. Étant donné que de nombreux troupeaux ne divulguent pas publiquement les infections, peu de recherches sont menées sur la maladie.

Son premier indice indiquant que quelque chose n’allait pas dans son troupeau fut lorsque le nombre moyen de cellules somatiques du troupeau est passé de moins de 75 000 à 200 000.

« Tout d’un coup, nous avons des vaches malades et nous leur injectons des électrolytes et de l’aspirine », a-t-il déclaré lors de la récente World Dairy Expo à Madison, dans le Wisconsin.

Les étudiants de l’école vétérinaire de l’État du Michigan ont testé ses vaches pendant huit semaines et ont découvert que 22 pour cent des vaches de ses 1 250 vaches laitières étaient infectées.

Ils tentent maintenant d’éliminer l’infection du troupeau, mais la production de lait est en baisse de cinq à sept livres en moyenne et leur consommation habituelle combinée de sept livres par jour de matière grasse et de protéines combinées est bien en baisse.

Les vaches présentent des symptômes pseudo-grippaux, peuvent cesser de s’alimenter, avoir le nez qui coule, développer souvent des mammites et avoir davantage d’avortements. Les vaches déjà maigres ou fragilisées ont moins de chances de se rétablir.

« J’ai perdu énormément de lactations maximales. Nous avons connu des avortements, en particulier chez les vaches en fin de lactation », a-t-il déclaré.

Wilson s’inquiète des performances de ces vaches au cours de la prochaine lactation.

C’est une préoccupation aux États-Unis et des chercheurs comme le Dr Jason Lombard, de l’Université d’État du Colorado, tentent de répondre à ces questions sur une nouvelle maladie à évolution rapide.

Les vaches immunodéprimées sont plus touchées, a déclaré Lombard lors de la World Dairy Expo. Cela inclut les vaches gestantes, ce qui explique pourquoi les avortements sont plus nombreux chez les vaches atteintes de la grippe aviaire.

Beaucoup à apprendre

Lombard a étudié comment la maladie se transmet et de nombreuses questions restent encore à répondre. Les chercheurs ont analysé 126 emplacements sur des camions de lait dans le Michigan, quittant des fermes infectées, et n’ont trouvé qu’un seul test positif pour le virus. Les camions ne sont donc pas considérés comme un vecteur majeur de la maladie.

Il a prévenu que les camions pourraient poser problème ailleurs.

Les déplacements d’oiseaux sauvages ont également été exclus dans la propagation de la maladie. Certaines volailles des fermes proches des fermes laitières infectées ont été testées positives, mais on pense que l’infection est venue de la laiterie au poulailler.

La plus grande question qui reste est de savoir si le virus se propage dans l’air – ce que l’on appelle la propagation par aérosol.

« Nous n’avons pas été en mesure de réellement prouver que la propagation des aérosols constitue un problème », dit-il, mais les tests montrent que la plupart des animaux d’un troupeau sont exposés même s’ils ne tombent pas malades, ce qui suggère une propagation potentielle des aérosols. Il existe également des troupeaux fermés, qui n’ont importé aucun bétail et ne partagent aucun travailleur qui a également rompu avec le virus, ce qui suggère également une propagation potentielle par aérosol.

Tester ou pas ?

Certains producteurs laitiers comme Brian Pacheco, propriétaire de Pacheco Dairy à Fresno, en Californie, ont décidé de tester chaque semaine les vaches pour le H5N1.

Le premier cas en Californie s’est produit à 16 kilomètres de sa ferme. Un groupe de vaches de Californie avait été vendu à l’Iowa. Pour une raison quelconque, certains ont été renvoyés en Californie et revendus en trois troupeaux. Les vaches avaient ramené la maladie de l’Iowa.

Pacheco traite environ 1 400 vaches et possède un troupeau de 100 meilleures vaches suisses brunes. Il n’a pas acheté ni ajouté de vaches à sa ferme depuis des années.

Cependant, il a identifié d’autres facteurs de risque, notamment la sortie hebdomadaire du troupeau de bovins destinés à la viande de boucherie. Ces pneus de camion sont pulvérisés à l’entrée et à la sortie de la ferme et les travailleurs qui entrent sur la ferme portent des bottes et des gants jetables. Ses ouvriers travaillent uniquement dans sa ferme.

« Nous essayons d’être raisonnables et pratiques sur ce que nous devons faire », a-t-il déclaré à la World Dairy Expo.

Il dit que dans la laiterie d’un ami qui compte 2 500 vaches touchées par une épidémie, ils arrosent 400 vaches par jour, ce qui signifie qu’une équipe travaille de 7 heures à 16 heures et apporte des bacs d’électrolytes.

Il souhaite éviter cette situation et a donc décidé de tester son troupeau. Cela suscite certaines inquiétudes, mais il a décidé que cela en valait la peine.

«J’attends chaque semaine avec une anxiété anxieuse» les résultats des tests, dit-il. Jusqu’à présent, dans le comté de Fresno, riche en produits laitiers, son troupeau est toujours négatif pour le H5N1.

L’Exposition mondiale du lait continue de se dérouler

Dans une autre région des États-Unis où il y a beaucoup de vaches, le Wisconsin, siège de la World Dairy Expo qui rassemble des milliers de personnes et de vaches du monde entier, aucun cas positif de H5N1 chez les vaches laitières n’a encore été signalé.

Le Dr Keith Poulsen, professeur agrégé à l’école de médecine vétérinaire de l’Université du Wisconsin et responsable des soins vétérinaires des vaches à la World Dairy Expo, affirme que la valeur de l’exposition en termes de ventes de génétique et d’être ensemble en tant que communauté, ainsi que le fait qu’il n’y avait pas eu de cas dans le Wisconsin, signifiaient que le spectacle devait continuer.

Les bovins devaient être testés pour le H5N1 avant de pouvoir arriver à l’exposition, et ils devaient être mis en quarantaine à leur départ, en particulier ceux qui revenaient au Canada.