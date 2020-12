Près d’un an après le début de la pandémie de coronavirus, la NBA est toujours en train de déterminer sa nouvelle normalité.

Au printemps, après que le virus a mis tous les rassemblements en attente, y compris les matchs de basket-ball, les 22 meilleures équipes de la ligue se sont dirigées vers les stations de Disney World pour se mettre en quarantaine dans ce qui est devenu largement connu sous le nom de bulle NBA. Là, ils ont terminé la saison 2019-2020, les Los Angeles Lakers remportant le championnat dans ce qui sera probablement toujours connu comme la saison la plus longue (et la plus étrange) du basket-ball professionnel.

Aujourd’hui, alors que les cas de COVID continuent d’augmenter, les organisations sportives déterminent toujours la suite, se demandant s’il faut permettre aux fans de pénétrer dans leurs stades pour s’évader de la réalité. Et tandis que des villes comme LA et New York sont toujours fermées, ma ville natale de Tampa a travaillé pour rouvrir ses salles. Et, étant l’amateur de sport absolu que je suis, j’étais ravi d’entendre que les arènes sportives commenceraient à avoir des fans pour assister à des matchs.

Maintenant, normalement, cette nouvelle n’aurait pas fait de différence ici, puisque Tampa n’a pas réellement d’équipe NBA. Mais, dans la vraie mode 2020, rien n’est normal. En raison de la pandémie, la frontière canado-américaine a été fermée aux voyages non essentiels, obligeant les Raptors de Toronto à se rendre à Tampa pour la saison 2020-2021. Alors, quand mon petit ami m’a demandé si j’étais intéressé à aller à leur ouverture de saison le 23 décembre, j’ai immédiatement dit oui – et j’ai acheté un pull rouge.