qu’est-ce que c’est, comment pourrait-il lutter contre le changement climatique ?

L’emblématique Old Faithful Geyser prend vie (toutes les 90 minutes) dans l’Upper Geyser Basin du parc national de Yellowstone le 18 septembre 2022, dans le parc national de Yellowstone, Wyoming. Situé au sommet d’une caldeira volcanique active, Yellowstone, le premier parc national d’Amérique, abrite plus de caractéristiques hydrothermales géologiques (geysers, mares de boue, sources chaudes, fumerolles) que dans le reste du monde combiné. George Rose | Getty Images Actualités | Getty Images

L’avenir de l’énergie propre et renouvelable est sous nos pieds. Littéralement. Le noyau de la terre est très chaud — quelque part entre 7 952 degrés et 10 800 degrés Fahrenheit au centre même. Si nous pouvions forer depuis la surface dans ce qu’on appelle la roche super chaude, alors nous pourrions accéder à la chaleur de la terre et la transformer en une source massive d’énergie sans carbone, toujours disponible. Un nouveau rapport publié vendredi par le Groupe de travail sur la qualité de l’airune organisation climatique à but non lucratif, constate que cette catégorie d’énergie de roche super chaude propre et de base a le potentiel d’être compétitive en termes de coûts avec d’autres technologies sans carbone – tout en ayant également, très important, une petite empreinte terrestre. Le Clean Air Task Force a mandaté une organisation géothermique à but non lucratif, la Organisation de recherche sur l’énergie des roches chaudeset un cabinet international de conseil en énergie propre, LucidCatalyst, pour estimer le coût actualisé de l’électricité des roches superhot à l’échelle commerciale. Ils ont déterminé que cela pourrait éventuellement coûter entre 20 $ et 35 $ par mégawattheure, ce qui est compétitif par rapport à ce que coûte aujourd’hui l’énergie des centrales au gaz naturel. Ce n’est pas encore la réalité. Actuellement, il n’y a pas de systèmes d’énergie géothermique superhot rock fonctionnant et fournissant de l’énergie, Bruce Colline, géoscientifique en chef du Clean Air Task Force et auteur du rapport, a déclaré à CNBC. Mais l’argent afflue vers des projets de recherche et des entreprises qui travaillent au développement de la technologie. Le rapport postule que l’énergie des roches super chaudes peut être commercialisée dans les années 2030 et affirme que son ensemble unique de caractéristiques – c’est une source propre d’énergie de base inépuisable avec une petite empreinte – rend l’investissement rentable. “Cela nécessitera des investissements publics et privés similaires à ceux alloués au nucléaire, au captage du carbone et aux combustibles à hydrogène”, a déclaré Hill à CNBC. “Les programmes géothermiques reçoivent beaucoup moins de financement du Congrès et du Département américain de l’énergie que ces autres programmes. La géothermie superhot rock n’est même pas dans le débat sur la décarbonisation – mais compte tenu d’une décennie ou deux d’investissements agressifs, elle pourrait produire de l’énergie de base – locale, dense en énergie, ferme propre (charge de base) et compétitive », du point de vue des prix.

Icône Zoom avant Flèches pointant vers l’extérieur Le graphique ici montre que si la technologie se développe permettant le forage dans la roche chaude et sèche, l’énergie géothermique de la roche superchaude peut être disponible pratiquement n’importe où. Graphique avec l’aimable autorisation de Clear Air Task Force

Géothermie régulière versus superchaude

Alors que l’énergie des roches super chaudes n’est pas utilisée actuellement, l’énergie géothermique est utilisée dans quelques endroits où des températures super chaudes existent près de la surface de la terre. Actuellement, environ 16 gigawatts d’électricité proviennent de la géothermie dans le monde, selon le CATF, soit moins de 0,2 % du total mondial. À titre de comparaison, il y a 2 100 térawatts de capacité pour l’énergie du charbon dans le monde et 1 térawatt de capacité pour l’énergie générée à partir de panneaux photovoltaïques ou solaires. Mais accéder à l’énergie des roches super chaudes implique de puiser dans des roches plus chaudes et sèches – qui sont partout, mais parfois loin sous la surface. Le forage le plus profond jamais foré dans la terre a descendu près de 8 miles dans la péninsule de Kola en Russie dans les années 1970, mais la roche n’était pas aussi chaude que 752 degrés Fahrenheit – le minimum requis pour ce type d’énergie. (La roche commence à fondre entre 1 112 et 1 832 degrés Fahrenheit, de sorte que la fenêtre fonctionnelle pour la géothermie à roche super chaude se situe approximativement entre 752 et 1022 degrés Fahrenheit, a déclaré Hill.) La distance à laquelle vous devez forer pour atteindre 752 degrés dépend de l’endroit où vous vous trouvez. Sur les bords des limites des plaques tectoniques ou à proximité de l’activité volcanique récente, il pourrait y avoir deux milles plus bas, a déclaré Hill à CNBC, mais au milieu d’un continent, vous devrez peut-être descendre 12 milles. L’eau serait pompée dans le trou et renvoyée à la terre dans un état surchauffé appelé “supercritique”, qui a les propriétés d’un gaz et d’un liquide en même temps. Cette eau supercritique serait ensuite dirigée vers des générateurs d’électricité. Les systèmes d’énergie géothermique conventionnels “ont une empreinte carbone très faible mais mesurable”, a déclaré Hill à CNBC. C’est pourquoi le Hellisheiði ON Centrale électrique en Islande a un Usine de capture de carbone Carbfix attaché à celle-ci. Un système d’énergie à roche super chaude aurait des émissions de carbone associées à la construction des centrales, mais “parce que le fluide de travail, l’eau, est injecté dans la roche sèche, il n’y a pas d’émissions de dioxyde de carbone liées à l’hydrothermie”, a déclaré Hill.

Icône Zoom avant Flèches pointant vers l’extérieur Pour accéder à l’énergie géothermique des roches superchaudes, il faut forer jusqu’à 400 degrés Celsius ou 752 degrés Fahrenheit. Graphique avec l’aimable autorisation de Clear Air Task Force

L’Islande est un chef de file dans l’étude de l’énergie géothermique des roches superchaudes avec son Projet de forage profond en Islande. Un test là-bas suggère qu’un puits pourrait produire 36 mégawatts d’énergie, soit cinq à dix fois plus que les trois à cinq mégawatts d’énergie typiques qu’un puits géothermique conventionnel pourrait générer. L’Islande est bien adaptée à l’étude de l’énergie géothermique car elle est située là où les plaques crustales américaine et eurasienne se séparent. “Nous sommes réapprovisionnés en énergie magmatique constante pour alimenter nos systèmes géothermiques”, Guðmundur Ó. Friðleifsson, qui a été coordinateur et chercheur principal dans l’effort IDDP pendant plus de 20 ans, a déclaré à CNBC. “L’énergie du magma est également à des profondeurs relativement peu profondes et relativement facilement accessible, et les Islandais sont par nature des explorateurs d’origine celtique et nordique qui aiment naviguer vers ou vers l’inconnu”, a déclaré Friðleifsson. Au-delà de l’Islande, l’Italie, le Japon, la Nouvelle-Zélande et les États-Unis sont les leaders de la géothermie à roche super chaude, selon Friðleifsson. D’autres zones situées en bordure des plaques tectoniques, notamment l’Amérique centrale, l’Indonésie, le Kenya et les Philippines, connaissent également un certain développement. Pour que l’énergie géothermique de roche superhot soit commercialisée et déployée à grande échelle, il faudra de nouvelles technologies, y compris des méthodes de forage ultra-profond rapides, des matériaux et des outils de puits résistants à la chaleur et des moyens de développer des réservoirs de chaleur profonde dans la roche sèche chaude. Celles-ci ne sont pas insignifiantes, mais ce sont “des défis d’ingénierie, pas des percées scientifiques nécessaires”, indique le rapport du CATF. Par exemple, le forage dans la roche cristalline dure prend beaucoup de temps avec les techniques de forage à rotation actuelles et les trépans doivent être remplacés fréquemment. Une solution potentielle consiste à utiliser de l’énergie au lieu d’une perceuse mécanique. Quaise Energy est en train de développer un tel exercice, en s’appuyant sur les recherches de Paul Woskov au MIT. La perceuse Quaise est actuellement testée au laboratoire national d’Oak Ridge, selon le CATF. “La solution au forage est de remplacer le processus de broyage mécanique par une pure interaction énergie-matière. Une intensité énergétique suffisante fera toujours fondre-vaporiser la roche sans avoir besoin d’outils physiques”, a déclaré Woskov à CNBC. « Le forage à énergie dirigée est envisagé depuis l’invention du laser dans les années 1960, mais jusqu’à présent sans succès car les longueurs d’onde infrarouges sont dispersées dans un environnement de forage, les sources laser sont de puissance moyenne trop faible et les sources laser ne sont pas efficaces. ont des sources de gyrotron depuis les années 1990 qui fonctionnent à des longueurs d’onde millimétriques qui sont plus robustes dans un environnement de forage, plus puissantes et plus efficaces.”

Icône Zoom avant Flèches pointant vers l’extérieur Il faudra de l’innovation et des investissements au cours des prochaines décennies pour être en mesure de commercialiser des térawatts d’énergie géothermique à roche super chaude. Graphique avec l’aimable autorisation de Clear Air Task Force

“Très petit” investissement jusqu’à présent