Qu’est-ce que c’est, combien et comment puis-je m’inscrire?

HMD Mobile est un nouvel opérateur de téléphonie mobile de HMD, la société derrière les smartphones Nokia. C’est la première fois qu’un fabricant de téléphones entre dans l’espace MVNO, HMD utilisant la couverture de tour de téléphonie cellulaire existante d’autres fournisseurs de réseau pour apporter des SMS, des appels et une connectivité de données exclusivement aux fans de Nokia qui achètent les derniers appareils directement sur Nokia.com.

Tout cela fait partie de l’objectif de Nokia de faire de son site Web un guichet unique pour les clients Nokia, leur permettant d’obtenir tout ce dont ils ont besoin – y compris désormais la connectivité 4G – à partir d’une seule vitrine. C’est comme un club exclusif avec des offres bon marché pour les fans de Nokia les plus dévoués.

Voici tout ce que vous devez savoir sur HMD Mobile, y compris la couverture, les coûts et si vous pouvez utiliser une carte SIM HMD Mobile dans autre chose qu’un smartphone Nokia.

Où HMD Mobile est-il disponible?

HMD Mobile est lancé exclusivement au Royaume-Uni avant d’être éventuellement déployé dans d’autres pays à l’avenir, bien que l’on ne sache pas encore où et quand cela pourrait se produire.

Combien coûtent les contrats HMD Mobile?

HMD Mobile a tarifé ses offres de manière compétitive dans le but d’offrir des forfaits au niveau du contrat sans engagement à long terme, chaque plan étant disponible sur HMD Mobile sur un contrat mensuel glissant. Cela signifie que vous payez le contrat sur une base mensuelle, et si le moment vient où vous décidez que vous n’avez plus besoin des données, des appels et des SMS, vous pouvez annuler sans frais.

Chaque contrat comprend des appels et des SMS illimités, et l’itinérance des données dans l’UE est également gratuite. Les contrats HMD Mobile sont disponibles dans les configurations suivantes:

10 Go de données = 15 £ PCM

15 Go de données = 18 £ PCM

25 Go de données = 25 £ PCM

La société propose également un forfait de 90 jours au lancement, vous donnant accès à trois mois d’appels, de SMS et de données à un prix réduit. Une fois les 90 jours écoulés, il se renouvellera automatiquement tous les mois, comme les autres contrats disponibles.

HMD Mobile regroupe également des appareils et des contrats, offrant le Nokia X20 de 128 Go et un plan de 15 Go de 90 jours pour 319,99 £, et pour ceux qui recherchent quelque chose d’un peu plus abordable, il y a aussi le Nokia 3.4 avec un plan de 90 jours de 10 Go à seulement 149,99 £.

HMD a confirmé que plus de combinaisons à différents prix sont à venir à l’avenir, donc s’il n’y a pas d’accord pour vous en ce moment, revenez bientôt.







Comment puis-je rejoindre HMD Mobile?

Alors que la plupart des opérateurs de réseau souhaitent mettre leurs contrats et leur réseau à la disposition du plus grand nombre de personnes possible, HMD a emprunté une voie un peu plus exclusive.

Dans l’état actuel des choses, vous ne pouvez vous inscrire à HMD Mobile que lorsque vous achetez un smartphone Nokia directement sur Nokia.com – il n’est pas disponible chez les revendeurs tiers tels que Carphone Warehouse, et il n’est pas non plus disponible à l’achat sans acheter également un smartphone Nokia.

Quel réseau utilise HMD Mobile?

Comme mentionné précédemment, HMD Mobile est un MVNO, également connu sous le nom d’opérateur de réseau virtuel mobile. Cela signifie que la société n’a pas son propre réseau de tours cellulaires à utiliser, mais utilise plutôt le réseau d’EE pour proposer HMD Mobile aux utilisateurs britanniques. Étant donné que EE a 85% de couverture géographique 4G au Royaume-Uni, c’est un bon choix pour HMD.

HMD Mobile offre-t-il une connectivité 5G?

Même si HMD Mobile utilise le réseau d’EE, qui prend en charge la 5G, HMD Mobile est actuellement limité à la connectivité 4G. HMD a annoncé qu’une mise à niveau était prévue dans un proche avenir, la société confirmant que toutes les cartes SIM sont prêtes pour la 5G, mais on ne sait pas quand cela pourrait se produire.

Pas besoin d’attendre une nouvelle carte SIM une fois que le commutateur 5G a été basculé!







Puis-je utiliser une carte SIM HMD Mobile dans n’importe quel téléphone?

Bien que vous ne puissiez accéder à une carte SIM HMD Mobile que lors de l’achat d’un téléphone Nokia sur nokia.com, que se passe-t-il lorsque vous souhaitez effectuer une mise à niveau dans quelques années?

Ne vous inquiétez pas, car il est possible d’utiliser les SIM HMD Mobile sur n’importe quel smartphone – bien que l’application HMD Mobile qui l’accompagne ne soit disponible que pour Android, ce qui signifie que ceux qui passent à un appareil iOS devront peut-être passer à un autre réseau.