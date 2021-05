Qu’est-ce que cela signifiera pour Boris Johnson si la date d’assouplissement du verrouillage du 21 juin est manquée?

UNE

Bien qu’un peu plus optimiste quant aux questions du Premier ministre sur la feuille de route Covid du gouvernement, Boris Johnson a été ces derniers jours d’un ton saisissant et prudent à propos de la prochaine date importante, le 21 juin. C’est le moment où, selon les orientations officielles de la feuille de route, «le gouvernement espère être en mesure de supprimer toutes les limites légales au contact social». Plus précisément: «Nous espérons rouvrir les locaux restants, y compris les boîtes de nuit, et alléger les restrictions sur les grands événements et les spectacles qui s’appliquent à l’étape 3. Cela sera soumis aux résultats d’un programme de recherche scientifique sur les événements pour tester les résultats de certains événements pilotes à travers le printemps et l’été, où nous testerons l’utilisation de tests et d’autres techniques pour réduire le risque d’infection. Le même programme de recherche sur les événements guidera les décisions quant à savoir si toutes les limites peuvent être supprimées lors des mariages et autres événements de la vie. »

Tout dépend évidemment de l’efficacité du programme de vaccination contre la variante indienne du coronavirus qui se propage, qui est de plus en plus répandue. Vendredi dernier, le médecin-chef, Chris Whitty, a donné cette évaluation du danger: «Il y a maintenant confiance … que cette variante est plus transmissible que B.1.1.7 (variante Kent), maintenant la question en termes pratiques sur le Dans les deux à trois prochaines semaines, est-ce que c’est un peu plus transmissible que B.1.1.7 ou est-ce beaucoup plus transmissible et cela aura des implications sur les perspectives à long terme de cette épidémie au Royaume-Uni et même de la pandémie au niveau international? »

Maintenant, le Premier ministre dit qu’il y a «une confiance croissante» dans la capacité des vaccins à combattre le virus et à prévenir les maladies graves chez les individus. Les preuves devront être soigneusement examinées dans les prochains jours. Il viendra de la masse pilotée en dehors des événements; à partir d’une analyse des mesures générales d’assouplissement déjà prises; sur les effets d’un plus grand nombre de voyages internationaux; sur les tendances des infections, des hospitalisations et des décès; la répartition géographique à partir des points chauds; l’efficacité des vaccins pour les Indiens et la communauté au sens large; et une idée plus précise des caractéristiques spécifiques du virus indien.