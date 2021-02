OnePlus a lancé son premier appareil portable intelligent, le OnePlus Band le mois dernier, mais il semble que la société de smartphones Chinse en ait plus en réserve. Dans un tweet récent, OnePlus Pete Lau a déclaré que la société avait de «grands projets» pour cette année, mais sans préciser les détails. Pendant des mois, nous avons vu plusieurs fuites qui ont taquiné l’arrivée des smartphones OnePlus 9 de nouvelle génération le mois prochain, et la société a déjà confirmé le lancement de OnePlus Watch cette année. OnePlus pourrait également actualiser son portefeuille existant de téléviseurs audio et intelligents en 2021, bien que nous n’ayons pas encore entendu parler de ces produits.

Le PDG de OnePlus dans son dernier tweet note: « C’est difficile à croire, mais le mois de janvier est presque terminé, ce qui signifie que nous sommes déjà un mois complet en 2021. Nous avons de grands projets cette année, cependant, attendez de voir. » La société devrait déjà améliorer les fonctionnalités de l’appareil photo pour sa prochaine gamme de smartphones. Notamment, OnePlus s’est également associé à Leica pour améliorer le matériel de l’appareil photo sur les prochains smartphones OnePlus. La société pourrait utiliser l’optique Leica sur les smartphones OnePlus 9 et OnePlus 9 Pro qui devraient être lancés en mars. Les deux appareils peuvent également porter le processeur phare Qualcomm Snapdragon 888. Notamment, les deux téléphones seraient dotés d’un écran 120 Hz.

Un autre rapport avait suggéré le développement du OnePlus 9 Lite qui pourrait arriver aux côtés des OnePlus 9 et OnePlus 9 Pro classiques. La variante Lite peut contenir le dernier processeur Qualcomm Snapdragon 870 prenant en charge la connectivité 5G. Auparavant, il était indiqué que le OnePlus 9 se situerait quelque part entre le OnePlus 8T et le OnePlus 9 vanille présumé. Cela indique que le téléphone peut présenter un écran AMOLED 90Hz ou 120Hz et prendre en charge une charge rapide d’au moins 65W.

LIRE AUSSI: OnePlus 9 Lite avec Snapdragon 865 SoC peut être lancé aux côtés de OnePlus 9 et 9 Pro

D’ailleurs, OnePlus a confirmé le lancement de sa smartwatch, la OnePlus Watch cette année. La société aurait lancé deux variantes de la montre intelligente et, récemment, l’appareil a reçu la certification du Bureau of Indian Standards (BIS), ce qui laisse entrevoir son arrivée en Inde. La OnePlus Watch peut fonctionner sur le système d’exploitation Watch de Google hors de la boîte. Ses autres spécifications restent floues pour le moment.