Qu’est-ce que cela signifie pour les prix alimentaires mondiaux

Des agriculteurs utilisent des véhicules de récolte pour récolter des céréales dans le kraï de Stavropol, l’une des terres agricoles les plus importantes de Russie, vue à Stavropol, en Russie, le 16 juillet 2023.

Les prix du blé, du maïs et du soja ont tous augmenté aux nouvelles. Les contrats à terme sur le blé ont bondi de 3 % lundi, atteignant un sommet de 689,25 cents le boisseau, son plus haut niveau depuis le 28 juin, lorsque le contrat s’est négocié à 706,25 cents.

L’Initiative céréalière de la mer Noire a été prolongée à plusieurs reprises par petites étapes, dans un contexte de mécontentement croissant de la part de la Russie face aux restrictions perçues qui limitent l’expédition complète de ses propres exportations de céréales et d’engrais.

L’accord, qui a été négocié par la Turquie et les Nations Unies en juillet de l’année dernière après l’invasion à grande échelle de l’Ukraine par Moscou, était une percée diplomatique rare conçue pour éviter une crise alimentaire mondiale.

Le retrait de la Russie d’un accord de guerre d’une importance cruciale qui permettait l’exportation de céréales ukrainiennes à travers la mer Noire a ravivé les craintes concernant la sécurité alimentaire mondiale, les analystes décrivant la disparition de l’initiative à la fois comme un revers inévitable et un coup dur pour les marchés.

Evenett a déclaré que les acteurs du marché devraient surveiller de près la perspective que Moscou impose une augmentation de la taxe à l’exportation, car cela augmenterait probablement encore les prix des céréales et aiderait le Kremlin à financer sa campagne militaire en Ukraine.

« Pour l’avenir, ce qui compte, c’est de savoir si la Russie militarise ses exportations de blé », a-t-il ajouté. « Au cours du dernier cycle de récolte et de l’actuel cycle de récolte, la Russie était le plus grand fournisseur mondial, exportant environ 45 millions de tonnes métriques. »

Simon J. Evenett, spécialiste du commerce mondial et professeur d’économie à l’Université de Saint-Gall, a déclaré lundi que le retrait de la Russie reflétait le « coup de grâce sur un accord qui était sur ses dernières jambes ». Il cité Les données d’expédition de l’ONU qui ont montré que les expéditions ont régulièrement diminué depuis le début de l’année.

Guterres a dit début juillet que l’accord « doit se poursuivre » à un moment où les conflits, la crise climatique, les prix de l’énergie et d’autres facteurs perturbent la production et l’accessibilité des aliments, alors que 258 millions de personnes sont confrontées à la faim dans 58 pays du monde.

Depuis sa signature en juillet de l’année dernière, l’ONU affirme que l’Initiative céréalière de la mer Noire a permis à plus de 32 millions de tonnes métriques de denrées alimentaires d’être exporté de trois ports ukrainiens de la mer Noire – Odessa, Chornomorsk et Pivdennyi, anciennement connu sous le nom de Yuzhny – vers 45 pays dans le monde.

Carlos Mera, responsable des marchés des matières premières agricoles à la coopérative néerlandaise Rabobank, a déclaré lundi que si les investisseurs se préparaient à une annulation, le retrait de la Russie était « un coup dur » pour les marchés.

Mera a déclaré que l’initiative avait soutenu la stabilité des prix et évité les pénuries dans le monde en développement.

« L’Ukraine sera désormais obligée d’exporter la plupart de ses céréales et oléagineux par ses frontières terrestres et ses ports du Danube. Cela augmentera considérablement les coûts de transport et exercera une pression supplémentaire sur les bénéfices des agriculteurs ukrainiens », a-t-il ajouté.

« L’effet d’entraînement de cela est que cela pourrait les inciter à planter moins la saison prochaine, ce qui exercera une pression supplémentaire sur les approvisionnements à l’avenir. »

En fin de compte, Mera a déclaré que le développement signifie que les pays à faible revenu d’Afrique et du Moyen-Orient deviendront probablement plus dépendants du blé russe – un pays qui représente plus de 20 % des exportations mondiales de blé.

