Lorsque Michael Brown, un adolescent noir, a été mortellement abattu par la police à Ferguson, dans le Missouri, en 2014, un panel spécial de la Maison Blanche a rapidement proposé une vague de réformes censées aider les forces de l’ordre à traverser les affrontements les plus difficiles.

Le groupe de travail du président sur les services de police au 21e siècle a produit 59 recommandations, à la suite du témoignage de 140 témoins.

«Bâtir la confiance et la légitimité des deux côtés de la fracture police-citoyen n’est pas seulement le premier pilier du rapport de ce groupe de travail, mais aussi le principe fondamental qui sous-tend cette enquête sur la nature des relations entre les forces de l’ordre et les communautés qu’ils servent», groupe d’étude conclu.

À peine six ans plus tard, les résultats de ce qui était alors considéré comme une analyse historique de la police moderne ont été obscurcis par une nouvelle vague d’actions meurtrières qui ont renouvelé les appels à réexaminer l’application de la loi américaine.

L’ancien officier de police de Minneapolis Derek Chauvin, reconnu coupable mardi du meurtre de George Floyd, ne représente désormais qu’une seule pièce dans un ensemble croissant de preuves dans lequel l’utilisation de la force meurtrière par les policiers fait face à un examen public sans précédent, à une condamnation et à des demandes de changement.

Le procureur général du Minnesota, Keith Ellison, dans une déclaration immédiatement après le verdict, a déclaré que les décisions représentaient une nouvelle ère de responsabilité policière pour mettre fin aux «morts récurrentes et durables aux mains des forces de l’ordre».

‘Nous n’avons rien appris’

Au cours du procès Chauvin de 14 jours, de nouvelles images de rencontres mortelles avec la police à Chicago; Brooklyn Center, Minnesota; et ailleurs ont rivalisé avec les clips vidéo désormais familiers de Floyd plaidant pour sa vie alors qu’il était coincé sous le genou de Chauvin.

«C’est comme si nous n’avions rien appris», a déclaré Philip Stinson, professeur de justice pénale à la Bowling Green State University, qui étudie les crimes impliquant la police. «Je ne sais pas si nous avons fait des progrès significatifs» depuis le rapport de police de la Maison Blanche de 2015.

Pourtant, Stinson et d’autres analystes ont déclaré que les conclusions exposées dans l’étude commandée par l’administration Obama sont probablement plus pertinentes qu’au moment où elles ont été publiées.

« Si vous revenez à ce rapport, je pense que vous trouverez qu’il reste beaucoup de viande sur cet os », a déclaré Stinson. « Il y a beaucoup de choses avec lesquelles travailler. »

Un compte avec le système, une rupture dans le « mur bleu »

Lors des plaidoiries de clôture du procès Chauvin lundi, le procureur de Minneapolis, Steve Schleicher, a cherché à séparer l’affaire de meurtre contre l’ancien officier d’un référendum contre la police américaine.

« Pour être clair, cette affaire s’appelle l’état du Minnesota contre Derek Chauvin », a déclaré le procureur au jury. « Cela ne s’appelle pas l’état du Minnesota contre la police. »

Mais Samuel Walker, professeur émérite de justice pénale à l’Université du Nebraska, a déclaré que les implications plus larges de l’affaire et de la police en général ne peuvent être ignorées.

« Dans un sens externe, l’argument du procureur est vrai », a déclaré Walker. « Mais je pense que l’attention du public sur les problèmes liés au maintien de l’ordre est très répandue et profonde. (…) Je pense qu’il y aura une réponse et que les maires et les gouverneurs exigeront davantage de réformes policières. »

Depuis la mort de Floyd en mai, Walker a déclaré avoir suivi la réaction de la communauté dans les 50 plus grandes villes du pays, concluant que les autorités locales avaient approuvé une série de changements dans les tactiques d’application de la loi, allant de l’interdiction des étranglements de la police à l’interdiction des soi-disant «mandats d’interdiction de frapper». qui a conduit à la mort d’une femme du Kentucky, Breonna Taylor, lors d’une descente de police l’année dernière.

Walker a déclaré que 84% des villes avaient approuvé au moins certains changements dans la politique ou le fonctionnement de l’application de la loi locale en seulement quatre mois, entre le Memorial Day et le Labor Day, l’année dernière.

« Je suis prudemment optimiste » que le rythme des réformes se poursuivra après Chauvin, a déclaré Walker.

Le professeur a également noté que le procès de Chauvin, en particulier le témoignage à l’accusation du chef de la police de Minneapolis Medaria Arradondo et d’autres commandants de la ville qui ont condamné la tactique de l’officier, représentait une rupture importante avec le prétendu « mur bleu du silence » traditionnel dans lequel la police a hésité à critiquer les autres officiers – et encore moins témoigner contre eux dans des procès criminels.

«Le fait que les officiers de commandement étaient prêts à témoigner a créé un précédent exceptionnel», a déclaré Walker. « Vous ne pouvez pas ignorer l’importance de cela et ce que cela signale aux autres chefs de police. »

David Harris, professeur de droit à l’Université de Pittsburgh qui écrit abondamment sur la conduite de la police, a déclaré que toute révision des opérations d’application de la loi doit également inclure le transfert des responsabilités pour les appels impliquant des sans-abri, des malades mentaux, voire des infractions routières, loin de la police.

« Nous n’avons tout simplement pas besoin de personnes avec des armes et des menottes pour tout », a déclaré Harris. « Mais toute mesure du succès futur doit impliquer un compte avec le système qui nous a amenés ici. »

‘Un gardien – plutôt qu’un guerrier – l’esprit’

Jusqu’à la mort de Floyd l’année dernière, aucun projecteur public plus brillant n’avait été jeté sur la police agressive qu’après la mort de Brown dans la banlieue de St. Louis de Ferguson.

Les tactiques provocantes des forces de l’ordre, en particulier celles utilisées pour réprimer les troubles civils après la mort de Brown, ont incité la formation du groupe de travail présidentiel qui a lancé un avertissement national des dangers potentiels lorsque les services de police perdent la confiance des communautés qu’ils servent.

«La culture de l’application de la loi devrait embrasser un état d’esprit de gardien – plutôt que de guerrier – pour instaurer la confiance et la légitimité à la fois au sein des agences et auprès du public», a conclu le groupe de travail. «Les forces de l’ordre ne peuvent pas renforcer la confiance de la communauté si elles sont perçues comme une force d’occupation venant de l’extérieur pour gouverner et contrôler la communauté.

Chaque aspect du maintien de l’ordre, de la réduction de la criminalité à la formation des officiers, repose sur cette confiance, a constaté le groupe de travail.

La manière brutale et la nature publique de la mort de Floyd représentent un nouvel appel à l’action qui s’appuie sur les leçons de Ferguson, a déclaré Harris.

« L’idée que les policiers sont des guerriers signifie qu’en temps de guerre, un certain nombre de victimes sont acceptables », a déclaré Harris. « Cela n’a pas sa place dans l’application de la loi. Cela doit simplement disparaître. »

18000 services de police aux États-Unis

Laurie Robinson, une ancienne procureure générale adjointe qui a coprésidé le groupe de travail sur la police, a déclaré qu’il y avait «de grands espoirs» que le travail du groupe de travail ferait une différence.

« Mais nous avons réalisé en raison de la nature décentralisée du maintien de l’ordre (il y a environ 18 000 services de police) que cela n’allait pas produire une solution accélérée », a déclaré Robinson. « Cela allait être un long parcours. »

«La prochaine étape du maintien de l’ordre doit impliquer de faire pression sur les responsables de l’application de la loi et les syndicats», a déclaré Robinson, maintenant professeur de criminologie, de droit et de société à l’Université George Mason. « Ils vont devoir réfléchir longuement et sérieusement aux leçons apprises. »

À la fin des travaux du groupe de travail en 2015, Robinson a rappelé que le président de l’époque, Barack Obama, lui avait demandé, ainsi qu’au coprésident Charles Ramsey, ancien chef de la police à Washington, DC et à Philadelphie, s’il y avait un aspect de l’application de la loi qui exigeait plus d’examen.

Robinson a déclaré qu’ils ont immédiatement convenu qu’une étude plus approfondie de l’embauche et du recrutement des officiers était nécessaire.

«S’il y avait encore une chose à ajouter, c’était plus d’attention à qui était amené dans la police et quel type d’agents allaient doter les services de police à l’avenir», a-t-elle déclaré. « C’est fondamental pour la relation entre les agents et leurs communautés. »

Jim Burch, président de la National Police Foundation, qui est au milieu d’un examen de la façon dont le rapport de l’administration Obama a été appliqué, a décrit le document comme une «boussole» pour l’application de la loi.

« Ce n’est pas comme si nous ne savions pas quoi faire », a déclaré Burch. « C’est juste que nous n’avons pas trouvé le courage de le faire. »

Le groupe de défense des droits civiques en ligne Colour of Change a déclaré que ses 7 millions de membres suivraient de près.

« Le procès Chauvin est peut-être terminé, mais ce qui suivra sera le moment décisif de notre histoire », a déclaré le président de Colour of Change, Rashad Robinson, dans un communiqué. « Lorsque vous dénoncez l’injustice, les oreilles sont au garde-à-vous; lorsque vous amplifiez notre message de justice et d’équité, les décideurs le remarquent; lorsque vous arrêtez de financer la police et ses catalyseurs, les têtes tournent; et lorsque vous utilisez votre pouvoir pour exiger un changement systémique, Les Noirs seront en sécurité dans notre pays. «