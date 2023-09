Qu’est-ce que cela signifie et comment ça marche : NPR

basculer la légende J.Scott Applewhite/AP

Le représentant républicain de Floride, Matt Gaetz, menace depuis des semaines de lancer des motions de procédure pour tenter de destituer Kevin McCarthy de la présidence.

« La seule chose sur laquelle je suis d’accord avec mes collègues démocrates, c’est qu’au cours des huit derniers mois, cette Chambre a été mal dirigée et nous en sommes responsables et nous devons faire quelque chose », a déclaré Gaetz en début de semaine. « Et vous savez quoi ? Mes collègues démocrates auront également l’occasion de faire quelque chose à ce sujet. Et nous verrons s’ils renflouent notre orateur défaillant. »

Gaetz est l’un des rares républicains radicaux qui ont lié le sort politique de McCarthy à une lutte contre les dépenses avant une fermeture imminente du gouvernement.

McCarthy ne serait pas dans cette position s’il n’avait pas accepté les demandes de l’extrême droite visant à modifier le règlement de la Chambre afin de permettre à un seul membre de proposer plus facilement une résolution visant à le destituer. Mais sans cette concession, McCarthy n’aurait peut-être pas été en mesure d’obtenir le marteau après 15 tours de scrutin au début du Congrès en janvier.

Comment fonctionne une motion d’annulation ?

Gaetz, ou toute combinaison de détracteurs de McCarthy, pourrait à tout moment présenter une résolution privilégiée pour déclarer vacant le poste de président de la Chambre des représentants – connue sous le nom de « motion d’annulation ». L’introduction à elle seule ne garantit pas un vote, mais ce serait comme un coup de semonce à la Chambre qu’il s’en vient. C’est précisément ce que l’ancien représentant Mark Meadows, RN.C., a fait en 2015 contre le président de l’époque, John Boehner, mais Boehner a démissionné avant qu’un vote ne soit déclenché.

Après l’introduction, un législateur devrait se rendre à la Chambre et demander un vote sur la résolution, ce qui serait considéré comme privilégié et nécessiterait donc un vote dans les deux jours législatifs. Les dirigeants du parti peuvent déterminer le moment du vote, et celui-ci pourrait avoir lieu dès son introduction.

La résolution est soumise à des motions qui pourraient finalement l’empêcher d’être votée. Par exemple, les motions visant à déposer la résolution ou à la renvoyer à un comité seraient recevables. Si l’une de ces étapes intermédiaires réussissait, alors un vote sur la résolution visant à quitter la présidence n’aurait pas lieu.

Si les motions de blocage échouent et qu’un vote sur la résolution est appelé, il faudra une majorité simple des législateurs présents et votants pour réussir. S’il est adopté, le poste de président est immédiatement libéré.

C’est là que les démocrates entrent en jeu

McCarthy semble toujours bénéficier du soutien de la grande majorité des 221 républicains de la Chambre. Mais avec une étroite majorité de quatre sièges, seule une fraction de la conférence du GOP pourrait quitter la présidence si les 212 démocrates votaient en masse pour rejeter toute motion de blocage, puis en faveur de la résolution de libération.

Les dirigeants démocrates ont refusé de se lancer dans un quelconque jeu de guerre autour du vote. « Nous n’avons pas réfléchi à la manière de gérer une hypothétique motion de démission, car nous sommes entièrement concentrés sur la garantie d’éviter cette fermeture extrême du MAGA républicain », a déclaré jeudi le chef de la minorité Hakeem Jeffries, DN.Y..

Deux hauts collaborateurs démocrates qui ont demandé l’anonymat pour parler franchement des délibérations internes du parti ont déclaré que des conversations informelles avaient lieu entre les blocs de démocrates sur la manière de gérer le vote, mais qu’il n’y avait pas de consensus uni au sein du parti.

Les assistants ont déclaré qu’un facteur de calcul est que si la résolution est proposée pendant une fermeture du gouvernement, les démocrates pourraient être moins enclins à ajouter au chaos gouvernemental en offrant leurs voix pour destituer le président. Dans le même temps, si les votes démocrates sont nécessaires pour sauver McCarthy, il y aura probablement des négociations sur ce que les démocrates peuvent recevoir en échange de leurs votes.

De plus, l’un des collaborateurs a déclaré qu’il y avait si peu de respect pour McCarthy parmi les démocrates – pour sa fidélité à l’extrême droite, son autorisation d’une enquête de destitution contre le président Biden et ses actions après l’attaque du 6 janvier 2021 contre ce Capitole – que il était difficile d’envisager de le sauver.

« Je peux vous dire que j’ai participé à un certain nombre de conversations et que je n’ai entendu aucun démocrate exprimer un quelconque intérêt à sauver Kevin », a déclaré un assistant. Un autre assistant a noté que les démocrates ne croient pas pouvoir faire confiance au président pour conclure des accords afin de remporter leurs votes, notant qu’il a renoncé à l’accord budgétaire qu’il avait conclu avec le président Biden fin mai, quelques jours seulement après sa promulgation.

Aucun haut-parleur n’a jamais été supprimé de cette manière

Si une résolution devait être adoptée, la Chambre entrerait dans des eaux inexplorées et créerait un nouveau précédent. Dans la continuité des procédures du Congrès adoptées après les attentats terroristes du 11 septembre 2001, il existe une liste de personnes qui peuvent agir en tant que président pro tempore lors d’un événement où le poste de président est libéré. Cette mesure a été créée en prévision d’un événement faisant de nombreuses victimes, comme une attaque terroriste, mais elle s’appliquerait si le poste de président était libéré. L’ironie est que cette liste est rédigée par le président en exercice – afin que McCarthy sache qui figure sur la liste – et qu’elle est conservée par le greffier de la Chambre et qu’elle n’est rendue publique qu’en cas de vacance.

Trois sources ayant une expertise parlementaire, qui ont toutes demandé à conserver l’anonymat, ont déclaré que le prochain ordre du jour immédiat de la Chambre serait l’élection d’un nouveau président. Le président pro tempore ne peut pas servir dans la ligne de succession à la présidence, ce serait donc une question de sécurité nationale et de prérogative constitutionnelle d’avoir un président dûment élu.

Ce qui serait différent dans ce scénario par rapport à janvier, au début d’un nouveau Congrès, c’est que tous les législateurs prêteraient serment, que le règlement intérieur aurait été approuvé et que les commissions seraient constituées. Les législateurs pourraient toujours tenir des audiences en commission et aider leurs électeurs, mais la tâche devant la Chambre serait d’élire un président. Comme la Chambre l’a expérimenté en janvier, cela peut prendre des jours et plusieurs tours de scrutin jusqu’à ce qu’un législateur reçoive la majorité de la Chambre au complet.

Il est difficile de prédire combien de temps cela pourrait prendre, ou qui pourrait remplacer McCarthy. Plusieurs nouvelles prises électriques a rapporté cette semaine que certains républicains avaient contacté le whip de la majorité Tom Emmer, R-Minn., si les efforts visant à évincer McCarthy réussissaient. Emmer à son tour a promis son soutien à McCarthy.