Le premier ministre Justin Trudeau a déclaré le 19 septembre jour férié fédéral pour pleurer la reine Elizabeth II le jour de ses funérailles d’État à Londres. Certaines provinces ferment des écoles et certains lieux de travail, tandis que d’autres ne reconnaissent pas la fête. Voici ce que nous savons jusqu’à présent :

Qu’a annoncé le gouvernement fédéral?

Le Premier ministre a annoncé mardi que le 19 septembre serait un jour férié fédéral.

Tous les employés du gouvernement fédéral auront un jour de congé, mais la même chose ne s’applique pas automatiquement aux travailleurs des industries sous réglementation fédérale telles que les banques et les compagnies aériennes.

Le gouvernement fédéral a laissé la décision d’emboîter le pas aux provinces et aux territoires.

Quels sont les différents types de vacances au Canada ?

Le Canada compte neuf jours fériés désignés payés au niveau fédéral. De plus, le gouvernement fédéral reconnaît également le jour du Souvenir et la Journée nationale pour la vérité et la réconciliation, qui ne sont pas des jours de congé payés partout au Canada. Les provinces ont également leurs propres jours fériés provinciaux ou municipaux, comme le jour de la famille.

Qu’ont décidé les provinces/territoires à propos du 19 septembre?

— Î.-P.-É : La province a déclaré cette journée jour férié unique pour tous les travailleurs sous réglementation provinciale. Les bureaux du gouvernement et les écoles publiques seront fermés.

— Nouvelle-Écosse, Nouveau-Brunswick et Terre-Neuve-et-Labrador : Les provinces fermeront des écoles et des bureaux gouvernementaux, mais la fête sera facultative pour les entreprises et les employeurs du secteur privé.

— Ontario : La province ne reconnaîtra pas la journée comme un jour férié, affirmant que les gens peuvent plutôt observer un moment de silence à 13 heures.

— Québec: La province ne reconnaîtra pas ce jour comme un jour férié.

— Manitoba : La province fermera tous les services et bureaux gouvernementaux non essentiels pour la journée, mais les écoles et les garderies seront ouvertes.

— Saskatchewan : La province ne reconnaîtra pas ce jour comme un jour férié.

— Alberta : La province a déclaré que ce jour sera un jour de deuil provincial, mais ce ne sera pas un jour férié.

— Colombie britannique: La province reconnaîtra cette journée comme un jour férié pour les employés du secteur public provincial. Les écoles, les établissements postsecondaires et la plupart des sociétés d’État seront fermées.

– Territoires du nord-ouest: Ce jour ne sera pas un jour férié dans les Territoires du Nord-Ouest.

— Yukon : Le Yukon observera la journée comme un jour férié unique pour les employés du secteur public territorial. Les écoles publiques et autres services publics du territoire seront fermés.

—La Presse Canadienne

