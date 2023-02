Qu’est-ce que ça fait quand votre condition devient une punchline

Vous pouvez parfois faire ce que vous pensez être une plaisanterie légère sur les problèmes de santé mentale, comme dire que quelqu’un “agit bipolaire” ou prétendre que vous souffrez de TOC, simplement parce que vous aimez garder les choses en ordre. Mais si vous ne souffrez pas réellement de trouble obsessionnel-compulsif (TOC) ou de trouble bipolaire (TPL), ces blagues peuvent être offensantes pour les personnes qui vivent réellement avec ces maladies. “C’est une tendance humaine naturelle d’essayer d’expliquer un comportement et des caractéristiques que vous ne comprenez pas, et de les étiqueter”, explique le Dr Carol A. Mathews, présidente du département de psychiatrie et directrice du Center for OCD, Anxiety and Troubles apparentés à l’Université de Floride. “Malheureusement, je pense que parce que les gens ne comprennent pas vraiment les maladies psychiatriques, l’étiquetage est souvent inapproprié.”

Et avec l’intérêt croissant pour la santé mentale, l’autodiagnostic et le diagnostic des autres, sans formation médicale est devenu plus acceptable socialement, ajoute Mathews. Pourtant, il est important de garder à l’esprit le langage que vous utilisez en raison de son impact sur les autres, dit-elle. “Généralement, lorsque les gens parlent de ces symptômes, ils n’en parlent pas de manière positive”, explique Mathews. “Cela pousse en particulier les personnes atteintes de TOC, mais d’autres troubles [as well]plus loin dans la clandestinité parfois », dit-elle, par peur que les gens comprennent mal leurs symptômes.

“L’un des aspects les plus difficiles de la vie avec un trouble bipolaire est toute la désinformation”

Gabe Howard, animateur du podcast “À l’intérieur de la santé mentale” et auteur de “La maladie mentale est un âne —-“, a reçu un diagnostic de trouble bipolaire en 2003, et il pense que” l’un des aspects les plus difficiles de la vie avec un trouble bipolaire est toute la désinformation “. “La société pense que je suis inintelligent, incapable, que j’ai besoin d’un soignant, que je ne peux pas aller mieux, que je pourrais être violent et que je suis argumentatif”, a déclaré Howard. “Ce n’est pas perdu pour moi que presque tout ce que je fais que les gens trouvent désagréable, ils disent:” Eh bien, c’est à cause de son trouble bipolaire. “” Les opinions d’autres personnes sur le trouble bipolaire, souvent communiquées par le biais de blagues, ont commencé à façonner les opinions d’Howard sur sa propre condition. “J’ai commencé à croire que toutes mes pensées, mes sentiments et mes opinions n’étaient pas les miens, mais faisaient partie de cette maladie plus large. Ce qui est difficile, c’est que certains d’entre eux le sont”, y compris la manie et la dépression, dit-il.

Heureusement, il ne se sent plus ainsi. Mais quand quelqu’un fait de son état le punchline d’une blague, c’est difficile pour Howard : “Quand vous dites ‘agir bipolaire’, je sais, parce que je suis une personne intelligente, que vous dites quelque chose de négatif.” “De nombreux symptômes sont négatifs, personne ne le nie. Je ne dis pas qu’il y a des aspects positifs au trouble bipolaire, mais je dis absolument que les personnes qui vivent avec un trouble bipolaire ont des aspects positifs”, ajoute-t-il. “Maintenant, quand vous dites:” vous agissez de manière bipolaire “, cela donne vraiment l’impression que vous dites qu’une personne atteinte de trouble bipolaire agit d’une manière mauvaise, et c’est douloureux.”

Le dilemme compliqué : “Nous voulons être traités comme tout le monde”

Pourtant, Howard a du mal à comprendre ce qu’il ressent à propos des blagues sur son état, en particulier compte tenu de l’humour grossier qui est devenu la norme dans la culture américaine. “Notre culture est telle que nous nous moquons de beaucoup de choses”, y compris une époque où des amis à lui disaient en plaisantant que leurs enfants seraient diabétiques s’ils mangeaient trop de bonbons d’Halloween, dit-il. “Je ne dis pas que c’est bien ou mal. Je dis que la culture américaine et notre langue sont telles que nous nous moquons de tout et que nous changeons tout le temps la définition des mots pour un soulagement comique.” Cela complique les choses pour Howard parce qu’il dit, “les personnes atteintes de maladie mentale disent souvent, ‘Nous voulons être traités comme tout le monde.’ Eh bien, toutes les autres maladies sont généralement évoquées dans une certaine forme de comédie.”

3 conseils pour changer votre langage autour des problèmes de santé mentale