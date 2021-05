Qu’est ce que ça fait? Quand entre-t-il en vigueur?

PHOENIX – L’Arizona a fait la une des journaux nationaux mardi lorsque le gouverneur républicain Doug Ducey a signé l’une des lois sur l’avortement les plus restrictives de l’État depuis des années: le projet de loi du Sénat 1457, qui criminalise les avortements basés sur certaines conditions génétiques et étend les droits civils aux fœtus.

La signature fait suite à des mois d’intenses auditions, rassemblements et débats du comité. Les partisans ont insisté sur le fait que la législation protégerait les plus vulnérables de l’Arizona, tandis que les opposants jugeaient le projet de loi inconstitutionnel et «médicalement défectueux».

Ducey a cité « une valeur incommensurable dans chaque vie » en expliquant sa signature mardi, affirmant que l’Arizona « continuerait à donner la priorité à la protection de la vie de nos enfants à naître ». En quelques heures, cependant, les défenseurs des droits reproductifs envisageaient de poursuivre l’État en justice.

Voici un examen plus approfondi du cheminement de la loi vers l’adoption et de son impact potentiel.

Que fera exactement la loi?

Les prestataires de soins médicaux qui interrompent leur grossesse uniquement en raison de conditions de survie comme le syndrome de Down ou la fibrose kystique feront face à une accusation de crime de classe 6 en vertu du projet de loi n ° 1457 du Sénat. Les professionnels de la santé qui ne signalent pas de tels avortements devront également payer des amendes allant jusqu’à 10 000 $.

Les foetus bénéficieront de tous les droits, privilèges et immunités dont disposent les autres Arizoniens, «sous réserve de la constitution fédérale et des décisions de la Cour suprême des États-Unis». Les restes fœtaux doivent être enterrés ou incinérés.

Il sera interdit aux établissements d’enseignement publics de pratiquer des avortements à moins que la vie de la mère ne soit en danger et d’utiliser l’argent public pour soutenir la recherche impliquant des avortements ou des transferts d’embryons.

L’envoi et la livraison de médicaments provoquant l’avortement seront également illégaux.

Y a-t-il des exceptions?

Oui. L’interdiction ne s’applique à aucun avortement impliquant une «condition fœtale mortelle», définie dans la loi de l’État comme une «condition diagnostiquée avant la naissance et qui entraînera, avec une certitude raisonnable, la mort de l’enfant à naître dans les trois mois suivant la naissance».

La loi ne s’applique pas non plus aux embryons utilisés pour la fécondation in vitro.

Quand entre-t-il en vigueur?

Puisqu’il ne contient pas de clause d’urgence, le projet de loi du Sénat 1457 n’entrera en vigueur que 90 jours après l’ajournement de l’Assemblée législative pour l’année.

Interdiction de l’avortement dans l’Ohio:Les juges citent l’Holocauste et l’eugénisme dans une décision divisée sur l’interdiction de l’avortement dans l’Ohio pour le syndrome de Down

Quelqu’un essaie-t-il de l’arrêter au tribunal?

Une porte-parole de Planned Parenthood Advocates of Arizona a déclaré que les militants des droits reproductifs et d’autres envisageaient une action en justice pour empêcher l’entrée en vigueur de la loi.

Jeudi, les groupes de défense n’avaient pas encore déposé de plainte.

Quels ont été les arguments en faveur de la loi?

Le parrain du projet de loi, la sénatrice Nancy Barto, R-Phoenix, a souligné l’interdiction actuelle de l’Arizona des avortements fondés sur la race ou le sexe, affirmant que les personnes présentant des anomalies génétiques devraient bénéficier du même niveau de protection.

« Près de 100% des (fœtus) atteints du syndrome de Down en Islande ne voient jamais le jour » parce que les femmes choisissent d’interrompre ces grossesses, a déclaré Barto. « Ici, aux États-Unis, nous y arrivons. »

Le sénateur a également soutenu que le fait d’exiger l’inhumation ou la crémation des restes fœtaux «donnerait de la valeur à l’enfant à naître» et a souligné la disposition interdisant l’administration de médicaments pour avorter comme un effort pour s’assurer que les femmes «ne sont pas laissées à elles-mêmes».

« Les femmes de l’Arizona … méritent mieux que de jouer leur santé au profit de l’industrie de l’avortement », a-t-elle déclaré.

D’autres législateurs républicains ont déclaré que le projet de loi aiderait à prévenir «l’eugénisme moderne» en garantissant l’égalité de traitement pour les bébés présentant des anomalies génétiques.

Ils ont affirmé que les démocrates avaient confondu les soins de santé avec le meurtre, un représentant affirmant que tout médecin qui « tue intentionnellement ses patients devrait perdre son permis ».

Quels étaient les arguments contre?

Les opposants ont accusé Barto d’utiliser des personnes handicapées comme des pions, notant que d’éminents groupes de défense des droits des personnes handicapées n’avaient pas soutenu la mesure. Le représentant Daniel Hernandez, D-Tucson, a accusé les dirigeants du GOP de se soucier de la protection des enfants handicapés seulement jusqu’à leur naissance.

La menace générale de criminalisation a également incité divers OB-GYN à témoigner qu’ils craindraient de fournir aux patientes enceintes des tests et des conseils génétiques complets.

«Sans dépistage de routine, les maladies génétiques qui pourraient être détectées, dont certaines peuvent être traitées in utero, ne seront pas détectées, ce qui entraînera des dommages potentiels pour la mère et l’enfant», a écrit un professionnel de la santé dans une lettre à son représentant de l’État.

La disposition sur les droits du fœtus s’est également révélée litigieuse, contrariant plusieurs chefs religieux de l’Arizona qui ont soutenu qu’il n’y avait pas de consensus sur le moment où la vie commence. «L’interprétation des Écritures ou des croyances personnelles d’un groupe, quelle que soit sa force, ne devrait pas être légiférée par rapport aux autres», ont-ils écrit dans une lettre conjointe.

Le représentant Kelli Butler, D-Phoenix, a combattu la disposition interdisant la livraison de médicaments provoquant l’avortement, qualifiant son impact possible sur les femmes à qui on avait prescrit un médicament également utilisé pour gérer les fausses couches d ‘«horrible».

Histoire connexe: Le Tennessee adopte un projet de loi exigeant que les femmes subissant des avortements chirurgicaux enterrent ou incinèrent les restes fœtaux

Attendez… N’a-t-il pas été rejeté?

Oui. Le sénateur Tyler Pace, R-Mesa, a temporairement coulé la législation début avril, lorsqu’il s’est joint aux démocrates pour voter «non» au Sénat.

À l’époque, le projet de loi exemptait les avortements impliquant des «anomalies fœtales graves», mais Pace a soutenu que le projet de loi ne définissait pas clairement l’expression.

Il craignait que les laïcs des jurys n’aient à déterminer si les médecins avaient exercé un jugement médical raisonnable – «une portée considérable», à son avis – et craignait que la disposition relative aux «droits, privilèges et immunités» du fœtus ne menace les procédures de fécondation in vitro.

Après avoir relancé la législation grâce à une série de manœuvres procédurales, Barto a négocié un compromis avec Pace, acceptant trois changements au projet de loi en échange de son soutien.

Les révisions comprenaient l’exemption de la FIV; le remplacement des «anomalies fœtales graves» par les «affections fœtales mortelles» plus précisément définies; et une clarification selon laquelle l’interdiction s’appliquait aux avortements pratiqués uniquement en raison d’une maladie génétique.

Lois sur l’avortement d’autres États

Dynamisés par la majorité conservatrice élargie de la Cour suprême des États-Unis, les législateurs républicains de tout le pays ont présenté une foule de projets de loi agressifs visant à limiter l’accès à l’avortement – et, dans de nombreux cas, à criminaliser – l’avortement cette année.

À la fin du mois de mars, plus de 500 restrictions ont été introduites dans 44 États, selon les données compilées par le Guttmacher Institute, une organisation de recherche sur les droits à l’avortement.

Le projet de loi 1457 du Sénat de l’Arizona figurait certainement parmi les propositions les plus radicales, mais ce n’était pas la plus agressive.

Les législatures de Caroline du Sud, de l’Oklahoma et de l’Idaho ont adopté des soi-disant interdictions de battement de cœur, qui interdisent les avortements dès six semaines de grossesse. L’Oklahoma a également adopté une mesure qui interdirait immédiatement l’avortement dans l’État si la Cour suprême des États-Unis annulait Roe v. Wade.

Suivez Maria Polletta sur Twitter @mpolletta.