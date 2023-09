Qu’est-ce que ça fait d’obtenir une remise de 60 000 $ de dette étudiante après 20 ans

« Je savais que j’allais emporter cette dette dans ma tombe », a déclaré Goles, 53 ans, peintre et éducateur .

Goles s’est résignée au fait que sa dette d’études et ses innombrables conséquences feraient toujours partie de sa vie.

Depuis que Goles est diplômé de École de l’Art Institute de Chicago au début des années 2000, sa dette étudiante était une source constante d’anxiété. Le solde initial de son prêt, d’environ 50 000 $, n’avait fait qu’augmenter au fil des ans parce qu’elle n’était pas en mesure d’effectuer des paiements réguliers. Même lorsqu’elle essayait de le faire, les intérêts augmentaient encore plus rapidement. En chemin, elle a eu informations confuses de ses agents de prêt et son prêteur changeait toujours .

En juillet, Wendee Goles a vu les gros titres selon lesquels l’administration Biden prévoyait d’annuler les prêts étudiants de plus de 800 000 personnes. Même si elle semblait correspondre à la description des emprunteurs éligibles – ceux qui avaient effectué des paiements pendant des décennies grâce à un plan de remboursement basé sur le revenu – elle n’a pas eu grand espoir.

« C’était incroyable », a déclaré Goles. « Mon visage me faisait mal à force de sourire. »

Elle a commencé à dessiner à 13 ans et n’a jamais arrêté, pour finalement se tourner vers la peinture, les marionnettes et la scénographie.

Goles a un studio au sous-sol de sa maison à Villa Park, dans l’Illinois, où elle travaille de cinq heures à cinq mois sur un seul tableau. Son œuvre préférée est celle qu’elle a réalisée sur son père, décédé en 2019. « J’ai capturé quelque chose en lui qui était très spécial pour moi », a-t-elle déclaré. « Il ne sera jamais à vendre. » Ses peintures ont été commandées à titre privé et sont apparues dans des galeries.

Pourtant, la facture mensuelle du prêt étudiant de Goles, qui s’élevait à environ 450 $, signifiait qu’elle devait toujours trouver un équilibre entre essayer de réussir en tant qu’artiste et élever ses deux enfants tout en travaillant d’autres emplois.

« Je ne pense pas pouvoir me concentrer dans la vie à part ça », a-t-elle déclaré. « Ça m’emmène ailleurs. »

Chaque fois que Goles se retrouvait avec de l’argent supplémentaire, elle le jetait sur sa dette étudiante. Son solde semblait ne faire qu’augmenter, et certains proches lui ont donc suggéré d’arrêter de le payer. Mais elle avait peur des risques. Elle savait qu’elle voulait pouvoir aider financièrement ses enfants à mesure qu’ils grandissaient. « Je ne voulais pas que mon crédit soit affecté », a-t-elle déclaré. Parfois, elle versait des milliers de dollars pour rembourser sa dette étudiante en un seul versement.

En conséquence, pendant la majeure partie de sa vie, elle n’a jamais eu d’économies. « C’était effrayant », a-t-elle déclaré. « Les emplois vont et viennent. »

Lorsque les factures médicales de la famille sont arrivées, elle n’a renvoyé que des paiements partiels. Et donc sa dette étudiante a conduit à une dette médicale.

Lorsque son mari a perdu son emploi peu avant 2008, ce fut une période particulièrement difficile. (Ils n’ont finalement pas pu se permettre leur maison et ont dû déménager.) Elle a mis sa dette étudiante en abstention, et celle-ci a augmenté plus rapidement grâce aux intérêts.