Qu’est-ce que ça fait d’être un vainqueur dans une grosse surprise en Coupe du monde ?

LUSAIL, Qatar – Pour une compétition généralement remportée par un poids lourd mondial, la Coupe du monde est toujours le lieu des chocs. Mais même dans un tournoi qui peut réserver une ou deux surprises, la victoire 2-1 de l’Arabie saoudite sur l’Argentine mardi a quand même réussi à étourdir la planète.

Le résultat au stade Lusail était si inattendu qu’il a immédiatement lancé le débat pour savoir s’il s’agissait désormais de la plus grande surprise de la Coupe du monde de tous les temps. Le Cameroun, qui a battu l’Argentine, tenant du titre en 1990, ou le Sénégal, qui a pris le dessus sur la France, championne en titre, en 2002, auront peut-être leur mot à dire à ce sujet sur la durée, mais l’équipe d’Hervé Renard fait désormais partie de la conversation.

– Coupe du monde 2022 : Calendrier, contenu des fonctionnalités et plus encore

“Nous avons marqué l’histoire du football saoudien, cela restera pour toujours”, a déclaré Renard. “Quand tu viens à la Coupe du monde, tu dois croire en toi. Tout peut arriver dans le football.”

2 Connexe

La réponse de Lionel Messi a été choquante – il a déclaré que son équipe argentine était “morte” après le résultat de mardi – et de respect pour les outsiders qui ont battu l’un des favoris présumés pour tout gagner.

“Nous savions que l’Arabie saoudite est une équipe avec de bons joueurs, qu’ils déplacent bien le ballon et qu’ils poussent le [defensive] ligne beaucoup. Nous y avons travaillé, mais nous nous sommes un peu précipités. Nous devons revenir à la base de qui nous sommes. Il faut réfléchir à la suite.”

“Je suis très heureux de ce résultat que nous avons pu obtenir contre cette équipe très prestigieuse”, a déclaré le gardien saoudien Mohammed Alowais. “Nous nous sommes préparés. Nous étions prêts à 100% et j’espère que nous aurons de meilleurs résultats à l’avenir. J’ai senti que nous étions particulièrement bons dans les dernières minutes parce que nous avons obtenu nos trois points.”

– Quotidien de la Coupe du monde : les États-Unis tirent leur match d’ouverture

Selon des sources, l’Arabie saoudite attribue une partie de son succès à sa préparation après avoir obtenu ce qu’elle pense être le meilleur terrain d’entraînement du Qatar à Sealine Beach. L’installation située à environ une heure de route au sud de Doha a été sécurisée il y a plus de trois ans, bien avant que les autres qualifiés ne commencent leur course aux hôtels et aux emplacements. En tant qu’équipe choisie exclusivement dans leur ligue nationale, ils ont également pu disputer quatre matchs de préparation au cours du mois dernier avant de lancer leur Coupe du monde. En revanche, l’Argentine, qui avait encore des joueurs en compétition dans des matchs nationaux à travers l’Europe le 13 novembre, n’a réussi à tenir qu’un seul match contre les Émirats arabes unis.

La victoire de retour de l’Arabie saoudite contre l’Argentine pourrait être l’un des plus grands chocs de l’histoire de près de 100 ans de la Coupe du monde. À bien des égards, c’est la beauté de cette compétition. David S. Bustamante/Soccrates/Getty Images

L’Arabie saoudite, classée 51e au monde, n’attendait probablement pas grand-chose de son match d’ouverture contre l’un des favoris du pré-tournoi, mais les statistiques suggèrent qu’elle avait toutes les raisons de viser une place dans les huitièmes de finale avant même d’arriver au Qatar. .

Il n’est pas rare que des équipes se qualifient pour les huitièmes de finale après avoir été classées troisième ou quatrième de leur groupe. Lors de la dernière Coupe du monde en Russie, le Danemark, la Suède et le Japon ont tous progressé bien qu’ils n’aient pas été classés parmi les deux premiers, tandis que cinq des huit premiers n’ont pas réussi à remporter leur groupe.

Les titulaires s’en tirent encore plus mal. La Coupe du monde n’a pas été retenue depuis 1962, et lors des 14 derniers tournois, les champions en titre n’ont atteint les demi-finales de la prochaine édition qu’à deux reprises. La France est arrivée au Qatar en tant que titulaire sachant que quatre des cinq derniers champions ont été éliminés dans les groupes.

En 2010, la Nouvelle-Zélande a réussi à réussir l’un des plus grands chocs de la Coupe du monde en tenant l’Italie, championne, qui a terminé en bas de son groupe, à un match nul 1-1. Semblable à l’Arabie saoudite, Ricki Herbert, qui a entraîné les Kiwis dans ce tournoi, a déclaré à ESPN que la clé pour obtenir un résultat contre l’un des poids lourds du football mondial est la préparation.

“Nous avons examiné les domaines potentiels que nous pensions pouvoir exploiter et maximiser les atouts que nous pouvions offrir dans la nuit”, dit-il. “La confiance, la conviction, le courage et la discipline ont été quelques-uns des éléments clés. Nous voulions bien commencer le match et faire en sorte qu’il soit difficile pour l’équipe d’Italie de s’installer dans une position confortable. Nous ne voulions pas leur donner le occasion de commencer à dicter fortement le jeu.

“Ce fut certainement une performance exceptionnelle de la part de l’équipe pendant les 90 minutes complètes, et un résultat qui a fait de la Nouvelle-Zélande un nom connu dans le monde du football. Personnellement, ce fut un moment extrêmement fier.”

La Nouvelle-Zélande a stupéfié l’Italie lors de la phase de groupes en 2010, un autre des bouleversements sismiques que la Coupe du monde fournit souvent. David Canon/Getty Images

Aliou Cissé, qui a joué pour le Sénégal lors de leur match d’ouverture contre la France en Corée du Sud en 2002 et dirige maintenant son pays au Qatar, a déclaré qu’une partie de la stratégie devait consister à accepter que vous ne pouvez pas affronter des équipes remplies de certains de les meilleurs joueurs du monde.

“Vous devez bien défendre et être bon avec le ballon quand vous l’obtenez”, a-t-il déclaré avant la défaite de son équipe contre les Pays-Bas lundi. “Mais vous devez défendre quand vous devez défendre.”

– Les plus grands chocs de la Coupe du monde : l’Arabie saoudite rejoint la liste

L’Arabie saoudite l’a certainement fait contre l’Argentine, montrant pourquoi elle a pu garder six feuilles blanches lors des qualifications et a dominé un groupe qui comprenait le Japon et l’Australie malgré seulement 12 buts en 10 matchs. Renard a déclaré après la victoire contre l’Argentine qu’il donnerait à ses joueurs seulement “20 minutes” pour célébrer, bien que certains aient pris une longueur d’avance en jouant de la musique via des haut-parleurs portables alors qu’ils traversaient la zone mixte en souriant.

“Une bonne fête pendant 20 minutes et c’est tout”, a déclaré Renard. “Il nous reste encore deux matchs, voire plus. Nous devons réfléchir à l’avenir car nous avons encore deux matchs très difficiles [against Poland and Mexico].”

Les supporters saoudiens ont traversé la frontière vers le Qatar par milliers, dans l’espoir de voir leur match d’équipe, ou mieux encore, leur performance en 1994 lorsqu’ils ont atteint les huitièmes de finale et, s’ils y arrivent, ils imagineront désormais leurs chances contre n’importe qui. . Le roi Salmane a même déclaré mercredi jour férié en Arabie saoudite, un ordre royal recommandé par le prince héritier Mohammed ben Salmane, afin que le pays puisse célébrer.

En 2018, la Russie a éliminé l’Espagne au deuxième tour alors qu’elle occupait 60 places en dessous d’elle dans le classement mondial. C’est toujours la plus grosse surprise des huitièmes de finale depuis que la FIFA a mis en place un système de classement et un rappel que, lors d’une Coupe du monde, tout peut arriver. Demandez simplement à l’Argentine.