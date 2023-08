Qu’est-ce que ça fait de vivre dans une petite maison

Entre une hausse marquée des loyers et des prix de l’immobilier et la disparition de la classique « première maison », les jeunes Américains réduisent leurs effectifs pour se permettre de vivre dans les endroits – et dans les situations financières – qu’ils souhaitent.

À quoi renonceriez-vous pour vivre à un prix abordable à New York ? Ou être à quelques minutes de la plage de Santa Monica, en Californie ? Dans le marché immobilier cher et hyper-compétitif d’aujourd’hui, certains acheteurs arrivent à la même réponse : l’espace.

« Le principal avantage de vivre dans un si petit espace est que cela vous permet d’apprécier vos affaires et d’être minimaliste », a-t-il déclaré. « Vous ne pouvez vraiment pas sortir et acheter des choses au hasard parce que vous n’avez pas d’espace pour les stocker. »

L’endroit ne comprend pas de salle de bain. Les résidents partagent plutôt les trois salles de bains et les deux douches situées à chaque étage du bâtiment. Il n’y a pas beaucoup de cuisine non plus. Verhaeg utilise une table de cuisson électrique posée sur une commode qu’il utilise pour conserver les aliments.

Le barbier, messager à vélo et créateur de contenu, alors âgé de 23 ans, a trouvé l’appartement sur Zillow et n’a pas réalisé à quel point il était petit avant de visiter les lieux. Mesurant environ 16 pieds sur 8 pieds, l’appartement de Verhaeg est plus petit qu’une place de parking moyenne, qui mesure environ 150 pieds carrés. Depuis, le loyer a grimpé à 1 100 $.

« Vivre intentionnellement dans un espace minuscule présente de nombreux avantages. J’économise du temps, de l’énergie et de l’argent (surtout après m’être débarrassée de mon appartement new-yorkais à 4 500 dollars par mois) », a-t-elle écrit. « C’est très serein et ancré. Je n’ai qu’une seule version de haute qualité de tout, et chaque élément a sa propre place. »

L’endroit n’a pas de cuisinière, mais le climat tempéré du sud de la Californie signifie que Yoo peut utiliser un double brûleur au propane à l’extérieur et cuisiner à la maison au moins six jours par semaine.

Bien que la maison soit « plus petite que la taille moyenne d’une place de parking », a écrit Yoo dans un article récent pour CNBC Make It, « elle est conçue de manière à ne pas sembler à l’étroit ».

En 2022, à la suite d’une rupture et d’un décès dans la famille, Sung Yoo décide qu’elle a besoin de changement. Pour la femme de 40 ans, cela signifiait une sorte de nettoyage, qui l’a vue vendre ou donner la plupart de ses affaires, ranger ses articles d’hiver et déménager dans un Petite maison de 140 pieds carrés à Santa Monica.

Le style de vie d’une petite maison peut même intéresser quelqu’un qui possède déjà une grande maison.

En 2019, Precious Price a acheté une maison de trois chambres et 1 400 pieds carrés à Atlanta pour 196 000 $. Le plan était de louer des chambres libres sur Airbnb. Mais cette idée est devenue sans objet lorsque la pandémie de Covid-19 a frappé, et Price s’est retrouvée seule dans une maison qui semblait trop grande.

« Mais en mai de cette année-là, alors que je regardais par la fenêtre de la cuisine et mon immense jardin, quelque chose s’est déclenché », a-t-elle écrit dans un communiqué. pièce pour CNBC Make It plus tôt cette année. « Je pourrais utiliser cet espace pour construire une petite maison dans laquelle vivre et louer entièrement la maison principale. »

La construction de la maison a coûté environ 35 000 $, y compris la structure du hangar préfabriquée, la main-d’œuvre et les matériaux. Price a vendu des actions pour couvrir environ 8 500 $ et a mis le reste sur des cartes de crédit. Lorsque la petite maison a été achevée en 2021, elle l’a inscrite sur Airbnb pour récupérer les coûts, facturant entre 89 $ et 129 $ la nuit.

Aujourd’hui, Price vit dans une petite maison de 296 pieds carrés et loue la plus grande maison à des locataires à long terme. Le loyer de la grande maison couvre largement les coûts associés aux deux maisons, « ce qui signifie que je peux vivre gratuitement dans ma petite maison », a écrit Price.

Le prix utilise efficacement l’espace relativement limité. En plus d’un lit mezzanine et d’un lit de repos qui sert également de canapé, il y a une salle de bain complète, une cuisine et un coin petit-déjeuner. La cuisine arbore même un grand réfrigérateur et un très grand évier.

Et un intérieur décoré avec goût et stratégiquement peut donner l’impression d’une maison beaucoup plus grande, a écrit Price.

« Les huit fenêtres séparées, les miroirs muraux et la porte de douche en verre donnent l’impression que l’espace est plus grand. J’oublie parfois que je vis dans une remise. »

