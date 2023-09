Bouge, Porte en verre. Il existe un nouveau système de notation sur le lieu de travail, destiné à un secteur improbable : le football américain.

Le syndicat représentant les joueurs de la Ligue nationale de football (NFL) a lancé une carte de pointage de l’équipe qui vise à mesurer l’environnement de travail de la ligue. L’effort a interrogé les 2 200 joueurs actifs de la liste 2022, avec un taux de réponse sain de 60 %, et a examiné les installations physiques, la nutrition, les voyages et le personnel d’entraînement et de musculation. Les résultats peuvent ne pas être ceux que vous attendez.

Le changement autour des grandes et petites choses est précisément ce que recherche la NFL Players Association. Les données sont cruellement nécessaires. Alors que certains entraîneurs disposent d’un conseil de direction composé de joueurs plus âgés qui se réunissent chaque semaine pour partager des recommandations, la responsabilité publique de ce tableau de bord espère accélérer l’amélioration des conditions de jeu et de travail dans la NFL. Il est tombé ce printemps ; maintenant, un nouvel épisode de Freakonomics analyse son impact avec des discussions du syndicat de la ligue, d’un certain nombre d’entraîneurs et d’experts du travail.

L’enquête a révélé qu’il existe des gains rapides qui ne nécessiteraient pas beaucoup d’argent pour être mis en œuvre. Certains, bien qu’embarrassants, contribueraient à l’engagement et à la performance des joueurs. À titre d’exemple, Jacksonville a un problème de ratset le vestiaire de Cincinnati n’a pas de prises pour que les joueurs puissent brancher leurs appareils. Il est temps d’appeler l’exterminateur, d’embaucher l’électricien et de jouer au football.

Pourquoi un tableau de bord est important maintenant

JC Tretter, le président de la NFL Players Association, avait deux buts lors du lancement du tableau de bord. La première consistait à donner aux joueurs des données leur permettant de décider où jouer et travailler. Le deuxième objectif était de sensibiliser aux problèmes liés aux conditions de travail afin que les normes dans chaque club s’améliorent. Et les joueurs sont prêts à plus d’action et à plus de responsabilité.

« Nous sommes jugés à chaque étape », a déclaré à Freakonomics Jalen Reeves-Maybin, secondeur des Lions de Détroit. « Et je ne pense pas qu’il y ait jamais eu un moment où la responsabilité a été confiée aux équipes ou à l’appropriation de : ‘Hé, est-ce que tu es excellent ici ?’ Où est votre note dans ce domaine ? Nous opérons au plus haut niveau possible : ils exigent de nous l’excellence. Et je pense qu’il faut exiger l’excellence des équipes.

Le moment est peut-être venu pour un outil comme celui-ci. Comme dans de nombreux secteurs, de nombreux facteurs (y compris la pandémie) incitent à un réalignement de ce que les acteurs estiment mériter sur leur lieu de travail, créant ainsi davantage d’opportunités de responsabilisation et d’amélioration. Le syndicat a vu une opportunité de créer un meilleur environnement de travail qui favorise, et non gêne, la performance des joueurs.

Tretter affirme que le syndicat négocie pour les mêmes choses que les autres syndicats : de meilleurs salaires, avantages sociaux et conditions de travail. Et malgré des salaires élevés, la culture de ces franchises de football compte pour les joueurs et pour leurs résultats.

Motiver la responsabilité grâce à une carte de pointage d’équipe

La performance de l’équipe sur le terrain n’était pas un prédicteur de scores élevés sur le tableau de bord, car certaines des équipes les plus performantes du football se classaient en bas de l’échelle. Même si les trois équipes ayant obtenu le score le plus élevé sur le tableau de bord disposent toutes de stades flambant neufs, ce n’est que là que les équipes disputent leurs matchs à domicile. Les entraînements, le conditionnement et l’entraînement en force se déroulent tous dans des installations situées ailleurs, dont beaucoup ne répondent pas aux normes de leurs joueurs.

« Cela ne devrait pas être : ‘Hé, viens ici pour jouer avec Patrick Mahomes et potentiellement gagner un Super Bowl, mais aussi, les installations vont être vieilles et délabrées, et tu dois y faire face' », dit Tretter sur le podcast. « Cela ne devrait pas être un compromis. Payez simplement pour de meilleures installations. Si vous gagnez autant d’argent, l’idée de choisir entre l’un ou l’autre alors que vous pouvez simplement offrir les deux n’a pas beaucoup de sens pour moi.

Un exemple moderne de décalage est la manière dont les familles sont traitées. Tandis que 18 équipes proposent des chambres familiales pour s’occuper des enfants ou s’éloigner de la foule, 14 équipes ne le font pas. Le syndicat espère que cette comparaison contribuera à créer des gains rapides pour les joueurs – et il semble que ce soit déjà le cas.

« Eh bien, ma première réaction a été : je n’aime pas être deuxième. Nous allons donc réparer la zone familiale. Je peux te le promettre. Nous aurons le meilleur espace familial du football l’année prochaine. Il s’agit de Tom Garfinkel, vice-président, PDG et président des Dolphins de Miami et du Hard Rock Stadium. Il dit que ses améliorations s’inspirent d’autres installations de football, y compris des installations universitaires qui ont tendance à être ultra sophistiquées parce qu’elles ne peuvent pas dépenser d’argent pour recruter des joueurs.

Qui a obtenu le pire score – et est-ce important ?

Cincinnati, qui a reçu un Note D pour ses vestiaires, pourrait dépenser une petite somme pour le recâbler afin de garantir que les joueurs puissent recharger leurs appareils. Et à Washington, DC, où les commandants ont obtenu un F- dans leurs vestiaires et sont arrivés derniers au bulletin, il existe une solution connue au mauvais drainage des douches. « Les gars se tiennent littéralement dans l’eau qui a été coulée par le gars à côté de lui, qui se douche dans la saleté, le sang et la sueur », explique Tretter. « Ces [fixes] nous ne faisons pas tomber les murs et construisons de nouvelles installations. Envoyons un plombier là-bas et réparons le problème.

Les problèmes peuvent sembler minimes, mais comme dans n’importe quel lieu de travail, ils peuvent s’additionner et avoir un impact considérable sur nos performances et notre bien-être. Une vingtaine d’équipes ont été attentives : le syndicat a déjà entendu au moins une douzaine de personnes lui demander ce qu’elles pouvaient faire de mieux.

Jason Kelce, joueur des Eagles de Philadelphie, voit des progrès dans sa propre équipe. « Ils ont installé une piscine froide beaucoup plus grande dans la salle d’entraînement proprement dite », précise-t-il à l’antenne. « Avant, nous avions deux piscines hors sol à l’arrière. Je pense qu’ils abordent certains problèmes familiaux lors des matchs. La salle de musculation ajoute un autre niveau. Tout comme les joueurs sont compétitifs, je pense que les propriétaires sont compétitifs.

Quelle est la prochaine étape pour le tableau de bord ?

Tretter prévoit de poursuivre l’enquête en tant qu’événement annuel et espère encore plus de progrès. Les changements apportés maintenant contribueront à stimuler une plus grande participation à l’enquête et, probablement, des changements encore plus positifs. Ils peuvent élargir l’enquête pour inclure des mesures sur d’autres besoins courants sur le lieu de travail, comme les avantages sociaux non rémunérés et l’implication communautaire. Et étant donné le rôle essentiel que joue le leadership dans la performance des employés, ils devraient également découvrir ce que les joueurs pensent du personnel d’entraîneurs.

Comme dans la plupart des lieux de travail qui interrogent leurs employés, ces commentaires continus peuvent aider à faire émerger des idées d’amélioration, à rendre les joueurs plus heureux et à améliorer leurs performances personnelles et collectives.