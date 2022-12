Qu’est-ce que ça fait de tirer un penalty lors d’une fusillade en Coupe du monde ?

DOHA, Qatar – Peu de joueurs ont déjà ressenti la sensation de tirer un penalty lors d’une fusillade en Coupe du monde. Après plus de deux heures de football à élimination directe épuisant et avec les espoirs d’une nation – et parfois de l’histoire – reposant sur vos épaules, cela peut se résumer à un coup de pied de 12 mètres. Ce n’est pas pour les âmes sensibles.

“J’avais l’habitude de tirer des tirs au but dans les matchs, mais lors d’une fusillade en Coupe du monde, avec cette pression? C’est différent”, a déclaré l’ancien attaquant uruguayen Diego Forlan à ESPN.

La Croatie, le Japon, le Maroc et l’Espagne ont déjà ressenti le stress unique d’une fusillade de Coupe du monde au Qatar, et avant la fin du tournoi, il y en aura probablement quelques autres.

Avant chaque match depuis le début des huitièmes de finale, chaque manager a été interrogé sur la perspective imminente de sanctions. Ils pèsent sur chaque match, la pensée devenant de plus en plus importante tandis que le score reste au même niveau et que le temps passe.

Diego Forlan célèbre le succès de l’Uruguay aux tirs au but contre le Ghana en 2010. RODRIGO ARANGUA/AFP via Getty Images

Forlan a intensifié et marqué contre le Ghana en 2010 pour aider l’Uruguay à une première demi-finale de Coupe du monde depuis 40 ans. Il peut en sourire maintenant, mais pour chaque joueur chargé d’en prendre un, c’est un moment de portes coulissantes : Marquez et vous êtes un héros, mademoiselle et votre pays n’oublie jamais.

“Si j’avais raté, je me serais senti coupable”, a déclaré Forlan. “J’aurais ressenti cette responsabilité. Mais quand vous voyez le ballon entrer, vous pensez simplement:” J’ai fait mon travail “.”

Tout le monde n’a pas cette chance. L’attaquant italien Roberto Baggio a disputé près de 650 matchs au cours d’une carrière de plus de 20 ans. Il a remporté des titres de Serie A et le prix du meilleur joueur du monde en 1993. Même après tout cela, on se souvient toujours de lui pour avoir raté le penalty décisif lors de la finale de la Coupe du monde 1994 contre le Brésil.

“Je ne l’oublierai jamais”, a-t-il déclaré des années plus tard. “C’était un rêve d’enfant devenu réalité, puis ça s’est terminé de la manière la plus absurde et je ne m’en suis jamais remis. J’ai eu mille occasions de rater un penalty dans ma carrière, mais c’était celui que je ne pouvais vraiment pas manquer. “

Du côté adverse ce jour-là se trouvait le défenseur brésilien Branco au Rose Bowl de Pasadena, en Californie. Il a marqué lors de la fusillade infructueuse du Brésil contre la France au Mexique en 1986 et a de nouveau intensifié lors de la finale huit ans plus tard.

“Ce n’est pas facile de marquer un penalty lors d’une Coupe du monde”, a déclaré Branco à ESPN. “Beaucoup de choses te passent par la tête. En 1994, j’avais déjà marqué le but contre les Pays-Bas en quart de finale qui avait permis au Brésil, mais dans ma tête, je me disais : ‘Et si je rate une finale ?’

“Effectuer un penalty est un moment très personnel pour un joueur. Chacun le ressent différemment. Je pense que même si c’est difficile, il est important de rester calme sur le moment.”

Branco tire son penalty lors de la Coupe du monde 1994. Richard Mackson/Sports illustrés via Getty Images

C’est plus facile à dire qu’à faire, cependant, surtout pendant la marche de la ligne médiane au point de penalty avec seulement vos propres pensées pour occuper votre esprit. “C’est la marche la plus solitaire du football”, a déclaré à ESPN Andy Townsend, qui a marqué pour la République d’Irlande contre la Roumanie lors d’une fusillade lors de la Coupe du monde en 1990.

“Le football est un jeu d’équipe, et quand vous êtes sur la ligne médiane, vous êtes tous ensemble avec vos bras liés. Mais quand vous faites cette marche, vous êtes seul et vous savez que si vous manquez, vous ‘ sois tout seul pour le reste de ta vie.”

Il n’y a qu’environ 100 mètres du cercle central au point de penalty mais, avec la pression, tout peut devenir un peu flou.

“Quand j’ai fait ma marche, ça m’a semblé très rapide, mais ça a dû être assez lent parce qu’on m’a dit après que quand je suis monté, ma mère était sortie en courant dans le jardin, et au moment où mon frère était sorti pour traîner son dos, je ne l’avais toujours pas pris”, a ajouté Townsend. “Alors soit j’étais assez lent, soit ma mère est plus rapide que moi !

“Ce n’est pas une marche confortable et vous avez le temps de penser à énormément de choses. Au moment où vous arrivez au bord de la surface de réparation, je pense que vous devez savoir ce que vous allez en faire. .

“[Republic of Ireland manager] Jack Charlton m’a dit de baisser la tête et de la cogner, mais j’aimais les placer. Il m’a demandé ce que j’allais faire et j’ai dit “Placez-le”, et il a dit “Non, vous devez le frapper”. Heureusement, je suis resté fidèle à mes armes et j’ai marqué.”

L’ancien milieu de terrain de Liverpool Ray Houghton a également participé à la fusillade de la République d’Irlande contre la Roumanie, se portant volontaire pour tirer le penalty avant Townsend. “Je n’avais jamais tiré de penalty de ma vie”, a-t-il déclaré à ESPN. “Nous étions dans le groupe et nous n’avons même pas pu trouver trois preneurs, nous n’en avions que deux.

“J’avais fait assez bien dans le match mais je me sentais assez confiant pour en prendre un parce que personne d’autre n’était sur le point de le faire. Je pense que si j’avais senti que j’avais eu un mauvais match, j’aurais été moins susceptible de mettre ma main parce que vous devez vous sentir en confiance.

Ray Houghton marque le deuxième penalty de son équipe contre la Roumanie. Ray McManus/Sportsfile via Getty Images

“Mon père a dit : ‘Si tu prends un penalty, ne change pas d’avis.’ Mais alors que je montais, le gardien de but avait l’air de toucher les deux poteaux et d’atteindre et de toucher la barre transversale et tout d’un coup, vous commencez à penser : “Où puis-je mettre ça ?”

“Vous savez ce qui est en jeu. La pression est immense.”

La marche vers le spot est une partie si importante du processus que lorsque Forlan était avec l’Uruguay en 2010, ils ont essayé de recréer la situation sous pression. “Quand vous devez marcher du milieu au point de penalty, c’est difficile”, a-t-il déclaré. “Lorsque vous devez marcher, il y a beaucoup de choses dans votre esprit. Vous devez essayer de vous détendre et de vous concentrer.

“Après avoir passé la phase de groupes, nous nous sommes entraînés après chaque séance d’entraînement. Et nous avons tout fait. Nous avions tout le monde sur la ligne médiane et marchions jusqu’au point de penalty. Ce n’est pas pareil mais c’est bien de le faire. Ça fait vous vous rendez compte un peu de ce que ça va être et du temps que vous avez pour réfléchir.”

Même après toute la préparation, quand vient le temps de tirer, tout avantage est un bonus.

“Lors de la finale de 1994, je savais [Italy goalkeeper Gianluca] Pagliuca parce qu’il était mon adversaire à Gênes”, se souvient Branco. “J’ai joué pour Gênes, il a joué pour la Sampdoria, et j’avais déjà marqué contre lui. Mais j’ai changé ma façon de tirer le penalty. Je mettrais généralement plus de puissance dessus, mais parce que je le connaissais et qu’il me connaissait, j’ai changé et j’ai pris le penalty plus placé. Il est parti en corner et j’ai mis le ballon dans l’autre.”

Houghton a ajouté: “Le plus grand moment a été de courir pour le prendre, et j’avais déjà choisi ma place, mais soudain, le gardien de but s’est accroupi et il a commencé à paraître plus petit et je me suis dit:” Il y a beaucoup de but que je peux frapper à présent.’ Cela a changé ma perception et c’était la plus grande différence pour moi.”

Pour les joueurs qui manquent, cela peut être quelque chose qui reste avec eux pour le reste de leur vie. Même pour ceux qui marquent, voir le ballon toucher le filet peut générer une sensation étrange.

“Il n’y avait pas de joie, juste un pur soulagement”, se souvient Houghton. “Je me souviens avoir pensé à quel point j’étais content de l’avoir éliminé et que c’était au tour de quelqu’un d’autre. Je suis revenu à la ligne médiane et Tony Cascarino, qui était le suivant, était devenu blanc comme un drap. Le sang avait complètement drainé de son visage.

“Le garçon qui a manqué pour la Roumanie, Daniel Timofte, n’a plus jamais été le même et a eu beaucoup de mal après parce que vous avez le sentiment d’avoir laissé tomber tout le monde.”

Forlan a ajouté: “Quand vous marquez, c’est un soulagement, rien d’autre. Ensuite, c’est au tour de quelqu’un d’autre.”

Le Brésil, la Croatie, l’Argentine, les Pays-Bas, la France, l’Angleterre, le Portugal et le Maroc s’entraîneront tous aux tirs au but avant leurs quarts de finale. La préparation a atteint un tel niveau que lorsque Liverpool a remporté la finale de la FA Cup en mai, battant Chelsea sur coups de pied, Jurgen Klopp a dédié la victoire à une entreprise engagée par le club utilisée pour surveiller l’activité cérébrale des joueurs afin d’optimiser les performances dans des situations à haute pression. .

Le succès, cependant, dépend toujours de votre capacité à garder votre sang-froid lorsque la pression est forte.

“Je ne sais pas à quel point vous pouvez vraiment vous préparer pour ce moment”, a déclaré Townsend. “Je ne pense pas que vous puissiez. J’apprécie que l’entraînement rende parfait, mais rien ne vous prépare à vous asseoir sur la ligne médiane et à attendre votre tour. J’ai vu certains des meilleurs joueurs du monde manquer dans ces situations, ce qui est pourquoi je ne pense pas que vous puissiez vraiment vous préparer à ce que vous allez vivre.”

Peu de joueurs passeront par là, mais pour ceux qui restent au Qatar, cela reste une perspective inquiétante.