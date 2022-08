Qu’est-ce que ça fait de regarder la Premier League depuis Hawaï

Regarder la Premier League depuis Hawaï, c’est comme regarder la J-League japonaise depuis New York. Les décalages horaires absurdes en font un défi.

Cependant, la Premier League exige ce qui suit. Avec de grands clubs et les joueurs les plus connus au monde, la ligue la plus populaire au monde s’étend à travers le monde.

Par conséquent, il n’est pas surprenant qu’Hawaï ait un fort contingent de fans de Premier League. Cependant, regarder la Premier League depuis Hawaï diffère énormément de regarder sur la côte est.

De nombreux fans de Premier League à New York ou à Miami se plaignent de regarder le coup d’envoi à 7 h 30 HE le samedi. Mais ayez une pensée pour le hardcore des fans hardcore qui regardent les matchs d’Hawaï. Les matchs de Premier League commencent le samedi à 1 h 30 pour les résidents de l’État d’Aloha.

Ensuite, il y a quatre à cinq matchs dans la fenêtre de 4 heures du matin. Enfin, les fans de Premier League à Hawaï peuvent regarder le soleil se lever lors du dernier coup d’envoi le samedi matin à 6h30.

Pourtant, c’est le tribut que subissent les fans hawaïens de la Premier League pour suivre leur ligue préférée. World Soccer Talk a contacté les fans de l’élite anglaise qui vivent dans l’archipel. Ils parlent de regarder la Premier League à Hawaï et des avantages et inconvénients impliqués.

L’expérience de regarder la Premier League à Hawaï

Heures de coup d’envoi

Sur la côte est, un certain nombre de fans ne veulent pas se réveiller pour ces coups d’envoi de 7h30 à moins qu’il ne s’agisse de rencontres extrêmement intrigantes. Par exemple, un Derby du nord de Londres pourrait justifier le réveil, contrairement à Fulham qui accueille Southampton. Prenez cette lutte et appliquez-la à l’ensemble du programme du week-end. C’est la bataille menée par les fans de Premier League à Hawaï.

En fait, David R., un supporter des Spurs qui vit à Hawaï depuis 32 ans, regarde les matchs exclusivement à la demande. En substance, il ne défie pas les heures sombres du matin. Pour être juste, je suis sûr que la plupart des fans feraient la même chose.

“Nous suivons quelques clubs et regardons à la fois leurs matchs et tous les autres susceptibles d’être passionnants pour les neutres,” David a écrit par e-mail. “Ceux que nous regardons, nous regardons le jour de ce match à n’importe quelle heure de la journée qui nous convient.”

Peacock rend finalement tous les matchs de Premier League disponibles à la demande, permettant cette facilité d’accès pour David et d’autres fans à Hawaï.

Cependant, non tout les fans d’Hawaï font partie de ce groupe “à la demande uniquement”. Par exemple, Rae Camara est un supporter de Liverpool et un résident d’Hawaï depuis près de 40 ans. Sa décision de regarder des matchs en direct ou à la demande découle du jeu lui-même.

“Je veillerai tard si le match est particulièrement convaincant ou s’il s’agit d’un match de Liverpool,» Rae a écrit par e-mail. “La grande majorité des jeux que je regarde sont à la demande. J’essaie de rattraper certains des jeux les moins importants sur Peacock.

En fait, Rae, qui est également un grand fan de football universitaire, attendra la soirée pour rattraper son retard sur les matchs de Premier League. Cette tendance passe de janvier à mai, lorsqu’ils ne changent de temps que de quelques heures lorsque cela est possible. De plus, Rae essaie de regarder les matchs dans l’ordre chronologique à la demande.

Spoilers

Le fandom de Rae pour le football universitaire pourrait en fait être un obstacle. ESPN, qui diffuse la plupart des matchs de football universitaire, a un ticker en bas avec des nouvelles et des scores plus tôt dans la journée. Rae dit qu’il est très facile de laisser vos yeux dériver vers cette partie de l’écran, même en essayant activement de l’éviter.

Il n’est pas nécessaire que ce soit ESPN ou d’autres diffuseurs. David voit par inadvertance des scores même lorsqu’il essaie de regarder un jeu différent ou de parcourir l’interface Peacock.

« Parfois, je vois des partitions par accident. Par exemple, lorsque Peacock affiche les scores d’autres matchs à l’écran. Ou bien, les commentateurs logorrhéiques s’ennuient du jeu dont ils sont censés discuter et gâchent certains des autres.

Même ici, à World Soccer Talk, les Hawaïens vérifient le calendrier des matchs de la Premier League. Là, la dernière section des nouvelles contient le récapitulatif d’après-match quelques minutes seulement après la fin d’un match. À bien des égards, même si les fans ne sont pas sur les réseaux sociaux, l’expérience de la Premier League hawaïenne est constamment menacée par le timing et les scores apparaissant n’importe où.

Plaisir égal

Malgré le décalage horaire et s’adaptant aux fenêtres de matches de la Premier League, David et Rae pensent qu’il n’y a pas trop de différences que de regarder sur le continent. En fait, Rae essaie de rester en contact avec sa petite amie, également supportrice de Liverpool, alors qu’ils regardent les matchs en direct tout en étant séparés par plusieurs fuseaux horaires.

En revanche, David regarde presque exclusivement à la demande. Cela aide de pouvoir sauter la mi-temps et de revenir directement au contenu. De plus, il est utile d’être à Hawaï pour regarder le football, même s’il est à la demande.

Par exemple, David a regardé un match EPL avec une vue qui dépasse probablement tous les publics américains, et peut-être le public mondial.

“Diamond Head était au loin, mais le match était assez absorbant, donc il avait à peu près 100% de mon attention.”

Cela semble être un juste compromis d’attendre pour regarder les matchs, si vous arrivez à regarder un cône volcanique.