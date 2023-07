Qu’est-ce que ça fait de prendre un train Amtrak d’un océan à l’autre?

Si vous avez pris l’Amtrak récemment, vous n’avez peut-être aucune idée que les États-Unis avaient le système ferroviaire le plus vaste et le plus riche du monde. Comment les États-Unis sont-ils passés de trains de voyageurs luxueux et largement utilisés au système Amtrak que nous avons aujourd’hui ?

Le producteur vidéo Dean Peterson effectue un voyage de 72 heures sur Amtrak de Los Angeles à New York pour montrer son état de fonctionnement actuel. Qu’il s’agisse de se faire frapper à la tête par son voisin endormi ou d’admirer une vue imprenable sur le désert au coucher du soleil, Dean montre les hauts et les bas d’être coincé sur Amtrak pendant des jours.

En cours de route, il explique l’histoire du transport ferroviaire de voyageurs aux États-Unis – de l’ère problématique des barons voleurs à la prise de contrôle du transport ferroviaire de voyageurs par le gouvernement américain. Les États-Unis rattraperont-ils un jour le reste du monde en matière de voyages en train, ou les Américains seront-ils coincés pour toujours avec un réseau ferroviaire sous-financé et inefficace ? Rejoignez Dean dans son voyage alors qu’il entreprend de trouver les réponses à ces questions et plus encore.

Il s'agit de notre deuxième vidéo d'une série de cinq sur les détails de conception cachés, les tendances croissantes et les systèmes globaux de voyage.

